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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli araçlara artan ilgi, pil fiyatlarının düşmesini engelleyecek

Hyundai'ın elektrikli araç operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Lee Ki-sang, elektrikli otomobil bataryalarının maliyetindeki düşüşün 2020 yılından itibaren etkisini kaybedeceğini düşünüyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Elektrikli araçlara artan ilgi, pil fiyatlarının düşmesini engelleyecek
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Elektrikli otomobillerin en pahalı bileşeni olan bataryalar bu araçların satılabilirliğinde ve otomobil teknolojisinin evrilmesinde kilit rol oynuyor. Son birkaç yılda elektrikli otomobil bataryalarının maliyetinde yıllık yaklaşık yüzde 12'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bloomberg'ün geçtiğimiz hafta paylaştığı araştırmasına göre ise otomobil üreticileri ve batarya üreticileri 2025 yılına kadar elektrikli otomobil bataryalarının maliyetinde yüzde 50'inin üzerinde düşüş bekliyor. Hyundai Başkan Yardımcısı Lee Ki-sang ise aynı görüşte değil. Ki-sang, 2020'den itibaren düşüş eğiliminin ortadan kalkacağından endişe duyuyor.


''Minerallerin Fiyatı Artacak'' 

Hyundai'ın elektrikli otomobil operasyonlarını yöneten Lee Ki-sang, bataryalara yönelik tahminlerini ve şirketin elektrikli otomobil çalışmalarını açıkladı. ''Fiyatlandırma açısından tek bir bileşen bile olumlu yönde ilerlemiyor.'' diyen Ki-sang, batarya fiyatlarının bugüne kadar hızlı bir düşüş gösterdiğini kabul ediyor. Bununla birlikte Ki-sang'e göre 2020 yılına batarya maliyetindeki düşüş hızı hafifleyecek veya mevcut batarya maliyetleri değişmeyecek. 


Lee Ki-sang'in bu tahmininde dayanağı ise batarya üretiminde kullanılan nikel, lityum ve kobalt gibi minerallerin fiyatındaki artış. Hükümetlerin elektrikli otomobillere olan eğilimin de artmasıyla birlikte bu minerallere olan ihtiyacın artacağını belirten Ki-sang, böylece bu minerallerin fiyatının da giderek artacağını düşünüyor. Ki-sang tahminlerine ek olarak bataryalarda kullanılan minerallerin ilerleyen yıllarda otomobil endsütrisinin ihtiyacını karşılayamayacağından da endişe duyuyor.


Elektrikli otomobil sektöründe rakiplerinin bir hayli gerisinde görünen Hyundai'ın elektrikli otomobil çalışmaları şu an için 28kWh'luk bataryayla desteklenen Ioniq Electric modeli ile sınırlı. 200 kilometre menzile sahip olan bu aracın yanı sıra şirket önümüzdeki on yıl içinde elektrikli otomobil sektöründe daha agresif bir oyuncu olmayı planlıyor.

Lee Ki-sang'in açıklamalarına göre Hyundai, 2025 yılına kadar Hyundai ve Kia markalarını taşıyan 38 adet elektrikli otomobil modelini piyasaya sürecek. Ayrıca şirket, katı hal lityum iyon pillerinden güç alan, daha uzun menzilli ve mevcut lityum iyon pillerle çalıştırılan araçlardan çok daha güvenli olduğu iddia edilen elektrikli otomobil modelini 2020 yılında satışa sunmayı planlıyor. 

https://electrek.co/2017/12/13/battery-costs-stop-falling-2020-demand-electric-cars-hyundai/ Yorum Yaz
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berkayjan 1 yıl en beğenilen SevilenAdam
SevilenAdam

Akülü arabaya binmek istemiyorum , arabanın motor sesini hissedeceksin yoksa arabanın ne anlamı kalır ?

Hayatımda bu kadar cahilce bir yorum görmedim. Merak etme teknoloji yeterince gelişti, yapay sesle gerçeğinden ayırt edilmeyecek şekilde motor sesi koyarlar. Istediğin motor sesini koyabilme imkanı da gelir.
SevilenAdamAkülü arabaya binmek istemiyorum , arabanın motor sesini hissedeceksin yoksa arabanın ne anlamı kalır ?Hayat...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Delifisek.Tux 1 yıl
Türkçe Meali.
Valla biz bu elektrikli işi tutmaz diye fazla bulaşmadık, aslında bizim komşu samsung arge neyn yapıyomuş bilemedik.
Baktık pazarı kaybediyoruz, böyle antin kuntin demeçler verip becerebildiğimiz yere kadar müşterinin kafasını karıştıracağız.
Türkçe Meali.Valla biz bu elektrikli işi tutmaz diye fazla bulaşmadık, aslında bizim komşu samsung arge neyn yapıyomuş bilemedik.Baktık pazarı kaybed...
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Infinitum 1 yıl
Elektrikli araçlar konusunda çok klasikleşmiş bir tartışma konusu oldu ama "arabanın sesini hissedeceksin ağğbiii"ci kesim hangi araçlara biniyor ki anlamıyorum. Zaten normal trafikte o sesten zevk alınacak kadar fazla hız yapamazsın da.
Bence yayaları gelen bir araba olduğuna dair ikaz edebileck seviyede bir ses dışında tamamen gereksiz.
En büyük gürültü kaynağı ulaşım araçları, ayrıca halihazırda tüm gelişmelere rağmen çok verimsiz ve çevreye zararlı motorlara sahipler. Bu iki büyük sorundan bir nebze kurtulmak bile aşırı önemli.
Elektrikli araçlar konusunda çok klasikleşmiş bir tartışma konusu oldu ama "arabanın sesini hissedeceksin ağğbiii"ci kesim hangi araçlara biniyor ki anlamıyorum...
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kadirirdem 1 yıl
Hele bizim ülke de neredeyse imkansız.
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khytr89 1 yıl
Petrol bitti simdi sira kobalt lityum gibi elementlerde..ayrica pili dolduracak enerjinin komur petrol dogalgaz su kaynaklarindan elde edilecegi ruzgar ve gunes enerjisinin milyonlarca arabaya yetmeyecegini anlamiyor hic kimse.. en guzeli bisiklettir..yaktigi tek sey vucut yagidir.. amac temiz bir dunyaysa engelli ve 40 yas ustu haric kimseye ehliyet vermemeleri gerekir..
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Infinitum 1 yıl
Elektrikli araçlar konusunda çok klasikleşmiş bir tartışma konusu oldu ama "arabanın sesini hissedeceksin ağğbiii"ci kesim hangi araçlara biniyor ki anlamıyorum. Zaten normal trafikte o sesten zevk alınacak kadar fazla hız yapamazsın da.
Bence yayaları gelen bir araba olduğuna dair ikaz edebileck seviyede bir ses dışında tamamen gereksiz.
En büyük gürültü kaynağı ulaşım araçları, ayrıca halihazırda tüm gelişmelere rağmen çok verimsiz ve çevreye zararlı motorlara sahipler. Bu iki büyük sorundan bir nebze kurtulmak bile aşırı önemli.
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inexo 1 yıl
Bu haberler çoğaldı fiyat düşük olmaz algısı yaratacak
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ozmenakif 1 yıl
Yorumlara bak arkadaş, herkes kafayı yemeye başladı
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SevilenAdam 1 yıl
Akülü arabaya binmek istemiyorum , arabanın motor sesini hissedeceksin yoksa arabanın ne anlamı kalır ?
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berkayjan 1 yıl SevilenAdam
SevilenAdam

Akülü arabaya binmek istemiyorum , arabanın motor sesini hissedeceksin yoksa arabanın ne anlamı kalır ?

Hayatımda bu kadar cahilce bir yorum görmedim. Merak etme teknoloji yeterince gelişti, yapay sesle gerçeğinden ayırt edilmeyecek şekilde motor sesi koyarlar. Istediğin motor sesini koyabilme imkanı da gelir.
1 Yanıt Yanıtla +16
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marsli61 1 yıl
En kaliteli pil herkesin zannettiği gibi duracelll değil ikea nin sattığı ikea markalı pillerdir.
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homebird 1 yıl
Param olsa yatırım yapacağım tek sektör pil işi olurdu
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Saçmalamış. Arz/Talep dengesinden de haberi yok. Talep artarsa pil teknolojisi yerinde saymaz elbette, geliştirmeye veya kapasite arttırmaya yönelik çalışmalar daha da artar. Pil teknolojisi yerinde saymayacaktır elbette. Nasıl ki 10 yıl önce telefon teknolojisi ile günümüz telefon teknolojisi bir değilse pil de aynı şekilde gelişir.
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Delifisek.Tux 1 yıl
Türkçe Meali.
Valla biz bu elektrikli işi tutmaz diye fazla bulaşmadık, aslında bizim komşu samsung arge neyn yapıyomuş bilemedik.
Baktık pazarı kaybediyoruz, böyle antin kuntin demeçler verip becerebildiğimiz yere kadar müşterinin kafasını karıştıracağız.
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