Elektrikli scooter pazarında Yamaha ve Gogoro ortaklığı

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Özellikle elektrikli araç pazarına yönelik işbirliklerinin büyük artış gösterdiği şu günlerde bir ortaklık haberi de Yamaha ve Gogoro’dan geldi. İki şirket arasındaki ortaklığın temelinde elektrikli scooter üretimi yatıyor.

Batarya değişim teknolojisine sahip elektrikli scooter modelleriyle başarı yakalayan Gogoro ve geçtiğimiz günlerde dört yeni elektrikli bisikletini satışa sunan Yamaha, bu konuda rüşdünü ispat etmiş markalar arasında bulunuyor. Pazardaki güçlü rakiplerine karşı üstünlük sağlamak amacıyla atılan bu adımın ilk etabında Tayvan pazarı yer alıyor.

Ortaklığın başlangıcı için Tayvan pazarının seçilmesi oldukça mantıklı görünüyor. Ülkedeki elektrikli scooter satışları oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Gogoro’nun Tayvan merkezli bir şirket olması da bu işbirliğinin elini güçlendiren sebepler arasında yer alıyor. Böylelikle Yamaha ve Gogoro’nun yerel elektrikli scooter pazarında kolaylıkla söz sahibi olabileceği düşünülüyor.

İki marka arasındaki işbirliğinin detayları zaman geçtikçe şekillenecek. Şimdilik bilinenler büyük ölçüde Gogoro’nun teknolojisinden faydalanılacağı ve Yamaha’nın tasarımlarının kullanılacağı ile sınırlı. Ortaklığın meyvesi olan ürünlerin genel olarak Yamaha rozeti taşıyacağı da gelen bilgiler arasında.

Gogoro’nun Tayvan’daki müşterilerinin kullanımına sunduğu 750 batarya değişim istasyonu bulunuyor. Bataryası azalan kullanıcılar bu istasyonlara gelerek dolu bataryalardan birini alıyor, yerine kendi bataryasını takıyor. Taşıması oldukça kolay olan bataryalar sürücüyü yormuyor. Bu konuda oldukça başarılı olan Gogoro, son üç yılda değiştirilen batarya sayısının 17 milyon olduğunu belirtiyor.

https://global.yamaha-motor.com/news/2018/0911/collaboration.html