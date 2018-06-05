Elektrikli uçak düştü, uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi

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Tıpkı otomobiller ve diğer araçlarda olduğu gibi uçakların da elektrikli motorlarla çalışabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren Siemens, geliştirdiği yeni elektrikli motoru geçtiğimiz yıl bir akrobasi uçağına entegre ederek denemelere başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu çalışmaları sekteye uğratabilecek bir kaza meydana geldi. Budapeşte yakınlarında düşen elektrikli uçağın içerisindeki iki kişi hayatını kaybetti.

Siemens ve Magnus’un işbirliği ile ilerleyen elektrikli uçak projesinde bu zamana kadar her şey yolundaydı. Geçtiğimiz yıl uçuş testlerine başlayan uçak saatte 340 km hıza ulaşıp rekor kırmayı başarmıştı. Fakat geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen ve sebebi henüz belli olmayan bu feci kaza sonrası uçakta bulunan test pilotu ve yolcu yaşamını yitirdi.

Magnus’tan yaşanan kazayla ilgili şu açıklama geldi; “31 Mayıs 2018 tarihinde sabah saat 10 sıralarında havalanan Magnus eFusion test uçağı, uçuşunu tamamlamak üzereyken bilinmeyen bir nedenden dolayı mısır tarlasına düştü. Yaşanan feci kaza sırasında uçaktaki pilot ve yolcu yaşamını yitirdi.”

Düşen elektrikli uçağın enkazı

"Havada alev aldı"

Şirket gerekli açıklamaları inceleme süreci tamamlandıktan sonra yapacağını belirtti. Yaşanan kazanın görgü tanıkları ise elektrikli uçağın havada alev aldığını ve sonrasında mısır tarlasına dikey bir düşüş gerçekleştirdiğini belirtti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Siemens’in test uçağında denemelerini gerçekleştirdiği elektrikli motor 50 kilogram ağırlığında ve 260 kW güç çıkışına sahipti. Ayrıca bir grup lityum iyon batarya da uçağın ön kısmına yerleştirilmişti. Şirketin bu kaza sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.

https://electrek.co/2018/06/04/siemens-electric-plane-prototype-fire-crash-death/