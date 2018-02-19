Elektrikli otomobil üretiminin anahtarı deniz suyunda saklı olabilir

Fosil yakıt kullanımının azaltılması için elektrikli otomobillere geçiş süreci hızlanırken elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan lityumun ilerleyen yıllarda ciddi problemlere neden olabileceği düşünülüyor. Benzinli veya dizel otomobillerin yerine sadece elektrikli otomobillerin üretildiği bir gelecekte lityum madenlerinin batarya üretimini karşılayamayacağından endişe duyulurken Alman otomobil üreticisi BMW tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da bu tehlikeye dikkat çekilmişti. Avustralya ve ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip ise bu tehlikelerin aşılması için çareyi denizlerdeki ve okyanuslardaki suların arıtılmasında buldu.





Araştırmacılar okyanus ve deniz sularının arıtılması sırasında suda bulunan lityum iyonlarını yakalamak için bugüne kadar keşfedilen en büyük iç yüzey alanına sahip malzeme olan metal-organik kafeslerden faydalanmayı planlıyor. Molekülleri yakalamak, depolamak ve serbest bırakmak için mükemmel bir iç yapıya sahip olan metal-organik kafes açıldığında bir gramı teorik olarak bir futbol sahası büyüklüğünde olabiliyor. Bu malzemeleri suların arıtılmasında özel yapan şey ise süngerimsi yapısı ile suların arıtılması esnasında önceden belirlenen bazı maddeleri de ''hücre zarı seçiciliği''ne benzer şekilde ayrıştırabiliyor oluşu. MEtal-organik kafeslerin kentlerde su filtresi olarak kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, bu filtrenin kullanılması halinde deniz ve okyanus suyunun içilebilir bir hale getirilebileceğini ve aynı zamanda sudaki lityumu da ayrıştırıp kullanılabilir hale getireceğini vurguluyor.





Monash Üniversitesi, CSIRO ve Texas Üniversitesi'ndeki bilim insanların ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan bu yöntemin kullanıma sunulmadan önce çok sayıda testten geçmesi ve gerçek dünya koşullarında ne derece işe yarayacağının tespit edilmesi gerekiyor. Yine de araştırmacıların hedefleri oldukça belirli. Yöntemin işe yaraması halinde elektrikli araçlar, telefonlar ve bataryaya ihtiyaç duyan diğer nesneler için daha fazla lityuma ulaşılabilecek ve batarya üretiminden kaynaklanan riskler ve çevresel sorunlar önemli ölçüde aşılmış olacak.

https://www.engadget.com/2018/02/18/water-purification-could-be-the-key-to-more-electric-cars/