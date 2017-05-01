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TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında adını sıkça duyduğumuz ve önemli bir başarı sağlayan Fırtına obüslerine yeni bir isim daha ekleniyor. Yavuz, mobil özellikleri ile dikkat çekiyor.
2 yıl
12,4b
1
41
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz

2004 yılından bu yana envanterde olan T-155 Fırtına obüsleri, dönem içerisinde Aselsan tarafından geliştirilen modern teknolojiler ile çok daha işlevsel ve donanımlı bir hale gelmişti. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve terörle mücadelede önemli görevler üstlenen obüsler, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretiliyor.

Kundağı Motorlu obüsleri farklı kullanım senaryoları ve ihtiyaçlar ölçeğinde geliştiren MKE, yüksek hareket kabiliyetine sahip, 6x6 araç üzerine monteli, yine 155 milimetre silah sistemi taşıyan bir obüs geliştirdi. Yavuz adı verilen araç, 9 Mayıs’ta başlayacak olan IDEF kapsamında boy gösterecek. 

TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz
 

Fırtına obüslerinde kullanılan aynı mühimmatı atabilen ve atacağı mühimmatı kendisi taşıyabilen Yavuz, yüksek hareket kabiliyetinin yanı sıra zırhlı olarak üretilmiş. Saatte 90 kilometre hızla yol alabilecek olan araç, 600km menzile sahip. 440 beygir güç üreten dizel motordan güç alan Yavuz’un ateşleme menzili 30km olarak belirlenmiş olsa da 40km’ye kadar atış kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Tamamen MKE kaynakları ile üretilen Yavuz, Ortadoğu ve Afrika pazarları da dikkate alınarak geliştirildi ve bu bölgelerdeki gerek coğrafi koşullar gerekse askeri gereksinimler dikkate alınarak donatıldı. Bu sayede özellikle yurt dışına ciddi bir satış beklentisi de bulunuyor.

TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz
 

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın ise aracın mobil yeteneklerine karşın tahrip yeteneğinin de çok üstün olduğuna dikkat çekiyor. Dünyadaki ucuza bulunabilen örneklerin kargaşa yaratma, atıldığı andaki sesiyle psikolojik tedirginlik yaratma gibi amaçlar taşımasına karşın Yavuz’un teknolojik yetenekleri ve çok yüksek geri tepme kontrolü sayesinde son derece başarılı olduğunu belirtiyor.


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Guest-F8946C419 2 yıl en beğenilen
Ülkemizin böyle atılımlarını ve yatırımlarını görünce kendimi iyi hissediyorum. Güzel bir ülkemiz var ve yetenekli insanlarımız da. Sadece biraz sabır ve çaba ile yapamayacağımız şey yok
Ülkemizin böyle atılımlarını ve yatırımlarını görünce kendimi iyi hissediyorum. Güzel bir ülkemiz var ve yetenekli insanlarımız da. Sadece biraz sabır ve çaba ...
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1 Yanıt Yanıtla +77
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nayır 2 yıl
Sıs, yalana bak, Gerçek Özelliklerini açıklıyorum:


Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz, yapıyorlar, saniyede 300.000 km hızla giden ve 300 Km etkili silahlar


Herkese yayalım
Sıs, yalana bak, Gerçek Özelliklerini açıklıyorum:Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz, yapıyorlar, saniyede 300.000 km hı...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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yigitcan19901 2 yıl
Boş işler bunlar,boş.En fazla pkk şu bu sabit hedef döversin bunlarla.
Bunlar yerine ilk önce bir hava savunma sistemi yapmaya kalksanız da natoya rusyaya "abi,bizi koru,hava savunma sistemimiz yok,patriotları nato savunma radarını vesaire yerleştirin antepe maraşa,olmadı s400 leri yerleştirelim abi,ne olur abi ?"(lan hollandadan geldi geçen senelerde patriotlar,HOLLANDA'dan hani şu kıç kadar konya yüz ölçümüne sahip HOLLANDA) çekmesek,ne güzel olur.Yoksa bunları havadan keklik gibi avlarlar savaş zamanı.
Boş işler bunlar,boş.En fazla pkk şu bu sabit hedef döversin bunlarla.Bunlar yerine ilk önce bir hava savunma sistemi yapmaya kalksanız da natoya rusyaya "...
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3 Yanıt Yanıtla +26
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hanox 2 yıl
Çok güzel ve kullanım alanı biraz farklı ,başka obüsler le karşılaştırmak doğru olmaz.
farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış. yapanların ellerine sağlık .
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kadirirdem 2 yıl
Böyle şeyler gurur verici Helal Olsun.
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SHADQW 2 yıl
Bu çok kişinin anlattığı gibi bir atılım değil daha çok inovatif bir kullanım yöntemi. Burada bence 2 durum olabilir.
t155'in fırtına obüsüne monte ve sabit olmak üzere 2 farklı versyonu zaten vardı. 1)Bunların daha mobil olmasına ihtiyaç duyulmuş olabilir. ya da
2)fırtına obüsüne olan ihtiyaç ciddi şekilde arttı fakat zırhlı şasenin maliyeti ve üretim süresinin uzunluğu yüzünden daha kısa sürede üretilebilecek ve yüksek miktarlarda, az maliyetle üretilebilecek bir alternatife ihtiyaç duyuldu. Hatta elimizdeki hidrolik sistemle sabit olarak kullanılan t155'leri man kamyonlara monte ederek bunların mobil olmasını sağlamış olabiliriz.
30'km bir top için çok uzun bir menzil değil. akıllı mühimmat menzilini uzatsa da bu tip merminin kullanımı hem yüksek maliyet yaratır hem de tsk envanterindeki daha eski(ilk giren ilk çıkar) ya da belki daha ağır ve daha yüksek tahripli, savaş başlıklı mermilerin depolarda eskimesini sağlar. elimizde yaklaşık 3000 civarında olduğunu hatırladığım bu topların bu şekilde mobilize edilmesi bu yüzden bence önemli bir adım olmuş.
bu arada metinde bahsedilen 600km menzil kamyonun ikmal yapılmadan gidebildiği mesafeyi ifade etmek için kullanılmış. 60km'lik top menzli bu yüzden önemli.
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artenis 2 yıl SHADQW
SHADQW
Bu çok kişinin anlattığı gibi bir atılım değil daha çok inovatif bir kullanım yöntemi. Burada bence 2 durum olabilir.
t155'in fırtına obüsüne monte ve sabit olmak üzere 2 farklı versyonu zaten vardı. 1)Bunların daha mobil olmasına ihtiyaç duyulmuş olabilir. ya da
2)fırtına obüsüne olan ihtiyaç ciddi şekilde arttı fakat zırhlı şasenin maliyeti ve üretim süresinin uzunluğu yüzünden daha kısa sürede üretilebilecek ve yüksek miktarlarda, az maliyetle üretilebilecek bir alternatife ihtiyaç duyuldu. Hatta elimizdeki hidrolik sistemle sabit olarak kullanılan t155'leri man kamyonlara monte ederek bunların mobil olmasını sağlamış olabiliriz.
30'km bir top için çok uzun bir menzil değil. akıllı mühimmat menzilini uzatsa da bu tip merminin kullanımı hem yüksek maliyet yaratır hem de tsk envanterindeki daha eski(ilk giren ilk çıkar) ya da belki daha ağır ve daha yüksek tahripli, savaş başlıklı mermilerin depolarda eskimesini sağlar. elimizde yaklaşık 3000 civarında olduğunu hatırladığım bu topların bu şekilde mobilize edilmesi bu yüzden bence önemli bir adım olmuş.
bu arada metinde bahsedilen 600km menzil kamyonun ikmal yapılmadan gidebildiği mesafeyi ifade etmek için kullanılmış. 60km'lik top menzli bu yüzden önemli.

Bu bilgiler ışıgında buna inovatif değil optimize edilmiş denmektedir. Tam olarak bu tanıma uyan bir açıklama oldu.
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BekirHan 2 yıl
Bu projenin çıkışı T155 projesi öncesindeki çekili panter obüsüne dayanıyor. Panter, Fırtına ile benzer namlu sistemi kullamasına rağmen tasarımı itibariyle yeterince mobil değildi. Çakılı sahra topu gibi çalışıyordu ki günümüzde çakılı silah sistemi kullanılacak konvansiyonel savaş neredeyse kalmadı. Bu nedenle bu sistemleri daha hareketli hale getirmek adına böyle bir modernizasyona gidileceğini öğrenmiştim. Demek ki doğruymuş. İyide olmuş vesselam...
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merveyanar 2 yıl
başımızı ne zaman kaldıracağız gök yüzüne başarımızı takdir ediyorum lakin düşman yukardan saldırıyor artık süngü devri kapanmadı mı?
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tahir40 2 yıl
Buna benzetmişler ama ortada kamyonun hızı ve menzili hariç bişi olmadığı için iyi iş çıkarmışlar mı görmek lazım.


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atilasat 2 yıl
yıl olmuş 2017 obüs mobüs boş işler gerçekten. tankların da az bir ömrü kaldı, belki insansız tanklar olabilir ama insanlı tankı avlamak çok kolay.
herşey otomatikleşiyor dünyada. güdümlü füzeler güdümlü mermiler, lazer mazer gibi şeyleri düşününce obüs gerçekten ilkel kalıyor
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YveJhin 2 yıl atilasat
atilasat
yıl olmuş 2017 obüs mobüs boş işler gerçekten. tankların da az bir ömrü kaldı, belki insansız tanklar olabilir ama insanlı tankı avlamak çok kolay.
herşey otomatikleşiyor dünyada. güdümlü füzeler güdümlü mermiler, lazer mazer gibi şeyleri düşününce obüs gerçekten ilkel kalıyor

T 800 yapalim demi.
Nukleer yapan Ruslarda kafa yokki armata adindan bir tank yapiyor.
Oyun moyun oynuyorsunuz bari az ileri goruslu olun bari.
Gudumleme ve roket sistemi gelistikce Aktif koruma cok daha iyi gelisecek.
Sizin kafa soyle calisiyor.
BF veya Ucaklari indiren HSS sistemleri super iken
Tanklara koyulacak olan Aktif koruma sistemleri cop olacak .
Simdi boyle dusundugunu itiraf et.
6. Nesil Savas ucaklari icin zor ama, ℅100 7. Nesilde insansiz bir ucak uretilecek.
İnsansiz araclar yapilinca ucakda olacak, Tank da olacak.
Birseyi insanin kullanmasi onu cop yapmaz,
Bugun tank uretilirken personel korumasina ayrilan alanlar baska seylere ayrilacak, Tanklar surekli savaslarda var olacak sadece otonom olacaklari icin sekilleri degisir, insansiz olan her arac kaybi ise sadece Para kaybi olarak gorulecek
Bugun 100 pilot yapmak zaman para iken
Yarin İnsansiz jetler ile sadece paran kadar uret olacak.
Bugun Binlerce ucagi ayni anda kaldirmak icin binlerce pilota ihtiyac duyarken
Yarin 10 bin ucagi kaldirmak icin 1 komuta merkezine ihtiyac duyacaksin, yapay zeka gelistikce bunlar olacak .
Merkezden operasyonu ucaklara gondereceksin ucaklar gidip vurup geri gelecek.
Dusen her ucak kendi bastiklari para olacak ve savaslar cok daha kolay yapilir hale gelecek.
Ciddi ciddi sunu soruyorum.
Zibille oyun oynarken Hayal gucunuzun bir karinca kadar ufak olmasini nasil becerdiniz.?
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xchg 2 yıl atilasat
Anti-tank silahları kadar anti-anti tank silahları da geliştiriliyor. ERA, Shatora gibi savunma sistemleri var tanklarda da. Shatora güdümlü roketlere karşı koruma sağlıyor örneğin. Çok da yeni sayılmaz üstelik. ATGM tanklardan çok daha önemlisi İŞİD gibi grupların S/VBIED tarzı saldırıları için işe yarıyor.
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hanox 2 yıl
güzel, yakında daha karmaşık ve teknolojik silahları da üretmeye başlarız inşallah.
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high speed dirt 2 yıl
Yapıyorsun da ne oluyor, doğuya kürdistan'ı kurdurdun, ege adalarımızı işgal ettirdin, napacaz bu obüsleri bi yerimize mi sokacağız?
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fx82ms 2 yıl
70 sene öncenin teknolojisini yeni keşfedip üretebildik inşallah bi 100 sene sonra kısa menzilli hava savunmamızı kurarız :)
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