Elektrikli araçlara artan ilgi, pil fiyatlarının düşmesini engelleyecek

Tam Boyutta Gör

Elektrikli otomobillerin en pahalı bileşeni olan bataryalar bu araçların satılabilirliğinde ve otomobil teknolojisinin evrilmesinde kilit rol oynuyor. Son birkaç yılda elektrikli otomobil bataryalarının maliyetinde yıllık yaklaşık yüzde 12'lik bir düşüş gözlemleniyor. Bloomberg'ün geçtiğimiz hafta paylaştığı araştırmasına göre ise otomobil üreticileri ve batarya üreticileri 2025 yılına kadar elektrikli otomobil bataryalarının maliyetinde yüzde 50'inin üzerinde düşüş bekliyor. Hyundai Başkan Yardımcısı Lee Ki-sang ise aynı görüşte değil. Ki-sang, 2020'den itibaren düşüş eğiliminin ortadan kalkacağından endişe duyuyor.





''Minerallerin Fiyatı Artacak''

Hyundai'ın elektrikli otomobil operasyonlarını yöneten Lee Ki-sang, bataryalara yönelik tahminlerini ve şirketin elektrikli otomobil çalışmalarını açıkladı. ''Fiyatlandırma açısından tek bir bileşen bile olumlu yönde ilerlemiyor.'' diyen Ki-sang, batarya fiyatlarının bugüne kadar hızlı bir düşüş gösterdiğini kabul ediyor. Bununla birlikte Ki-sang'e göre 2020 yılına batarya maliyetindeki düşüş hızı hafifleyecek veya mevcut batarya maliyetleri değişmeyecek.





Lee Ki-sang'in bu tahmininde dayanağı ise batarya üretiminde kullanılan nikel, lityum ve kobalt gibi minerallerin fiyatındaki artış. Hükümetlerin elektrikli otomobillere olan eğilimin de artmasıyla birlikte bu minerallere olan ihtiyacın artacağını belirten Ki-sang, böylece bu minerallerin fiyatının da giderek artacağını düşünüyor. Ki-sang tahminlerine ek olarak bataryalarda kullanılan minerallerin ilerleyen yıllarda otomobil endsütrisinin ihtiyacını karşılayamayacağından da endişe duyuyor.





Elektrikli otomobil sektöründe rakiplerinin bir hayli gerisinde görünen Hyundai'ın elektrikli otomobil çalışmaları şu an için 28kWh'luk bataryayla desteklenen Ioniq Electric modeli ile sınırlı. 200 kilometre menzile sahip olan bu aracın yanı sıra şirket önümüzdeki on yıl içinde elektrikli otomobil sektöründe daha agresif bir oyuncu olmayı planlıyor.

Lee Ki-sang'in açıklamalarına göre Hyundai, 2025 yılına kadar Hyundai ve Kia markalarını taşıyan 38 adet elektrikli otomobil modelini piyasaya sürecek. Ayrıca şirket, katı hal lityum iyon pillerinden güç alan, daha uzun menzilli ve mevcut lityum iyon pillerle çalıştırılan araçlardan çok daha güvenli olduğu iddia edilen elektrikli otomobil modelini 2020 yılında satışa sunmayı planlıyor.

https://electrek.co/2017/12/13/battery-costs-stop-falling-2020-demand-electric-cars-hyundai/