Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Elektrikli otomobil üretiminin anahtarı deniz suyunda saklı olabilir

Benzinli veya dizel otomobillerden elektrikli otomobillere geçiş için yeterli lityuma erişmek oldukça önemli. Yeni deniz suyu arıtma teknolojisi ile lityum sorunu geride kalabilir.
1 yıl
3,2b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fosil yakıt kullanımının azaltılması için elektrikli otomobillere geçiş süreci hızlanırken elektrikli otomobillerin bataryalarında kullanılan lityumun ilerleyen yıllarda ciddi problemlere neden olabileceği düşünülüyor. Benzinli veya dizel otomobillerin yerine sadece elektrikli otomobillerin üretildiği bir gelecekte lityum madenlerinin batarya üretimini karşılayamayacağından endişe duyulurken Alman otomobil üreticisi BMW tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada da bu tehlikeye dikkat çekilmişti. Avustralya ve ABD'li bilim insanlarından oluşan bir ekip ise bu tehlikelerin aşılması için çareyi denizlerdeki ve okyanuslardaki suların arıtılmasında buldu.


 

Araştırmacılar okyanus ve deniz sularının arıtılması sırasında suda bulunan lityum iyonlarını yakalamak için bugüne kadar keşfedilen en büyük iç yüzey alanına sahip malzeme olan metal-organik kafeslerden faydalanmayı planlıyor. Molekülleri yakalamak, depolamak ve serbest bırakmak için mükemmel bir iç yapıya sahip olan metal-organik kafes açıldığında bir gramı teorik olarak bir futbol sahası büyüklüğünde olabiliyor. Bu malzemeleri suların arıtılmasında özel yapan şey ise süngerimsi yapısı ile suların arıtılması esnasında önceden belirlenen bazı maddeleri de ''hücre zarı seçiciliği''ne benzer şekilde ayrıştırabiliyor oluşu. MEtal-organik kafeslerin kentlerde su filtresi olarak kullanılabileceğini belirten araştırmacılar, bu filtrenin kullanılması halinde deniz ve okyanus suyunun içilebilir bir hale getirilebileceğini ve aynı zamanda sudaki lityumu da ayrıştırıp kullanılabilir hale getireceğini vurguluyor.


Monash Üniversitesi, CSIRO ve Texas Üniversitesi'ndeki bilim insanların ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan bu yöntemin kullanıma sunulmadan önce çok sayıda testten geçmesi ve gerçek dünya koşullarında ne derece işe yarayacağının tespit edilmesi gerekiyor. Yine de araştırmacıların hedefleri oldukça belirli. Yöntemin işe yaraması halinde elektrikli araçlar, telefonlar ve bataryaya ihtiyaç duyan diğer nesneler için daha fazla lityuma ulaşılabilecek ve batarya üretiminden kaynaklanan riskler ve çevresel sorunlar önemli ölçüde aşılmış olacak. 


https://www.engadget.com/2018/02/18/water-purification-could-be-the-key-to-more-electric-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 yıl
Devlet altyapisini kurmus



shiftdelete.net/...

OTV si %70 lere variyor :D


Deniz suyu filan hic fark etmez pasalar gibi ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
en son komur ekonomisinden petrol ekonomisine geciste birinci dunya savasi cikmisti, osmanli bolunup zengin petrol rezervleri paylasilmisti. bakalim petrolden lityuma gecisde nerde neler olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tropik17 1 yıl
Peşin Para
Nasrettin Hoca tarlada uğraşırken birden alacaklısı gelmiş."Nasrettin Hoca, paramı ne zaman ödeyeceksin." demiş.Nasrettin Hoca'da"şu görüğün bölgeden devamlı koyunlar geçer. oraya bir tel örgü takıcam,takılan koyun yünlerini de satıp sana borcumu ödeyeceğim."demiş. Adam da haklı olarak gülmüş.Nasrettin Hoca buna karşılık adama "Ne oldu köftehor. Peşin parayı duyunca nasıl da gülersin demiş!"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 yıl
Atık pillerin de geri dönüşümü, çevreye zararı şimdiden planlanmalı, kontrol altına alınmalı.
Hatta elektrikli araç üreticilerinin atık pilleri toplamaları zorunlu tutulmalı. Aracı ürettin, sattın 20 yıl sonra pili çöp oldu, eğer hâlâ araç satmaya devam ediyorsan çöp olan pillerini de geri almalısın.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
okadar buzul vs. eriyo denizler yükseliyo da yarın birgün buzul çağına girip denizler çekilince ne olcak millet deniz ürünü bulamıcak busefer
galiba mad max gibi bir dünyamız olacak ileride...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung 30 TB depolama alanına sahip dünyanın en büyük SSD'sini üretti 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9+'ın Geekbench skoru ortaya çıktı 1 yıl Küçük oyun canavarı Corsair One artık çok daha güçlü 1 yıl Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok" 1 yıl Bilim insanları kuantum bilgisayarlara hayat verecek yeni bir ışık formu oluşturdu 1 yıl Volkswagen ID Vizzion konsept sesle kontrol ediliyor 1 yıl Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor 1 yıl MWC 2018 fuarında muhtemelen adını ilk kez duyacağınız Çinli akıllı telefonlar 1 yıl Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı 1 yıl Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor 1 yıl Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik 1 yıl iOS 11.2.6 güncellemesi yayınlandı! 1 yıl Black Panther gişedeki yolculuğuna rekorla başladı 1 yıl Beş lensli kamera ve Snapdragon 845'li Nokia 8 Pro yolda 1 yıl 2018 Opel Combo Life, geniş aileleri hedefliyor 1 yıl Samsung'un Uhssup isimli sosyal ağı Galaxy S9'la birlikte tanıtılabilir 1 yıl Parfümler ve benzeri kimyasallar, otomobiller kadar hava kirliliğine neden oluyor 1 yıl Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'den ekosistemi geliştirecek çözüm 1 yıl Bu tekne asla alabora olmuyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli otomobil üretiminin anahtarı deniz suyunda saklı olabilir Sonraki Fazla para çekme olayında Coinbase suçsuz 1 yıl Araştırma: KOBİ’lerin yüzde 90’ı e-ticaretten memnun 1 yıl Steam’e KDV geldi! 1 yıl Araştırmacılar sıcaklık farkından elektrik üreten cihaz geliştirdi 1 yıl Supercell hiç yeni oyun çıkarmadan 810 milyon dolar kar etti 1 yıl Samsung Galaxy S9 fiyatı sızdırıldı 1 yıl OLED ekranlara olan talep azalıyor 1 yıl Wikipedia'ya ücretsiz mobil erişim 2018'de sona erecek 1 yıl Kimliği belirlenemeyen bir yatırımcı 400 milyon dolarlık Bitcoin aldı 1 yıl Entegre sistemlere Ryzen gücü 1 yıl Apple'ın WWDC 2018 etkinliğinin tarihi ortaya çıktı 1 yıl Google'ın "Resmi Görüntüle" seçeneği Chrome eklentisi ile geri geldi 1 yıl Blockchain.info kullanıcıları dolandırıcılık kurbanı oldu 1 yıl Asus yeni GeForce GTX 1060 6GB Phoenix ekran kartını duyurdu 1 yıl Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı 1 yıl Akıllı yüz maskesi bağış rekoru kırdı 1 yıl 400GB kapasiteli microSD kart satışa çıkıyor 1 yıl Huawei P20 Plus, 4.000 mAh pille geliyor 1 yıl Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro 1 yıl TROY ve Evrencan Gündüz bu toprakların seslerini keşfetmeye devam ediyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim