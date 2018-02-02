Elektrikli otomobillere MTV geliyor

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Bugün TBMM’ye yeni torba yasa sunuldu. Meclise sevk edilen torba yasa, vergi kanunları ve bazı KHK’de değişiklikler yapılmasına ilişkin maddeler içeriyor. Yeni torba yasada elektrikli otomobilleri ilgilendiren büyük bir vergi değişikliği dikkat çekiyor.

Elektrikli motorların silindire, içten yanmalı motora ve emisyona sahip olmamasından dolayı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmıyordu. Meclise sunulan torba yasanın yürürlüğe girmesi halinde elektrikli otomobillerden de MTV alınacak.

İçten yanmalı araçların 4'te 1'i oranında MTV

Maliye Bakanı Naci Ağbal, torba yasa ile ilgili açıklamasında “Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25'i oranında vergilendirilmesi sağlanacak.” dedi.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından elektrikli araçlar, benzinli ve dizel araçlara uygulanan MTV tutarının yüzde 25’i oranında vergiye tabi olacak. Ücretin nasıl belirleneceği bilinmiyor. Tamamen elektrikli otomobiller yüksek performans sunabiliyor. Örneğin 2017 model ve motoru 2001cc ile 2500cc arası benzinli veya dizel araçların MTV tutarı 5396 TL olarak hesaplanıyor. Bunun dengi bir elektrikli otomobilden 1349 TL MTV ödemesi alınabilecek.

Elektrikli otomobillerin doğaya saldığı zararlı bir gaz olmaması ve güç kaynağının fosil yakıt yerine pil olmasından dolayı bu araçlardan MTV alınması pek mantıklı görünmüyor. Diğer ülkelerdeki gibi insanların elektrikli araçlara yönelmesi için vergi muafiyeti sağlayacağımıza vergi alınması için uğraşıyoruz.