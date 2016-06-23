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Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı

İsviçreli öğrencilerin geliştirdiği elektrikli yarış aracı Grimsel, 0'dan 100'e 1.513 saniyede hızlanarak dünya rekoru kırdı. Aracın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,8b
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araçlar ilk hızlanma konusuna gelindiği zaman yüksek verimlilikleri ve daima en yüksek tork değerinde çalışmaları nedeniyle hep iddialı olmuştur. Ancak haberimize konu alan araç kadar hızlısı daha önce hiç karşımıza çıkmamıştı.
İsviçreli öğrenciler deneysel yarış aracı Grimsel ile dünya elektrikli araç hızlanma rekorunu kırmayı başardı. Araç 0-100km/s hızlanmasını 1.513 saniye gibi inanılmaz bir sürede tamamladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse 1480 beygirlik yeni Bugatti Chiron 0’dan 100’e 2.5 saniyeden az aşağıda ulaşıyor.
Diğer iyi performans araçlarında olduğu gibi Grimsel de bu başarısını doğru motor teknolojisi tercihi ve hafifliğinin birlikteliğine borçlu. Aracın 4 çekişe aktarmalı motoru toplamda 200bg güce sahip olsa da 1700Nm’lik tork değeri ve 167kg ağırlığındaki karbon fiber gövdesi hızlanma işini oldukça kolaylaştırıyor.
Araca ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/06/grimsel-electric-racing-car-broke-world-record.html Yorum Yaz
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cheelik 3 yıl en beğenilen
Böyle haberleri görüyoruz bide kendimize bakıyoruz ilk iş adamlara nasıl çamur atsak diye düşünüyoruz,nerden tutsak olmuyor ondan sonra aklımızı başımıza alıp kendimizi yerin dibine sokuyoruz.
Yokmuydu bizde 3 sponsor bulup sunu yapıcak üniversitede haberi her okuyanı kara kara düşündürüyorsunuz.Yapsak eminim o rekoru da egale ederiz ama hocalarımız sağolsun anca kitap ezberlet formul ezberlet sınav yap puan ver kafasını bırakmadı bi türlü.Eski başbakanımız durumun önemini anladı öğretim üyeleri biraz rahat para kazansın dedi araştırmaya vakit bulsunlar diye ama adamlar sadece zammın keyfini sürüp yine yüksek lisans öğrencilerine kişisel işlerini yaptırıp dandik tezlere puan vermeye devam ediyorlar arta kalan zamanda da siyasetle uğraşıyorlar biri bu işin nasıl olması gerektiğini bunlara öğretmedikce anca aval aval haber okuruz biz.
Böyle haberleri görüyoruz bide kendimize bakıyoruz ilk iş adamlara nasıl çamur atsak diye düşünüyoruz,nerden tutsak olmuyor ondan sonra aklımızı başımıza alıp k...
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ceo-tr 3 yıl
bizim öğretim görevlilerimiz ve akademisyenlerimiz de siyaseti bırakıp keşke böyle şeylere yönelseler. biraz vatansever ve milliyetçi olsalar.
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metebyr 3 yıl
video 4 dk merak edilen 1.53 sn lik kısım 2:55 de, haberiniz olsun
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Rohanli_Theoden 2 yıl
şoför kaç kilo acaba :)
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danGerfuLL 3 yıl
Swiss made :)
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Agent00 3 yıl
Artık elektrik devri başlıyor.
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rcelik21 3 yıl
Bizim öğrenciler de Survivor izleme rekoru kırdı.
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murdocklawless 3 yıl
bizde bunları üretiyoruz. ne var yani?


ensonhaber.com/...
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umut_baris 3 yıl
Ölücü ikinci elciler, egoist tok kapıcılar korkun elektrikli araçlardan.

Hepinizin kafa ütüleyen motorlu araçları birer kola tenekesi kadar değersiz olacak.

Gerçi benzin-motorin fiyatlarına itiraz etmeyen adamlarsınız, neyi hak ediyordunuz ki.
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ceo-tr 3 yıl
bizim öğretim görevlilerimiz ve akademisyenlerimiz de siyaseti bırakıp keşke böyle şeylere yönelseler. biraz vatansever ve milliyetçi olsalar.
Yanıtla +13
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metebyr 3 yıl
video 4 dk merak edilen 1.53 sn lik kısım 2:55 de, haberiniz olsun
Yanıtla +6
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gcb1903 3 yıl
Çok iyi. Elektrikli araç işi ancak godomanların buradan para kazanma oranları şimdikinden çok olursa olur. Ben çok umutluyum. Umarım biran önce fosil yakıttan kazandıklarından daha çok kazanırlar da bize bunu satarlar artık. Sonuçta dünyayı siyasiler ya da kitleler değil godomanlar yönetiyor.
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infom@n 3 yıl
Bir çok etken var.
1- Güç ağırlık oranı.
800kg 80 Beygir bir araba, 1320 kg 110 beygir bir arabayı döver.
Bir arabada 1 beygir 10 kg taşırken diğer arabada 1 beygir 12 kg'ı taşır.
Üstelik araçların motorları her zaman 110 beygir güç vermez. En yüksek gücü veren bir devir vardır. O devir haricinde 1 beygire 100 kg bile düşer.
2- Rüzgar direnci (Aerodinamik)
Hız 2 katına çıktığında rüzgar direnci 4 katına çıkar.
Aynı motoru aynı şanzımanı şahinle yeni nesil bir arabaya takın. Son süratte ve yakıtta muazzam fark olur.
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V4LKyR 3 yıl
cheelik
Böyle haberleri görüyoruz bide kendimize bakıyoruz ilk iş adamlara nasıl çamur atsak diye düşünüyoruz,nerden tutsak olmuyor ondan sonra aklımızı başımıza alıp kendimizi yerin dibine sokuyoruz.Yokmuydu bizde 3 sponsor bulup sunu yapıcak üniversitede haberi her okuyanı kara kara düşündürüyorsunuz.Yapsak eminim o rekoru da egale ederiz ama hocalarımız sağolsun anca kitap ezberlet formul ezberlet sınav yap puan ver kafasını bırakmadı bi türlü.Eski başbakanımız durumun önemini anladı öğretim üyeleri biraz rahat para kazansın dedi araştırmaya vakit bulsunlar diye ama adamlar sadece zammın keyfini sürüp yine yüksek lisans öğrencilerine kişisel işlerini yaptırıp dandik tezlere puan vermeye devam ediyorlar arta kalan zamanda da siyasetle uğraşıyorlar biri bu işin nasıl olması gerektiğini bunlara öğretmedikce anca aval aval haber okuruz biz.

Biz Türklerin pek bir şey becerebileceğini sanmıyorum. Kafa yapımız bozuk. Olmaz yani bizden.
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