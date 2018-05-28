Honda'nın yeni hafif jeti HondaJet Elite tanıtıldı

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Honda Aircraft Company adı altında havacılık sektöründe de hizmet veren Japon devinin ürettiği HondaJet, kırdığı hız rekorları ve verimlilik konusundaki iddiası ile sınıfının en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Sektördeki konumunu bir adım ileri taşımak isteyen şirket, şimdi de rakiplerine göre daha uzun menzilli ve çok daha sessiz olmasıyla öne çıkan HondaJet Elite’i tanıtmaya hazırlanıyor.

Orjinal Hondajet’de alüminyum yerine hafif kompozit materyallerden oluşan uçak iskeleti, kanat üstü motor yerleşimi ve “doğal laminar akış” tasarımı öne çıkıyor. Bu sayede oldukça hızlı, hafif, verimli ve sessiz bir iş jeti ortaya çıkardıklarını belirten Honda, bu özelliklerin aynı şekilde HondaJet Elite’e de taşındığını söylüyor. Şirket, yeni uçağın aynı zamanda kendi sınıfındaki en uzun menzile sahip iş jeti olduğunu iddia ediyor.

Yüzde 17 daha uzun menzile sahip

HondaJet Elite’in 2,660 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor. Bu da orjinal modele göre 396 kilometre gibi kayda değer bir mesafe artışı anlamına geliyor. Ayrıca uçakta kullanılan yeni ses hafifletici materyaller sayesinde gürültünün de minimum düzeye indirildiği söyleniyor. Şirket, Garmin G3000 aviyonik sistemin de daha iyi bir uçuş planı, tutarlılık ve güvenlik sağlamak adına güncellendiğinin altı çiziyor.

HondaJet Elite, içerisinde pilot dahil 7 kişiye ev sahipliği yapan bir kabine sahip. Çift tonlu deri koltukların bulunduğu bu kabinde dahili Wi-Fi özelliğinin yanı sıra tam donanımlı mutfak ve tuvalet bulunuyor. Jetin içerisindeki ses sistemine dahil olan hoparlörler de sesini uçuş koşullarına göre otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Düz uçuş hızı maksimum 781 km/s olan HondaJet Elite’in uzunluğu 13 metre, yüksekliği 4.5 metre ve kanat açıklığı 12 metre olarak ölçülüyor. Buz mavisi, koyu kırmızı ve turuncu renkte satın alınabilen jet ilk kez 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen EBACE 2018’de görücüye çıkarılacak.

http://www.hondajetelite.com/