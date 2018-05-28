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Honda'nın yeni hafif jeti HondaJet Elite tanıtıldı

HondaJet adını verdiği hafif jet ile havacılık sektöründe de iddialı olan Japon üretici Honda, %17 daha uzun menzile sahip ve çok daha sessiz yeni jeti HondaJet Elite'i tanıttı. Detaylar haberimizde..
12 ay
3,4b
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15
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Honda'nın yeni hafif jeti HondaJet Elite tanıtıldı
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Honda Aircraft Company adı altında havacılık sektöründe de hizmet veren Japon devinin ürettiği HondaJet, kırdığı hız rekorları ve verimlilik konusundaki iddiası ile sınıfının en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Sektördeki konumunu bir adım ileri taşımak isteyen şirket, şimdi de rakiplerine göre daha uzun menzilli ve çok daha sessiz olmasıyla öne çıkan HondaJet Elite’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Orjinal Hondajet’de alüminyum yerine hafif kompozit materyallerden oluşan uçak iskeleti, kanat üstü motor yerleşimi ve “doğal laminar akış” tasarımı öne çıkıyor. Bu sayede oldukça hızlı, hafif, verimli ve sessiz bir iş jeti ortaya çıkardıklarını belirten Honda, bu özelliklerin aynı şekilde HondaJet Elite’e de taşındığını söylüyor. Şirket, yeni uçağın aynı zamanda kendi sınıfındaki en uzun menzile sahip iş jeti olduğunu iddia ediyor.

Yüzde 17 daha uzun menzile sahip 

HondaJet Elite’in 2,660 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bu da orjinal modele göre 396 kilometre gibi kayda değer bir mesafe artışı anlamına geliyor. Ayrıca uçakta kullanılan yeni ses hafifletici materyaller sayesinde gürültünün de minimum düzeye indirildiği söyleniyor. Şirket, Garmin G3000 aviyonik sistemin de daha iyi bir uçuş planı, tutarlılık ve güvenlik sağlamak adına güncellendiğinin altı çiziyor.

HondaJet Elite, içerisinde pilot dahil 7 kişiye ev sahipliği yapan bir kabine sahip. Çift tonlu deri koltukların bulunduğu bu kabinde dahili Wi-Fi özelliğinin yanı sıra tam donanımlı mutfak ve tuvalet bulunuyor. Jetin içerisindeki ses sistemine dahil olan hoparlörler de sesini uçuş koşullarına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Düz uçuş hızı maksimum 781 km/s olan HondaJet Elite’in uzunluğu 13 metre, yüksekliği 4.5 metre ve kanat açıklığı 12 metre olarak ölçülüyor. Buz mavisi, koyu kırmızı ve turuncu renkte satın alınabilen jet ilk kez 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen EBACE 2018’de görücüye çıkarılacak.


http://www.hondajetelite.com/ Yorum Yaz
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simbolmina 12 ay en beğenilen hollowman_
TAI yapsaydı %100 yerli ve milli diye pazarlanırdı ve insanlar da buna itiraz ederdi. Siz hakikaten insanları anlamak istemiyorsunuz, sırf laf işiniz.
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hollowman_ 12 ay
Şu uçağı bizim TAI üretseydi, bizim kuş beyinliler damlayıp hemen "filanca malzemesi dışarıdan alınmış nasıl yerli bu?!" diye çıkışırdı. Elin oğlunun böyle saçma dertleri yok. Marka değerini artırıp karını koyup satıyor. Adına da dünyanın en hızlı ve sessiz iş jeti diyor.
Şu uçağı bizim TAI üretseydi, bizim kuş beyinliler damlayıp hemen "filanca malzemesi dışarıdan alınmış nasıl yerli bu?!" diye çıkışırdı. Elin oğlunun böyle saçm...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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mfatihbutun 11 ay
Bence ağırlık merkezi gövdenin tam ortasında değil biraz alt kısmında. Böylece yandan esen rüzgarlar kolay kolay tepki yapmaz uçağa ve inişlerde daha kolay olur, durağan olur diye tahmin ediyorum.
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mfatihbutun 11 ay
Uçak şekil olarak çok albenili. Boeinglere benziyor çok şeker. Motorlar kanata üstten konulmuş. Çok şık ve iddalı. Hızı muhteşem. Bu tarz uçaklar 500-600km/h ancak yapıyorlar ve 781km/h oldukça iyi. Honda motor oluncada bambaşka. Geriye iyi bir hostes kalıyor. :)
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Kerim5100 12 ay
Bunlarda göçük muhabbeti var mı ona göre alıcam :D
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amuse 12 ay
7 kişilikmiş benim işimi görmez bana 9 kişilik lazım neyse başka markalara yöneleyim. Tühbeee
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emre1393 12 ay
ağırlık merkezini yukarıda tutmak için motorların kanat üzerinde olması güzelmiş. uçak yandan rüzgar aldığında nasıl davranıyor merak ettim.
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Sharparrow 12 ay
Bi tane almak lazım..
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simbolmina 12 ay en beğenilen hollowman_
TAI yapsaydı %100 yerli ve milli diye pazarlanırdı ve insanlar da buna itiraz ederdi. Siz hakikaten insanları anlamak istemiyorsunuz, sırf laf işiniz.
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hollowman_ 12 ay
Şu uçağı bizim TAI üretseydi, bizim kuş beyinliler damlayıp hemen "filanca malzemesi dışarıdan alınmış nasıl yerli bu?!" diye çıkışırdı. Elin oğlunun böyle saçma dertleri yok. Marka değerini artırıp karını koyup satıyor. Adına da dünyanın en hızlı ve sessiz iş jeti diyor.
3 Yanıt Yanıtla +12
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crazywinner3 12 ay hollowman_
Evet öyle dertleri yok çünkü motoru kendileri üretti.
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S A M C R O 12 ay hollowman_
Motorunu dışarıdan mı alıyorlarmış yoksa.
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