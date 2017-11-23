Elektrikli araçların şarj istasyonlarından lisans alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımın yaygınlaştırılması adına araç şarj istasyonu kuracak şirketleri lisans alma uygulamasına tabi tutmayacak.
Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen EPDK, Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı'nı kamuoyu ve sektörün görüşüne açacak.
Taslağa göre şarj istasyonu kurmak isteyen şirketler lisans, ön lisans veya önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.
Lisans sahibi olmayan şirketler kar amaçlı olmamak şartıyla elektrik satabilecek. Üretim ve tedarik lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar üzerinden elektrik satabilecek.
Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hakkında halkın ve sektörün vereceği tepkilere göre tasarıda son rötuşlar yapılacak ve yürürlüğe koyulacak.
http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/arac-sarj-istasyonlarinda-lisans-aranmayacak-/976142 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hızlı şarj alanı dışında "batarya değişim sistemi" de olacak ...
serviste şarjedilmiş hazır bataryalar bulundurulacak, araç istasyona geldiğinde mevcut batarya çıkarılıp servisteki batarya takılacak ...
bu nedenle bataryalar kolay çıkarılıp takılacak şekilde aracın alt tarafında bulunacak ...
araç istasyonda lifte alınacak, alttan batarya çıkarılıp yenisi takılacak, tabii bunun için servis ücreti alınacak ve ayrıca elektrikli arabaların batarya kira ücreti olacak ... kısacası araç sahipleri yakıt parasına yakın ücret ödeyecek ...
Düşünüldü, sonra da vazgeçildi. Bitme noktasındaki pili istasyona kilitlemek yahut istasyonun bitme noktasındaki pili müşteriye kilitlemesi düşüncesi pek tabii herkesi korkutur.
otopark parası alabilir araçtan.
ayrıyetten müşteri çekmek için avm otoparklarına, kafe restoran tarzı yerlerin otoparklarına koyulabilir bu istasyonlar. ondan kar etmeden satar elektriği ama müşteriye sattığından iyi kar ediyordur.
Tesla da şarj istasyonlarından sadece masraf alıyor. Avmler ve özel siteler de elektrik şarj istasyonu kurabilir