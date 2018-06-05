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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli uçak düştü, uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi

Siemens'in geliştirdiği elektikli motorla havalanan elektrikli uçak prototipi eFusion, geçtiğimiz günlerdeki deneme uçuşu esnasında havada alev alarak düştü. Feci kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
11 ay
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9
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli uçak düştü, uçaktaki iki kişi yaşamını yitirdi
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Tıpkı otomobiller ve diğer araçlarda olduğu gibi uçakların da elektrikli motorlarla çalışabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren Siemens, geliştirdiği yeni elektrikli motoru geçtiğimiz yıl bir akrobasi uçağına entegre ederek denemelere başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu çalışmaları sekteye uğratabilecek bir kaza meydana geldi. Budapeşte yakınlarında düşen elektrikli uçağın içerisindeki iki kişi hayatını kaybetti.

Siemens ve Magnus’un işbirliği ile ilerleyen elektrikli uçak projesinde bu zamana kadar her şey yolundaydı. Geçtiğimiz yıl uçuş testlerine başlayan uçak saatte 340 km hıza ulaşıp rekor kırmayı başarmıştı. Fakat geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen ve sebebi henüz belli olmayan bu feci kaza sonrası uçakta bulunan test pilotu ve yolcu yaşamını yitirdi.

Magnus’tan yaşanan kazayla ilgili şu açıklama geldi; “31 Mayıs 2018 tarihinde sabah saat 10 sıralarında havalanan Magnus eFusion test uçağı, uçuşunu tamamlamak üzereyken bilinmeyen bir nedenden dolayı mısır tarlasına düştü. Yaşanan feci kaza sırasında uçaktaki pilot ve yolcu yaşamını yitirdi.

Düşen elektrikli uçağın enkazı

"Havada alev aldı" 

Şirket gerekli açıklamaları inceleme süreci tamamlandıktan sonra yapacağını belirtti. Yaşanan kazanın görgü tanıkları ise elektrikli uçağın havada alev aldığını ve sonrasında mısır tarlasına dikey bir düşüş gerçekleştirdiğini belirtti. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Siemens’in test uçağında denemelerini gerçekleştirdiği elektrikli motor 50 kilogram ağırlığında ve 260 kW güç çıkışına sahipti. Ayrıca bir grup lityum iyon batarya da uçağın ön kısmına yerleştirilmişti. Şirketin bu kaza sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini zaman gösterecek.


https://electrek.co/2018/06/04/siemens-electric-plane-prototype-fire-crash-death/ Yorum Yaz
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dr20mouse 11 ay en beğenilen
Piller şakaya gelmez.
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Piller şakaya gelmezmiş jet yakıtına bakın birde ...
Sanki hiç uçak kazası olmamış gibi kötülemişsiniz birde...
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DH Misafiri 11 ay
Başlıkta 836 yazıyor 636 yerine
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BekirHan 11 ay
Havacılık tarihi kan ile yazılmıştır diye bir söz vardır. Şu an bindiğiniz jet motorlu uçakların 60 yıllık tarihine bakarsanız bu günlere gelene kadar hayatından olan bir çok pilot, bilim adamı, test pilotu ve araştırmacı vardır. Tabii uçuşta hayatını kaybeden yolcuları da saymazsak. İşin elektrikli bir sistemin suçu olduğunu iddaa etmekten ziyade çok serbestlik dereceli bir sistemin hataya yatkınlık olasılığını değerlendirirseniz daha doğru bir yorum yapmış olursunuz.
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Sharparrow 11 ay
Çok yazık ya üzüldüm doğrusu..
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mekjet.com 11 ay
Gerçekten çok üzücü bir haber fakat neden paraşüt konulmamış uçak gövdesine paraşütlü uçaklar mevcut Cessna 'nın böyle uçakları var.Ya da neden süzülemediler elektrikli uçak olmasından dolayı değilde başka bir sorundan düşmüş olabilir .Elektirkli uçaklar gelecekte yolcu uçaklarında kullanılması planlanan uçaklar.Hayatını kaybeden pilotlara Allah'tan rahmet dileriz.saygılarımızla.
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mcebi001 11 ay mekjet.com
Okumadın galiba havadayken yanmaya başlamış ..
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Guest-F2673E0F4 11 ay
Piller şakaya gelmezmiş jet yakıtına bakın birde ...
Sanki hiç uçak kazası olmamış gibi kötülemişsiniz birde...
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maximus8282 11 ay
Her haltın elektriklisini ve yapay zekalısını yapacağız diye milleti helak ediyorlar.
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dr20mouse 11 ay en beğenilen
Piller şakaya gelmez.
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1BilimAdamı 11 ay

dr20mouse
Piller şakaya gelmez.

Jet yakıtı şakaya gelir.
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