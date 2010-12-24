Elektrikli otomobillerin yarışacağı Formula serisi geliyor: Formulec EF01

Geride bırakmak üzere olduğumuz yıl içerisinde gerçekleşen Paris Auto Show'da çeşitli elektrikli ve hybrid otomobiller sergilenmişti.Bu tamamen elektrikli otomobillerden en ilgi çekeni ise ileride yarış otomobili olarak kullanılacak bir model olmuştu: Formulec EF01 serisinde kullanılacak tamamen elektrikli bir yarış otomobili.

Aradan geçen bir kaç ay içerisinde pek bir gelişme olmasa da yıl bitmeden çok önemli bir haber geldi. Meksika'da geçtiğimiz gün gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişiklikleri Konferansı'nda yapılan bir açıklama ile 2012 yılında Formulec EF01 yarış serisinin başlayabileceği belirtildi. Henüz netleştirilmemiş olsa da şampiyonanın 10 yarıştan oluşması ve 5 kıtanın ülkelerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Formulec EF01 elektrikli otomobil yarış serisinde kullanılacak yarış otomobilinin detayları da belli oldu. 2 Siemens motoru ve SAFT tarafından geliştirilmiş lityum-iyon bataryaya sahip otomobil 0'dan 100 kilometre/saat hıza 3 saniyede ulaşabiliyor. 2 vites ile kontrol edilen motora sahip yarış otomobilinin maksimum hızı ise 250 kilometre/saat olarak belirtiliyor. Şu an tek sorun olarak bataryaların yarış koşullarında yaklaşık 25 dakikada boşalması olarak görünüyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmamış olsa da otoriteler pitstoplarda batarya değişimi ile bu sorunun çözülebileceğini belirtiliyorlar.