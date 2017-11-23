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Tesla sonunda elektrikli tırının beklenen fiyatını açıkladı

Geçtiğimiz hafta Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlikte elektirikli tırını tanıtan Tesla, aracın fiyatı hakkında bilgi vermemişti. Şirket nihayet Tesla Semi'nin fiyat etiketini açıkladı.
1 yıl
9,8b
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158
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla, geçtiğiğimiz hafta düzenlenen etkinlikte tanıttığı elektrikli tırının fiyatı yerine yakıt tasarrufundan bahsetmişti. Şirket nihayet Tesla Semi'nin beklenen fiyatını açıkladı. Dikkat çeken şey ise fiyat politikasının en agresif tahminlerden bile daha düşük olması.
Ayrıca Bkz. "Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın!"
Elektrikli tırın 480 km menzil sunan versiyonu 150.000 dolar, 800 km yol yapabilen modeli ise 180.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyacak. Şirketin ayrıca 200.000 dolar gibi bir fiyatla tüketicilere tıpkı Roadster 2'de olduğu gibi "Founders Series" isimli bir varyant sunacağını da belirtelim.

Depozito ücretleri değişti

Daha önce rezervasyon yaptırabilmek için 5.000 dolarlık bir depozito ödenmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak Tesla şimdi üretim versiyonu için 20.000 dolar, Founders Series için ise ücretin tamamını yani 200.000 talep ediyor.
Şirket geçtiğimiz Perşembe günü Los Angeles'ta düzenlenen bir etkinlikte Tesla Semi'yi tanıtmış ve oldukça çarpıcı özelliklere sahip olduğunu açıklamıştı. Elektirikli tırın Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğu belirtilen Tesla, aracın dört bağımsız elektrik motoruyla donatıldığını ve tam yükle 0'dan 100 kilometre hıza  20 saniye gibi bir sürede çıkabileceğini söyledi. Tesla Semi'nin 2019'da yollarda olması planlanıyor.

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Şu tırı ETS2'ye getirinde biz karar verelim güzel mi değil mi :D
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myhotyro 1 yıl
Yorumları okuyunca sanırsın ki yazanların hepsi TIR kullanıyor, TIR'dan anlıyor, Tesla ile bu işin cahili.
2 Yanıt Yanıtla +52
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Erasmus78 1 yıl unalper_
Orijinalden alıntı: unalper_

Orijinalden alıntı: mesutyuksel


Orijinalden alıntı: unalper_


Orijinalden alıntı: mesutyuksel


Orijinalden alıntı: unalper_

Bunun gücünü verebilecek miymiş





Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Güç derken, 0-100 20 saniye mi?

3150 NM TORK VE 750 HP demek istiyorum


Sonuç olarak 0-100 değeri 20 saniye mi?

Kardeşim ne diyorsun sen? Skyline mi bu adama bak ya tırın 0-100 ünü soruyor hey Allahım


Edit : Volvo Fh16 dünyanın en güçlü çekicidir. 0-100 ü Tesla dan fazla diye kötü mü diyeceksin şimdi? Tesla dediğin tırın kasasına bak sen önce. 40 ton alıyor. Fh16 50 ton çekerken bile normalde otomobil sürer gibi gider çekişten düşmez yokuşlarda bayılmaz. Neyin kafasındasın sen?


Edit 2:

Tesla Semi 750 ton çekebilirse haber ver belki o zaman Fh16 ile kıyaslama yapabiliriz

m.youtube.com/...

Roadster'in tork gücü 10.000nm olduğuna göre Semi Truck'in ki 50-60 bin falan herhalde.

Ayrıca Tesla'nın iddiasına göre normal bir tır 40 Ton yük ile %5 eğimde maksimum 80km/s hız yapabiliyorken, semi truck 105km/s hız yapabiliyor. Zaten içten yanmalı bir motorun ne beygir gücü olarak ne de tork olarak elektrikli bir motor ile baş edebilmesi mümkün değil. Yani FH16 nın 750 Ton çekebildiği yerde semi truck 1.750 Ton falan çeker. Dediğim gibi; elektrikli motor hem güç açısından hem de tork açısında ezer geçer...
Orijinalden alıntı: unalper_Orijinalden alıntı: mesutyukselOrijinalden alıntı: unalper_Orijina...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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Astforum 1 yıl
Ulan bir de depozito ödüyorlar. Tam tok satıcı.
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Khiron 1 yıl
keşke ups siparişi geçmeden önce forumu bi okusaymış
pressroom.ups.com/...
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DH Misafiri 1 yıl
Yok fh16 750 ton cekmis bilmemne tr de 5 dingilli bir tasiyicinin istihap haddi en son toplam çekici+dorse 41500kg di tasimacilik sektorunde en onemli etmen(agir nakliye haric %1 ini felan olusturur) yakit tüketimidir elektrikli aaclarin n kadar tasarruflu oldugu ortda simdi diyeceksiniz sarji 800km gidiyor zaten 600 700 km gitmeden 1 saatten fazla dinlenmeniz gerekiyor o arada sarj edilebilir ama amerikada 200bin dolar ise ulkemize 2 milyon tl den asagiya gelmez
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kar98-k 1 yıl
Gayet uygun bir fiyat
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Tesla alkışlanacak bir firmadır. Bunun bir nedeni var
Elektrikli arabaların ne kadarda istenen birşey olduğunu gösterdi ki ben yüzyıllık markalardan böyle bir atılım da beklemiyordum. hybrıt araclardan bahsetmiyorum zaten. Sadece elektrikli ve performanslı.
Abidik gubidik şekillerdeki tasarımları olan arabalarla insan karşısına çıktılar.
Tesla şuan bütün teknolojisini bütün insanlıkla paylaşmış durumda bir araba üret motorunu pilini tesladan kullan. Diğer hangi İçten yanmalı araba markaları yaptı bunu. ?
Tesla yapmasaydı başka bir yeni bir firma yaparmıydı bilmem ama Tesla yaptıysa ve bu haber oluyorsa sorun ne? Yeterli değil mi petrol babalarına para yedirdiğiniz.
Tır kullanan insanlardan çok tır sahibleri olan insanlara bakar bu iş. Tır kullanıcıları iyi savunmuş kullandıkları tırları ama ilerde tır Sahibi derki elektrikli olacak tırlar hadi yeniledim. yakıttan, donanım masrafından, Motor bakımından, yagsından, freninden yani bütün masraflardan kurtuluyoruz.
Bu işletmecinin/ patronun işine gelir.
Elektrikli araç satışlarındaki ciddi artışın nedenide Tesla'dır. Renault pil kirası alıyordu şimdi almıyor akıllandırlar nedeni Tesladır.
Elon Musk'u anlatan kitabı okuyun bi.
Maddi gücünüz varsa kendi eviniz için kendiniz elektrik üretin.
Elektrik Güneşten, Arabalarda Elektrikten güç alacak
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AlicanNalbat 1 yıl myhotyro
Bizim ülkede herkes herşeyi biliyor hocam :)
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dexterr 1 yıl
Geleceğn petrolü lityum olacak(bataryalarda kullanılan malzeme) Türkiye'de yine yok anasını satayım. Büyük talihsizlik
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Kenan Memedov 1 yıl dexterr
dexterr
Geleceğn petrolü lityum olacak(bataryalarda kullanılan malzeme) Türkiye'de yine yok anasını satayım. Büyük talihsizlik

Hocam Türkiye'yi toprak ağaları yönetiyor. Sorun bu.
Almanya'da sanki maden mi kaynıyor? Ya da Amerika?
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ozankardes 1 yıl dexterr
Bor var :)
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sarkihalindekal 1 yıl dexterr
dexterr
Geleceğn petrolü lityum olacak(bataryalarda kullanılan malzeme) Türkiye'de yine yok anasını satayım. Büyük talihsizlik

Lityum kaynakları sınırlı ve tükeniyor. Çıkarılması, üretilmesi bir hayli çevreye zarar veriyor. Lityumun yerine başka elementlerle batarya üretim olanağı için araştırmalar şuan bile son hızıyla devam ediyor. Lityumun sonu çok yakın...
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Brandt 1 yıl
bu herifi yaşatmazlar diyim
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Kenan Memedov 1 yıl Brandt
Brandt
bu herifi yaşatmazlar diyim

Ümstad petrol bitiyor. Napacaklar taş mı kemirecekler?
Ülke ekonomisi için yaşatacaklar adamı.
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goodorevil 1 yıl
@Kenan Memedov Haber Electro falan değilim, o kim onu da tanımıyorum. Ama Menzil konusu hariç Avrupa elektrikli vasıtalar konusunda zaten uzman. Siemens gibi bir kompedan varken bu sektörde ki Scania'nın elektrikli çekicisi konusunda da destek aldığı firmadır Siemens, Avrupalı üreticinin şansı gayet de var. Özellikle İskandinavlar bu konuda daha istekli. Belki mecburiyet sonucu geçecekler belki tamamen isteyerek ama adaptasyon konusunda falan hiç sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum.
Yük kayması ise lojistik sektöründe ciddi bir sorundur. Tabii, sektördeki tüm vasıtalar nispeten hantal olduğu için ilk hareket ve hızlanmada değil de daha çok sert frenlerde, keskin virajlarda yaşanan hadiselerdir. Uçakta uçağı düşürür, kamyonda kamyonu yatırır, gemide de gemiyi batırır. Kısaca istenen bir şey değildir. Ha siz taşımacı olarak "Kardeşim ben sadece içeriği çok düzgün istiflenmiş konteynerleri taşırım. Ötesini taşımam" diyorsanız o başka.
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Kenan Memedov 1 yıl goodorevil
goodorevil
@Kenan Memedov Haber Electro falan değilim, o kim onu da tanımıyorum. Ama Menzil konusu hariç Avrupa elektrikli vasıtalar konusunda zaten uzman. Siemens gibi bir kompedan varken bu sektörde ki Scania'nın elektrikli çekicisi konusunda da destek aldığı firmadır Siemens, Avrupalı üreticinin şansı gayet de var. Özellikle İskandinavlar bu konuda daha istekli. Belki mecburiyet sonucu geçecekler belki tamamen isteyerek ama adaptasyon konusunda falan hiç sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum.
Yük kayması ise lojistik sektöründe ciddi bir sorundur. Tabii, sektördeki tüm vasıtalar nispeten hantal olduğu için ilk hareket ve hızlanmada değil de daha çok sert frenlerde, keskin virajlarda yaşanan hadiselerdir. Uçakta uçağı düşürür, kamyonda kamyonu yatırır, gemide de gemiyi batırır. Kısaca istenen bir şey değildir. Ha siz taşımacı olarak "Kardeşim ben sadece içeriği çok düzgün istiflenmiş konteynerleri taşırım. Ötesini taşımam" diyorsanız o başka.

Hatta bağlı araçları kast etmiyorsunuz umarım?
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obsesoz 1 yıl
Tesla dan kampanya bekliyoruz bu fiyatlara zor
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