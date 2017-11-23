Tesla sonunda elektrikli tırının beklenen fiyatını açıkladı

Tesla, geçtiğiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte tanıttığı elektrikli tırının fiyatı yerine yakıt tasarrufundan bahsetmişti. Şirket nihayet Tesla Semi'nin beklenen fiyatını açıkladı. Dikkat çeken şey ise fiyat politikasının en agresif tahminlerden bile daha düşük olması.

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Elektrikli tırın 480 km menzil sunan versiyonu 150.000 dolar, 800 km yol yapabilen modeli ise 180.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Şirketin ayrıca 200.000 dolar gibi bir fiyatla tüketicilere tıpkı Roadster 2'de olduğu gibi "Founders Series" isimli bir varyant sunacağını da belirtelim.

Depozito ücretleri değişti

Daha önce rezervasyon yaptırabilmek için 5.000 dolarlık bir depozito ödenmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak Tesla şimdi üretim versiyonu için 20.000 dolar, Founders Series için ise ücretin tamamını yani 200.000 talep ediyor.

Şirket geçtiğimiz Perşembe günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlikte Tesla Semi'yi tanıtmış ve oldukça çarpıcı özelliklere sahip olduğunu açıklamıştı. Elektirikli tırın Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğu belirtilen Tesla, aracın dört bağımsız elektrik motoruyla donatıldığını ve tam yükle 0'dan 100 kilometre hıza 20 saniye gibi bir sürede çıkabileceğini söyledi. Tesla Semi'nin 2019'da yollarda olması planlanıyor.