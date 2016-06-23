Elektrikli yarış aracı dünya hızlanma rekorunu kırdı

Haber Editörü
Elektrikli araçlar ilk hızlanma konusuna gelindiği zaman yüksek verimlilikleri ve daima en yüksek tork değerinde çalışmaları nedeniyle hep iddialı olmuştur. Ancak haberimize konu alan araç kadar hızlısı daha önce hiç karşımıza çıkmamıştı.
İsviçreli öğrenciler deneysel yarış aracı Grimsel ile dünya elektrikli araç hızlanma rekorunu kırmayı başardı. Araç 0-100km/s hızlanmasını 1.513 saniye gibi inanılmaz bir sürede tamamladı. Karşılaştırma yapmak gerekirse 1480 beygirlik yeni Bugatti Chiron 0’dan 100’e 2.5 saniyeden az aşağıda ulaşıyor.
Diğer iyi performans araçlarında olduğu gibi Grimsel de bu başarısını doğru motor teknolojisi tercihi ve hafifliğinin birlikteliğine borçlu. Aracın 4 çekişe aktarmalı motoru toplamda 200bg güce sahip olsa da 1700Nm’lik tork değeri ve 167kg ağırlığındaki karbon fiber gövdesi hızlanma işini oldukça kolaylaştırıyor.
Araca ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2016/06/grimsel-electric-racing-car-broke-world-record.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yokmuydu bizde 3 sponsor bulup sunu yapıcak üniversitede haberi her okuyanı kara kara düşündürüyorsunuz.Yapsak eminim o rekoru da egale ederiz ama hocalarımız sağolsun anca kitap ezberlet formul ezberlet sınav yap puan ver kafasını bırakmadı bi türlü.Eski başbakanımız durumun önemini anladı öğretim üyeleri biraz rahat para kazansın dedi araştırmaya vakit bulsunlar diye ama adamlar sadece zammın keyfini sürüp yine yüksek lisans öğrencilerine kişisel işlerini yaptırıp dandik tezlere puan vermeye devam ediyorlar arta kalan zamanda da siyasetle uğraşıyorlar biri bu işin nasıl olması gerektiğini bunlara öğretmedikce anca aval aval haber okuruz biz.