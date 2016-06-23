Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı

Elektrikli araçlar ilk hızlanma konusuna gelindiği zaman yüksek verimlilikleri ve daima en yüksek tork değerinde çalışmaları nedeniyle hep iddialı olmuştur. Ancak haberimize konu alan araç kadar hızlısı daha önce hiç karşımıza çıkmamıştı.

İsviçreli öğrenciler deneysel yarış aracı Grimsel ile dünya elektrikli araç hızlanma rekorunu kırmayı başardı. Araç 0-100km/s hızlanmasını 1.513 saniye gibi inanılmaz bir sürede tamamladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse 1480 beygirlik yeni Bugatti Chiron 0’dan 100’e 2.5 saniyeden az aşağıda ulaşıyor.

Diğer iyi performans araçlarında olduğu gibi Grimsel de bu başarısını doğru motor teknolojisi tercihi ve hafifliğinin birlikteliğine borçlu. Aracın 4 çekişe aktarmalı motoru toplamda 200bg güce sahip olsa da 1700Nm’lik tork değeri ve 167kg ağırlığındaki karbon fiber gövdesi hızlanma işini oldukça kolaylaştırıyor.

Araca ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/06/grimsel-electric-racing-car-broke-world-record.html