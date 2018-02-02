Yeni torba yasa Meclis'te: Aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

Tam Boyutta Gör

Vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması için kanun tasarısı TBMM'ye sevk edildi. Yeni torba yasada istihdam artışına teşvik, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madenciliğe hapis cezası ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV indirimi geliyor.

TBMM’ye sunulan torba yasadaki kanunlar Meclis üyeleri tarafından incelenecek ve uygun görülenlere onay verilecek. Meclis'e sunulan kanun tasarısındaki maddeler şöyle:

16 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasına ÖTV indirimi

16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.

Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

Çatıda yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin satışına vergi muafiyeti

Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti: Kurulu gücü azami 10 kw olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor.

Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek.

Asgari ücret vergi artışından etkilenmeyecek

Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak. Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette 1 kadro verilecek.