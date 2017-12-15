Elektrikli araçlara artan ilgi, pil fiyatlarının düşmesini engelleyecek

''Minerallerin Fiyatı Artacak''
Hyundai'ın elektrikli otomobil operasyonlarını yöneten Lee Ki-sang, bataryalara yönelik tahminlerini ve şirketin elektrikli otomobil çalışmalarını açıkladı. ''Fiyatlandırma açısından tek bir bileşen bile olumlu yönde ilerlemiyor.'' diyen Ki-sang, batarya fiyatlarının bugüne kadar hızlı bir düşüş gösterdiğini kabul ediyor. Bununla birlikte Ki-sang'e göre 2020 yılına batarya maliyetindeki düşüş hızı hafifleyecek veya mevcut batarya maliyetleri değişmeyecek.
Lee Ki-sang'in bu tahmininde dayanağı ise batarya üretiminde kullanılan nikel, lityum ve kobalt gibi minerallerin fiyatındaki artış. Hükümetlerin elektrikli otomobillere olan eğilimin de artmasıyla birlikte bu minerallere olan ihtiyacın artacağını belirten Ki-sang, böylece bu minerallerin fiyatının da giderek artacağını düşünüyor. Ki-sang tahminlerine ek olarak bataryalarda kullanılan minerallerin ilerleyen yıllarda otomobil endsütrisinin ihtiyacını karşılayamayacağından da endişe duyuyor.
Elektrikli otomobil sektöründe rakiplerinin bir hayli gerisinde görünen Hyundai'ın elektrikli otomobil çalışmaları şu an için 28kWh'luk bataryayla desteklenen Ioniq Electric modeli ile sınırlı. 200 kilometre menzile sahip olan bu aracın yanı sıra şirket önümüzdeki on yıl içinde elektrikli otomobil sektöründe daha agresif bir oyuncu olmayı planlıyor.
https://electrek.co/2017/12/13/battery-costs-stop-falling-2020-demand-electric-cars-hyundai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayatımda bu kadar cahilce bir yorum görmedim. Merak etme teknoloji yeterince gelişti, yapay sesle gerçeğinden ayırt edilmeyecek şekilde motor sesi koyarlar. Istediğin motor sesini koyabilme imkanı da gelir.
Valla biz bu elektrikli işi tutmaz diye fazla bulaşmadık, aslında bizim komşu samsung arge neyn yapıyomuş bilemedik.
Baktık pazarı kaybediyoruz, böyle antin kuntin demeçler verip becerebildiğimiz yere kadar müşterinin kafasını karıştıracağız.
Bence yayaları gelen bir araba olduğuna dair ikaz edebileck seviyede bir ses dışında tamamen gereksiz.
En büyük gürültü kaynağı ulaşım araçları, ayrıca halihazırda tüm gelişmelere rağmen çok verimsiz ve çevreye zararlı motorlara sahipler. Bu iki büyük sorundan bir nebze kurtulmak bile aşırı önemli.