Elektrikli otomobiller petrolün önlenemez çöküşünü hızlandıracak

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İngiliz araştırma şirketi Longview Economics’in CEO’su Chris Watling CNBC'ye verdiği demeçte, gelecek altı ile sekiz yıl içinde petrol fiyatlarının varil başına 10 dolar seviyesine düşeceğini aynı zamanda alternatif enerjiye olan ilgi ve yatırımın çok daha fazla olacağını söyledi.

Watling, Suudi Arabistan devletine ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun halka arzının bu süreci hızlandıracak kilit noktalardan biri olacağını ifade ediyor. Saudi Aramco şirketinin 2018 yılı içerisinde halka arz edilmesi planlanıyor. Watling, şirket yöneticilerinin petrolün fiyatı 10 dolara düşmeden ve şirketin piyasa değeri erimeden önce şirketi yüksek kazançla satmaya çalıştıklarının altını çiziyor.

Günümüzdeki petrol tüketiminin yüzde 70’ini ulaşım sektörü oluşturuyor. Bu nedenle Watling önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarında sert bir düşüş beklemediğini ancak elektrikli otomobillerin önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacak olmasının etkisi olarak en geç altı yıl içerisinde petrol fiyatlarının dibe vuracağını vurguluyor.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al- Falih, petrolün küresel ekonomiye etkisinin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurgulayarak “120 yıl öncesine kadar petrolü tanımıyorduk. Petrol dünya tarihi boyunca daima ekonomiye yön verir durumda değildi. Alternatif enerji kaynaklarının piyasalara bir şekilde yön vermeye başlayacak olması şaşırtıcı değil” dedi.

OPEC Petrol Üretimini Kısıtlama Kararı Almıştı

Petrol fiyatlarının beklenenin altında olmasından dolayı OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), geçen sene petrol üretimini kısma kararı almıştı. 2016 yılının Kasım ayında OPEC üyeleri ve Rusya gibi bazı OPEC dışı ülkeler Viyana Anlaşması’nı imzalayarak üretime günlük 1,6 milyon varil kısıtlaması getirmişti. Üretim kısma kararı hala daha yürürlükte ve bu kararın üç ay daha uzatılması konusunda görüşler devam ediyor.

Fransa Petrol ve Doğalgaz Üretimini 2040’ta Durduracak

Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Fosil yakıtların çevreye olumsuz zararından dolayı alınan bu karar sadece Fransa anakara toprakları üzerindeki üretimi baz alıyor.

Fransa, petrol tüketiminin yaklaşık 815 bin tonunu anakara topraklarındaki üretimden sağlıyor. Bu oran Fransa petrol tüketiminin sadece yüzde 1’i. Ancak bu kararın fosil yakıtlara karşı alınacak kararların ilk adımı olduğu belirtiliyor.

Güncel Petrol Varil Fiyatı 57 Dolar

Bu haberi hazırladığımız 17 Ekim tarihi itibariyle Brent petrolün varil fiyatı 57,84 dolar seviyesinde. 2014 yılının Haziran ayında petrol fiyatı 114 dolar yani bugünün iki katıydı. Son bir kaç aydır petrol fiyatları yükselişte. Siyasal olaylar ve kasırga gibi doğal afetler sonucu petrol fiyatlarında artış yaşanıyor. Irak’ta yükselen tansiyonun etkisi olarak petrolün varil fiyatında iki gün öncesine göre 70 cent’lik bir yükseliş meydana geldi.

https://www.cnbc.com/2017/10/13/oil-will-crash-to-10-a-barrel-with-electric-vehicle-revolution-strategist-says.html