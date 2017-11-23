Elektrikli araçların şarj istasyonlarından lisans alınmayacak

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araç kullanımın yaygınlaştırılması adına araç şarj istasyonu kuracak şirketleri lisans alma uygulamasına tabi tutmayacak.

Elektrikli araç şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefleyen EPDK, Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı'nı kamuoyu ve sektörün görüşüne açacak.

Taslağa göre şarj istasyonu kurmak isteyen şirketler lisans, ön lisans veya önceden bir sözleşmeye gerek kalmaksızın tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verebilecek.

Lisans sahibi olmayan şirketler kar amaçlı olmamak şartıyla elektrik satabilecek. Üretim ve tedarik lisansı sahibi şirketler ise şarj istasyonları aracılığıyla ikili anlaşmalar üzerinden elektrik satabilecek.

Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hakkında halkın ve sektörün vereceği tepkilere göre tasarıda son rötuşlar yapılacak ve yürürlüğe koyulacak.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/arac-sarj-istasyonlarinda-lisans-aranmayacak-/976142