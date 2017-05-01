TSK’nın yeni vurucu gücü: Obüs ailesinin yeni üyesi MKE üretimi Yavuz





2004 yılından bu yana envanterde olan T-155 Fırtına obüsleri, dönem içerisinde Aselsan tarafından geliştirilen modern teknolojiler ile çok daha işlevsel ve donanımlı bir hale gelmişti. Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı’nda ve terörle mücadelede önemli görevler üstlenen obüsler, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretiliyor.

Kundağı Motorlu obüsleri farklı kullanım senaryoları ve ihtiyaçlar ölçeğinde geliştiren MKE, yüksek hareket kabiliyetine sahip, 6x6 araç üzerine monteli, yine 155 milimetre silah sistemi taşıyan bir obüs geliştirdi. Yavuz adı verilen araç, 9 Mayıs’ta başlayacak olan IDEF kapsamında boy gösterecek.

Fırtına obüslerinde kullanılan aynı mühimmatı atabilen ve atacağı mühimmatı kendisi taşıyabilen Yavuz, yüksek hareket kabiliyetinin yanı sıra zırhlı olarak üretilmiş. Saatte 90 kilometre hızla yol alabilecek olan araç, 600km menzile sahip. 440 beygir güç üreten dizel motordan güç alan Yavuz’un ateşleme menzili 30km olarak belirlenmiş olsa da 40km’ye kadar atış kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Tamamen MKE kaynakları ile üretilen Yavuz, Ortadoğu ve Afrika pazarları da dikkate alınarak geliştirildi ve bu bölgelerdeki gerek coğrafi koşullar gerekse askeri gereksinimler dikkate alınarak donatıldı. Bu sayede özellikle yurt dışına ciddi bir satış beklentisi de bulunuyor.

MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın ise aracın mobil yeteneklerine karşın tahrip yeteneğinin de çok üstün olduğuna dikkat çekiyor. Dünyadaki ucuza bulunabilen örneklerin kargaşa yaratma, atıldığı andaki sesiyle psikolojik tedirginlik yaratma gibi amaçlar taşımasına karşın Yavuz’un teknolojik yetenekleri ve çok yüksek geri tepme kontrolü sayesinde son derece başarılı olduğunu belirtiyor.