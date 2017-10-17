Elektrikli otomobiller petrolün önlenemez çöküşünü hızlandıracak

Watling, Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun halka arzının bu süreci hızlandıracak kilit noktalardan biri olacağını ifade ediyor. Saudi Aramco şirketinin 2018 yılı içerisinde halka arz edilmesi planlanıyor. Watling, şirket yöneticilerinin petrolün fiyatı 10 dolara düşmeden ve şirketin piyasa değeri erimeden önce şirketi yüksek kazançla satmaya çalıştıklarının altını çiziyor.
Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al- Falih, petrolün küresel ekonomiye etkisinin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurgulayarak “120 yıl öncesine kadar petrolü tanımıyorduk. Petrol dünya tarihi boyunca daima ekonomiye yön verir durumda değildi. Alternatif enerji kaynaklarının piyasalara bir şekilde yön vermeye başlayacak olması şaşırtıcı değil” dedi.
OPEC Petrol Üretimini Kısıtlama Kararı Almıştı
Petrol fiyatlarının beklenenin altında olmasından dolayı OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), geçen sene petrol üretimini kısma kararı almıştı. 2016 yılının Kasım ayında OPEC üyeleri ve Rusya gibi bazı OPEC dışı ülkeler Viyana Anlaşması’nı imzalayarak üretime günlük 1,6 milyon varil kısıtlaması getirmişti. Üretim kısma kararı hala daha yürürlükte ve bu kararın üç ay daha uzatılması konusunda görüşler devam ediyor.
Fransa Petrol ve Doğalgaz Üretimini 2040’ta Durduracak
Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Fosil yakıtların çevreye olumsuz zararından dolayı alınan bu karar sadece Fransa anakara toprakları üzerindeki üretimi baz alıyor.
Fransa, petrol tüketiminin yaklaşık 815 bin tonunu anakara topraklarındaki üretimden sağlıyor. Bu oran Fransa petrol tüketiminin sadece yüzde 1’i. Ancak bu kararın fosil yakıtlara karşı alınacak kararların ilk adımı olduğu belirtiliyor.
Güncel Petrol Varil Fiyatı 57 Dolar
https://www.cnbc.com/2017/10/13/oil-will-crash-to-10-a-barrel-with-electric-vehicle-revolution-strategist-says.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tıpkı Türkiyedeki senelerdir betonlarla kapalı duran petrol kuyuları gibi.
Industrial sanayide kullanılan kimyasallar. Residential plastik, ev kullanımı vs.
her zaman birinin yerine alternatifi bulunur,
petrolün yerine lpg, lpg yerine cng, yoksa bio benzin, o da yoksa tam sentetik benzin bile var
yenisafak.com/...
mazot, yoksa bio dizel ..
lityum yerine sodyum, yoksa potasyum .. anlatabildim mi
teknoloji o kadar büyük bir hızla ivmelenmeye başladı ki,
tekeller bitarafları tutuşmaya başladı ...
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