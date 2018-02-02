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Yeni torba yasa Meclis'te: Aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi

Vergi kanunlarında değişiklik yapılması için kanun tasarıları içeren yeni torba yasa TBMM'ye sevk edildi. Yeni torba yasa ile aracını hurdaya ayırana yeni araç alımında ÖTV indirimi getiriliyor.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yeni torba yasa Meclis'te: Aracını hurdaya ayırana ÖTV indirimi
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Vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması için kanun tasarısı TBMM'ye sevk edildi. Yeni torba yasada istihdam artışına teşvik, asgari ücretin vergi diliminden etkilenmemesi, kaçak madenciliğe hapis cezası ve hurda araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV indirimi geliyor.

TBMM’ye sunulan torba yasadaki kanunlar Meclis üyeleri tarafından incelenecek ve uygun görülenlere onay verilecek. Meclis'e sunulan kanun tasarısındaki maddeler şöyle:

16 yaş üstü araçların hurdaya ayrılmasına ÖTV indirimi

16 yaş ve üzeri bazı araçların hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yeni araç alımlarında 10 bin TL'yi geçmemek üzere ÖTV indirimi getiriliyor.
Yasayla 5 bin ilave sözleşmeli öğretmen alınacak.

Çatıda yenilenebilir enerji ile üretilen elektriğin satışına vergi muafiyeti 

Çatıda elektrik üretimine vergi muafiyeti: Kurulu gücü azami 10 kw olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden üretilen elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara GV ve KDV muafiyeti getiriliyor.
Tasarı ile yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek.
Tasarı ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getiriliyor.

Asgari ücret vergi artışından etkilenmeyecek

Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek. İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan 100 TL asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanacak. Yeni torba yasayla istihdam artışı için teşvik verilecek.
Terörle mücadelede ölen sivillerin yakınlarına 2 kadro verilecek. Maden kazalarında ölenlerin yakınlarına devlette 1 kadro verilecek.

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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
10 bin TL'yi geçmemek üzere
10 bin TL'yi geçmemek üzere
10 bin TL'yi geçmemek üzere
10 bin TL'yi geçmemek üzere...
iyiymiş bunların araba piyasasından haberleri yok galiba.
öğretmen ihtiyacı varsa neden sözleşmeli alınıyor birisi açıkmlayabiir mi?
arge masrafları direkt gider olarak gösterilir umarım.
10 bin TL'yi geçmemek üzere10 bin TL'yi geçmemek üzere10 bin TL'yi geçmemek üzere10 bin TL'yi geçmemek üzere...iyiymiş bunların araba piyasa...
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2 Yanıt Yanıtla +54
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kenan_0 1 yıl
Ulan 16 yıllık arabayı 10binliradan daha fazla fiyata sayabiliyon suanki leş tr pazarinda. 10bini ne yapsin adam. Ha birde hurda arac sahibi sifir arac nasıl alsın. Sifir araba alırsan 10bin tl indirim demisler. Ulannnn ne içiyor bunlar nasil kafalar yasiyor cok merak ediyorum. Issiz olan adamdan genel saglik sigortasi pirimi alan kafalar bunlar ne beklersin.
Ulan 16 yıllık arabayı 10binliradan daha fazla fiyata sayabiliyon suanki leş tr pazarinda. 10bini ne yapsin adam. Ha birde hurda arac sahibi sifir arac nasıl a...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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Montmartre 1 yıl
Maksat şu çöp araçları trafikten çıkarmak değil, maksat yine para kazanmak. Yakında suyun suyunu sıkacak bunlar.
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ogameci 1 yıl
ne zaman belli olacak bu kanun ?
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sissil 1 yıl
Maden kazaları ne alaka ya... Nasıl bir iş bu... Özel sektör ödesin bunun cezasını...
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auto_man 1 yıl
Beyler uyanıklık edip hurda araç alan olmasın. En az 1 yıllık ruhsat sahipliği şartı gelirse geçmiş olsun
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eXteras 1 yıl
2 sene evvel 12.000 tl ye aldığım 98 model motosikletin şuan 18.000 tl den alıcısı var, zorlasam 20.000 e kesin satarım. Araba piyasası da böyledir eminim.
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Zimmerit 1 yıl
Sadece sıfır alımla sınırlandırılmamalı 2.el araçlar içinde şekillendirilmeli mesela 5-6 yaşında araba alacaksınız o da kapsam dahilinde olmalı anca öyle fayda sağlanabilir ama nerde.
Bende ki şahini versem en fazla i10,micra gibi arabaları alabilirim sıfır olarak.
Edit: Onu da alamıyormuşum 65.000 fiyat var 55.000 kredi çeksem aylık ödemem 1.600 lira bu da benim iflasım olur hayaller başka bir bahara artık.
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webbie 1 yıl
Geçen hafta, 2001 model olan aracımın motoru yatak sardı ve bana maliyetinin yaklaşık 3.500-4.000 TL olacağı söylendi. Araç zaten 9.000-11.000 arassı bir piyasaya sahipti ve motor da pörtleyince, iyice yalan oldu. Bu yasa bu hafta çıkarsa, 7.000 TL'ye işine yarayan birine satarım; hem alanın işi görülür hem de ben yeniden bir masrafla uğraşmam.
Plan bu şekilde...
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Gravaze 1 yıl
Bu yasa, kenarda köşede çalışmayan hurda aracı olan fakir fukaranın yıllardır biriken vergi borcu ve 1-2 bin lira gibi bir mikar karşılığı araçlarını elden çıkartmalarıyla sonuçlanır. Bu sıfır araçların çoğu bu işin ticaretini yapanlarca alınır ve bir miktar karla piyasaya sokulur. Bu da ruhsat sahibinin belli bir süre satmaması şartı gelmezse, gelirse o da yalan, ölü doğacak bir teşvik olur. Piyasayı hareketlendirmeyi geç gıdıklamayacak bile.
10 bin lira indirim için aracını verecek adamın sıfır araç alması imkansız. Durumu olsa zaten o araca binmez. Yürüyen sağı solu düzgün 20 yaşındaki araçlar bile 10 bin lira üstünde.
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A.J. Pacino 1 yıl
Bu hurda indiriminden kimse yararlanmaz zira mantikli izaha gelir bi yanı yok. 16 yaşındaki aracını 10bin altina verip sıfır arac alacak adam bulamazlar
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ARES007 1 yıl
Hurda indirimi 2004 de vardı. 4 bin civarı aracın fiyatını indiriyordu hurda araç fiyatını düşünce. O donemde sümbül 20 ye megane 26 ya jazz 25 e civic 29 a satiliyordu.
Araç alacak herkes icin önemli bir indirim oranıydı.
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elcas 1 yıl
kazalı ve eski bir araç 5000 lira değerinde ise, bu yasadan avantaj çıkar mı? yasa hariç o araç hurdaya çıkarılır mı? kaç tl ye çıkarılır?
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