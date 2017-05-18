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Elextra'nın elektrikli 4 kapılı süper otomobili 600 km menzile sahip olacak

Elektrik araç piyasasının yeni yüzlerinden biri olan Elextra ilk aracının 600 km menzile sahip olduğunu belirtiyor. Firma 680 beygirlik aracıyla Tesla'yı rakip alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Elektrikli araç pazarına yeni katılan oyunculardan biri olan Elextra ilk aracıyla Tesla'yı gözüne kestirmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda ilk detayları ortaya çıkan firmanın elektrikli aracı 4 kapılı bir sedan otomobil formunda.
Elextra'nın arkasında yer alan Classic Factory, markanın sedanıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Firmanın açıklamasına göre elektrikli araç, 100 km/h hızla gidildiği koşulda 600 km menzile sahip. Kıyaslama yapacak olursak Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) testine göre Tesla'nın Model S 100D aracı tam şarjla 632 km menzile sahipken, aracın performans versiyonu olan P100D ise 613 km menzile sahip. Daha az optimistik olan Amerika'lı EPA testine göre ise aynı Tesla'lar 539 km ve 507 km menzile sahipler.
Bu noktada Elextra ve Model S'in menzillerini kesin bir doğrulukla karşılaştırmak mümkün olmasa da, NEDC menzil testi, Classic Factory'nin belirttiği şekilde sabit bir hızda yol almaktan ziyade aracı bir hız dizisi içine sokuyor. Monokok gövdesinde bolca karbon fiber kullanarak ağırlık kazancı sağlayan Elextra'da ön ve arka tekerlere bağlı olan iki adet elektrik motoru aracın 680 beygir güçte olmasını sağlıyor. 0'dan 100 km/h hıza 2,3 saniyede çıkan sedan araç 250 km/h son sürata sahip.
Her bir Elextra aracının, Stuttgart, Almanya'daki bir fabrikada el ile üretilmesi planlanırken, üretimin ilk etapta 100 adetle sınırlı kalacağı söyleniyor.

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200ugececekaga 2 yıl en beğenilen
Yahu ben bu elektrikli araclara iyiden iyiye isinmaya basladim ki gurultulu motor ve egsoz lari seven bi insanim. Ama gel gor ki fiyatlar cok utopik.
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Mand1ra_Hekimi 2 yıl
Fiyatı 600-700bin olduktan sonra elektrik üretse bile banane
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Kerim5100 2 yıl
Jantlar bile Lamborghini çakması neredeyse :/
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stalker(1979) 2 yıl
lamborghini'ye benziyor? Wolksvagen mi üretiyor acaba?
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Şıh Hazretleri 2 yıl
Bir de bagajı olursa mangala falan da gider millet
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derepaca 2 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Bir de bagajı olursa mangala falan da gider millet


Eli kulağında %100 yerli otomobil geliyor; bagajında mangal bölmesi de var..
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200ugececekaga 2 yıl en beğenilen
Yahu ben bu elektrikli araclara iyiden iyiye isinmaya basladim ki gurultulu motor ve egsoz lari seven bi insanim. Ama gel gor ki fiyatlar cok utopik.
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kadirirdem 2 yıl 200ugececekaga
Sende mi Varex egzoz sevenlerdensin ? :)
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_AsDeRf_ 2 yıl 200ugececekaga
200ugececekaga
Yahu ben bu elektrikli araclara iyiden iyiye isinmaya basladim ki gurultulu motor ve egsoz lari seven bi insanim. Ama gel gor ki fiyatlar cok utopik.

Aslinda suanda elektrikli araclara gumrukten gecirilirken ek vergi verilmiyor. Bu sebeple teslalar vb ayni sinifin benzer performansli yani buyuk motorlu araclardan cok daha ucuza geliyorlar. Ayni sekilde bmw i8 de ilk ciktigi zamanlarda 300-400 bin bandinda sahibinden de cok rahat bulunuyordu.
Ama iste parasi olani dudukleyeyim diye yetkili bayiler de, galericiler de 3 liraya gelen mali 10 liraya satiyorlar. İthalat yapan bir sirket olsa acimicaksin vericeksin simdiden bir model 3 siparisi. Seneye tesla Turkiyeye girdiginde de destegine kavusucaksin. 30bin dolarlardan falan bahsediliyordu en son. Vergisi carti curtu her turlu bmw 3 serisinin 1,5 benzinlisinden bile ucuza gelir.
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viper17 2 yıl
lambo çakması.
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