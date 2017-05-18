Elextra'nın elektrikli 4 kapılı süper otomobili 600 km menzile sahip olacak

Elektrikli araç pazarına yeni katılan oyunculardan biri olan Elextra ilk aracıyla Tesla'yı gözüne kestirmiş durumda. Geçtiğimiz haftalarda ilk detayları ortaya çıkan firmanın elektrikli aracı 4 kapılı bir sedan otomobil formunda.

Elextra'nın arkasında yer alan Classic Factory, markanın sedanıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Firmanın açıklamasına göre elektrikli araç, 100 km/h hızla gidildiği koşulda 600 km menzile sahip. Kıyaslama yapacak olursak Yeni Avrupa Sürüş Döngüsü (NEDC) testine göre Tesla'nın Model S 100D aracı tam şarjla 632 km menzile sahipken, aracın performans versiyonu olan P100D ise 613 km menzile sahip. Daha az optimistik olan Amerika'lı EPA testine göre ise aynı Tesla'lar 539 km ve 507 km menzile sahipler.

Bu noktada Elextra ve Model S'in menzillerini kesin bir doğrulukla karşılaştırmak mümkün olmasa da, NEDC menzil testi, Classic Factory'nin belirttiği şekilde sabit bir hızda yol almaktan ziyade aracı bir hız dizisi içine sokuyor. Monokok gövdesinde bolca karbon fiber kullanarak ağırlık kazancı sağlayan Elextra'da ön ve arka tekerlere bağlı olan iki adet elektrik motoru aracın 680 beygir güçte olmasını sağlıyor. 0'dan 100 km/h hıza 2,3 saniyede çıkan sedan araç 250 km/h son sürata sahip.

Her bir Elextra aracının, Stuttgart, Almanya'daki bir fabrikada el ile üretilmesi planlanırken, üretimin ilk etapta 100 adetle sınırlı kalacağı söyleniyor.