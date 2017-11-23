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Elektrikli araçların şarj istasyonlarından lisans alınmayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması için hazırladığı taslak ile şarj istasyonu kuracak kurumlardan lisans alma uygulamasına tabi tutmayacak
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektrikli araçların şarj istasyonlarından lisans alınmayacak
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımın yaygınlaştırılması adına araç şarj istasyonu kuracak şirketleri lisans alma uygulamasına tabi tutmayacak.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen EPDK, Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı'nı kamuoyu ve sektörün görüşüne açacak.

Taslağa göre şarj istasyonu kurmak isteyen şirketler lisans, ön lisans veya önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.

Lisans sahibi olmayan şirketler kar amaçlı olmamak şartıyla elektrik satabilecek. Üretim ve tedarik lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar üzerinden elektrik satabilecek.

Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hakkında halkın ve sektörün vereceği tepkilere göre tasarıda son rötuşlar yapılacak ve yürürlüğe koyulacak.


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/arac-sarj-istasyonlarinda-lisans-aranmayacak-/976142 Yorum Yaz
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Prof. Dr. 1 yıl
Tesla bu işi başaracak. Oldukça parlak fikirlerle, kimsenin cesaret dahi edemediği adımları atarak ilerliyorlar. Param olunca da direkt olarak bu firmaya kazandıracağım. Kesinlikle hak ediyorlar.
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Bayberty 1 yıl
ileride istasyonları otomobil markaları kuracak ve servis mantığıyla çalışacak ...
hızlı şarj alanı dışında "batarya değişim sistemi" de olacak ...
serviste şarjedilmiş hazır bataryalar bulundurulacak, araç istasyona geldiğinde mevcut batarya çıkarılıp servisteki batarya takılacak ...
bu nedenle bataryalar kolay çıkarılıp takılacak şekilde aracın alt tarafında bulunacak ...
araç istasyonda lifte alınacak, alttan batarya çıkarılıp yenisi takılacak, tabii bunun için servis ücreti alınacak ve ayrıca elektrikli arabaların batarya kira ücreti olacak ... kısacası araç sahipleri yakıt parasına yakın ücret ödeyecek ...
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egemena 1 yıl Bayberty
O dediğini Renault 10 sene önce yapacağını duyurdu beceremedi. Kolay bir operasyon değil o.
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Adieu 1 yıl Bayberty


Düşünüldü, sonra da vazgeçildi. Bitme noktasındaki pili istasyona kilitlemek yahut istasyonun bitme noktasındaki pili müşteriye kilitlemesi düşüncesi pek tabii herkesi korkutur.
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Guest-C6B037E8D 1 yıl
Bence arazisi olan direk güneş enerji santrali ve istasyon lisansı alsın. Elektriği %20 - 30 arasi güneşten karsilasa cok büyük paralar döner. Birde cafe gibi bir yer açarsa paraya para demez.
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Jon SNOW 37 1 yıl
Normal elektrik altyapısı bile yetmiyor Bir de eletrikli araç çıkınca gör rezaleti
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Provezza. 1 yıl
Kâr amacı gütmeden neden hizmet versin ki ?
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MaDMaxiBo 1 yıl Provezza.
çünkü benzin istasyonu gibi sadece bunun için yer açmayacak.
otopark parası alabilir araçtan.
ayrıyetten müşteri çekmek için avm otoparklarına, kafe restoran tarzı yerlerin otoparklarına koyulabilir bu istasyonlar. ondan kar etmeden satar elektriği ama müşteriye sattığından iyi kar ediyordur.
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61gün 1 yıl Provezza.
Provezza.
Kâr amacı gütmeden neden hizmet versin ki ?

Tesla da şarj istasyonlarından sadece masraf alıyor. Avmler ve özel siteler de elektrik şarj istasyonu kurabilir
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12 Angry Men 1 yıl
Elektrikli araçlar biraz yaygınlaşırsa elektriğe yeni vergiler eklenir. Gerçi türkiye'nin alt yapısı şuan elektrikli araçları kaldıramaz, önce bir alt yapı yapmaları lazım.
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beetle26 1 yıl
istese de yapamaz zaten sadece yapmaya çalışırlar buna engel olmak neredeyse imkansız
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