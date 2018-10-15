Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır

Black Friday bu sene 23 Kasım Cuma günü tüm dünya ile beraber Türkiye’de de kutlanacak ancak sizce Black Friday göründüğü kadar avantajlı mı? Yoksa bir tuzak mı? Black Friday aslında ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününde Amerikalılar tarafından kutlanan indirim günüydü ancak son yıllarda Black Friday çılgınlığı tüm dünyayı sardı. Özellikle online mağazalarda güzel indirimler bulmak mümkün! Türkiye’de ise bu indirimler daha çok elektronik ürünlerde oluyor. Peki Black Friday Global 2018’de hangi elektronik ürünleri satın almalısınız?

Televizyon Eğer ihtiyacınız varsa televizyon almak için iyi bir fırsat, normalde de özellikle Hepsiburada, Gittigidiyor, n11 gibi büyük mağazalarda indirimler oluyor ancak Black Friday günü bu indirimlerin daha büyük olması bekleniyor. Bu indirimlere ulaşmak için Eğer ihtiyacınız varsa televizyon almak için iyi bir fırsat, normalde de özellikle Hepsiburada, Gittigidiyor, n11 gibi büyük mağazalarda indirimler oluyor ancak Black Friday günü bu indirimlerin daha büyük olması bekleniyor. Bu indirimlere ulaşmak için Black Friday Global Gittigidiyor indirimlerini takip etmenizi öneriyoruz.

iPhone Daha önce de bahsettiğimiz gibi Black Friday bize Amerika’dan gelmiş olan bir adet, bu nedenle iPhone’larda da yıl boyunca bulunamayan indirimler olabiliyor.



Tablet Tabletler son zamanların yükselen yıldızı, hem kullanım kolaylığı hem de fiyatları ile herkesin kullanabileceği bir ürün. Üstelik fiyatları hem bilgisayarlardan hem de akıllı telefonlardan daha uygun!



Playstation Çocuğunuza karne gelmeden daha uygun fiyata Playstation’ın son modelini alsanız çok güzel olmaz mı? En azından ürünleri ve indirimleri bir inceleyin!



Bilgisayar Bilgisayarlar çağımızda herkesin ihtiyacı, eğer ihtiyacınız varsa iyi bir bilgisayar için yatırım yapmak için en doğru zaman Black Friday indirimleri dönemi!



Küçük Ev Aleti Mikser, saç kurutma makinesi, süpürge her evin ihtiyacı, özellikle yaza evlenmeyi düşünenler çeyizini temin edebilirler. Kahve, çay makineleri ihtiyaç olmasa da dileyenler özellikle Nespresso, Tchibo ve Arzum kahve makinelerine göz atabilirsiniz!



Akıllı davranarak Black Friday günü hiç beklemediğiniz kadar tasarruf edebilirsiniz!

Tüm bunları satın almadan önce araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz, imkanınız varsa Black Friday öncesindeki ürünlerin fiyatları ile Black Friday günkü fiyatları karşılaştırın. Eğer çok yüksek indirim verdi diye bilinmeyen yeni bir siteden alışveriş yapıyorsanız yapmadan önce Şikayetvar sitesini ziyaret edip yorumları okuyun. Ayrıca Black Friday indirimi dışında başka indirimler var mı diye kontrol etmeyi unutmayın, mesela bilindik kupon sitelerini indirim kodları için ziyaret edin.Akıllı davranarak Black Friday günü hiç beklemediğiniz kadar tasarruf edebilirsiniz!