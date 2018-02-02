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Elektrikli otomobillere MTV geliyor

TBMM'ye yeni torba yasa sunuldu. Yeni torba yasa elektrikli otomobiller ile ilgili önemli bir değişiklik içeriyor. Yasanın yürürlüğe girmesi halinde elektrikli otomobillerden de MTV alınacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Elektrikli otomobillere MTV geliyor
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Bugün TBMM’ye yeni torba yasa sunuldu. Meclise sevk edilen torba yasa, vergi kanunları ve bazı KHK’de değişiklikler yapılmasına ilişkin maddeler içeriyor. Yeni torba yasada elektrikli otomobilleri ilgilendiren büyük bir vergi değişikliği dikkat çekiyor.
Elektrikli motorların silindire, içten yanmalı motora ve emisyona sahip olmamasından dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıyordu. Meclise sunulan torba yasanın yürürlüğe girmesi halinde elektrikli otomobillerden de MTV alınacak.

İçten yanmalı araçların 4'te 1'i oranında MTV

Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa ile ilgili açıklamasında “Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25'i oranında vergilendirilmesi sağlanacak.” dedi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yüzde 25’i oranında vergiye tabi olacak. Ücretin nasıl belirleneceği bilinmiyor. Tamamen elektrikli otomobiller yüksek performans sunabiliyor. Örneğin 2017 model ve motoru 2001cc ile 2500cc arası benzinli veya dizel araçların MTV tutarı 5396 TL olarak hesaplanıyor. Bunun dengi bir elektrikli otomobilden 1349 TL MTV ödemesi alınabilecek.

Elektrikli otomobillerin doğaya saldığı zararlı bir gaz olmaması ve güç kaynağının fosil yakıt yerine pil olmasından dolayı bu araçlardan MTV alınması pek mantıklı görünmüyor. Diğer ülkelerdeki gibi insanların elektrikli araçlara yönelmesi için vergi muafiyeti sağlayacağımıza vergi alınması için uğraşıyoruz.


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bestanealtcizgi 1 yıl en beğenilen
Yakışır.
Yerli ve milli aynı zamanda kuşkusuz ki iman sahibi elektrikli aracımız vatana millete hayırlı olsun.
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mehmedaltair 1 yıl
Açgözlü yamyamlar sürüsü az yiyin de hazinede biraz para kalsın
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AğlayacaksanOynamayalım 1 yıl
Norveç'te elektrikli otomobillerin fosil yakıtlı araçlara oranı %50'yi aşmış.


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ygursoy 1 yıl
Akp trollerini buralarada da gormek sasirtti mi? Hayir!!!
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trojana 1 yıl
Herkes vazelini hazirlasin dovlet yine opecek.
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Bluflame 1 yıl trojana
trojana
Herkes vazelini hazirlasin dovlet yine opecek.

reis’in her zaman söylediği şey:“ biz bu millete aşığız” , sevgisini böle gösteriyor işte.
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kaptan666 1 yıl
Yurt dışına giden para ile orantılı bir meblağ devletin kasasına girmez ise cari açık yönetilemez. Araç yapmıyorsan vergi ile yurt dışına giden parayı dengeleme şart.
Ucuz arabaya binmek ve ucuz bir şekilde kullanmak istiyorsak kendimiz üretmeliyiz. Başka çare yok. Bu sebepten dolayı Millet olarak da bu tarz girişimleri desteklemeliyiz.
Elektrikli araç geçişinin yaşandığı içinde bulunduğumuz bu 10 yıl da tam zamanı. Elektrik motoru üretebiliyoruz. Pil ve araç kasası da. Bunu yaptık yaptık yapmadık yurt dışının vw gibi Şahin segmenti araçlar Tr'nin lüks otomobilleri olmaya devam eder
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FunnyxD 1 yıl
Zaten alan yoktu şimdi kimse almaz
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kurs@tz 1 yıl FunnyxD
Aklıma bu özlü söz geldi


xxx
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bortecine09 1 yıl kaptan666
Bunlar alternatifleri yerli üretim piyasada olduğuna yapılmalı. Ortada fol yok yumurta yok ama vergisi çok. Bizim yerli otomobilin satışını yapan bi dükkan vardı da biz mi bilmiyoruz acaba? Neyi dengeleyecek Allahını seversen. Denge demek terazinin iki kefesinede birşeyler koyarak olur. Bir kesesine gavurun elektrikli arabasını koyduk. Öbürüne ne koyacaz? Vergi mi!
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kaptan666 1 yıl bortecine09
Çok doğru söylemişsin. Şu an için ne desen haklısın. Elektrikli araç geçişi devrimini inşallah yakalayıp bu boşluğu dolduracağız.
Vatandaş olarak bize düşen metanet ile yerli aracı beklemek, kara propaganda yapanları susturmak, en azından dinlememek ve araç çıktığında da armudun sapı üzümün çöpü demeden satın almak.
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pUnduli 1 yıl
Devletimiz kesin bir birim kurmuş " lan elektrikli araba yaygınlaşınca benzin gibi üstüne %300 vergi ittiremeyiz ne yapmalı ? " diye kara kara düşünüyordur. Artık çapaklı çapaksız mı olur, evde fişe takmak mı yasaklanır hayırlısı.
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kurs@tz 1 yıl
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DH Misafiri 1 yıl
başka bir halt beceremezler zaten. oto ürettireceklerine vergi üretiyorlar bir de biz farklıyız milliyiz diyorlar. madem kurumlar vergisi alamıyon sadece şirketlere yüzde 50 mtv çıkar dar gelirliye dokunma.
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VipLife 1 yıl
Bence MTV'ye ilaveten ETV yani elektrik tüketim vergisi uygulanması caizdir. Ne demek fahiş fiyattaki benzini kullanmayıp vergi kaybına neden olmak? Hadsizlikte son nokta..
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bortecine09 1 yıl kaptan666
Abi o zaman ithalatını engellesinler. Ne diye mtv koyuyorlar. Dert yerli üretimi canlandırmak mı, yoksa ota çoka vergi koyup gelir elde etmek mi? Bence ikincisi.
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kaptan666 1 yıl bortecine09
Bi dönem yurt dışından araba almak çok zordu. Koç holding kuş serisi teneke otomobilleri bir daire fiyatına kakalıyordu. İçerideki rekabeti ve piyasayı dengelemek için yurt dışından araç hep alınabilir olmalı. Ancak yerli ve milli üretim araçları da cazip kılacak bir politika olmalı. Bunun en basiti vergi, elektrikli olsun veya olmasın.
Ortak pazar anlaşmaları rekabet hukuku vs gibi bilimum anlaşmalar doğrudan bir ürün gurubunun alımının yasaklanması konusunda engel.
Bu sebeplerden dolayı Avrupa dış ülkelerden mesela Çin, ürün alımını yasaklayamaz. Bunun yerine ne yapıyor? Düzenli aralıklarla durdurmak istediği ürüne ait standartları yüksek koyuyor, istediği markaların tip onayını hemen ve kolayca veriyor istemediklerininkini de geç ve zor veriyor. Mesela BOSCH almanya da daha standartlar hazırlanırken işin içinde olduğu için ürünleri standart daha düşünce aşamasında bile uygun oluyor. Bir Çin markasını durdurmak isterse tip onay testlerini uzun tutuyor, kırk dereden su getiriyor.
Türkiye standart oyunları ile pazarı dengeleyebilir oluncaya kadar tek çözüm vergi.
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