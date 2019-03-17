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Elon Musk: 2019, Solar Roof’un yılı olacak

Tesla'nın yakın gelecek vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, 2019 yılı için yönünü sürdürülebilir geleceğe doğru çevirmiş gözüküyor. Solar Roof ve Powerwall şirketin odağı durumumunda.
2 ay
8,6b
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13
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Tesla’nın merakla beklenen otomobili Model Y’nin tanıtımının yapıldığı gün, şirketin CEO’su Elon Musk; Tesla’nın yakın gelecekle ilgili vizyonu hakkında paylaşımlarda bulundu. Musk’ın paylaşımlarının hedefinde ise bu kez otomobiller yoktu.

Musk, tanıtıma katılan izleyicilere; “Bu sene kesinlikle Solar Roof’un ve Powerwall’un yılı olacak.” dedi. Tümüyle sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda, söz konusu ifadelerden Tesla’nın yönünü yollardan evlere çevirdiği yorumları yapılıyor.

2017 yılının Ağustos ayında Tesla, ilk Solar Roof kurulumu yapılmış ev görüntülerini paylaşmıştı. Diğer güneş panellerine sahip çatıların aksine Tesla’nın güneş panelleri rahatsız edici görüntüler oluşturmuyor, paneller normal bir evin çatısına benziyordu. Estetik açıdan hoş bir görünüme sahip, sonsuz garanti sunan ve satın alınabilirlik anlamında ulaşılabilir olan paneller için güneş enerjisi uzmanı Senthil Balasubramanian “ezber bozacak” iddiasında bulunmuştu.

2017 ve 2018 yıllarını Model 3’ün üretim kâbusu haberleri ve Musk’un pot kırmalarıyla atlatan şirket, mühendislik gücünün bir bölümünü bu yıl Solar Roof projesine ayırmaya kararlı gözüküyor.

Tanıtıma katılan izleyicilere Musk, “Güneş enerjisi artı pil artı elektrikli araçlar eşittir tümüyle sürdürülebilir gelecek.” ifadeleriyle seslenmiş. Ünlü CEO ayrıca söz konusu gelecek için insanların heyecanlanma ve iyimser olma hakları olduğunu da vurgulamış.


https://www.inverse.com/article/54085-tesla-solar-roof-elon-musk-declares-2019-will-be-the-year-of-the-roof Yorum Yaz
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TheStarBox 2 ay en beğenilen Musty3535123
Evet enerji depolama fikri teoride çok mantıklı ama pratikte çok sorunlu. En iyisi bütün bir şehirdeki evlere bu çatılardan yapmayı zorunlu kilacaksin. Sonra hepsinin çıkışını şebekeye vereceksin. Koca şehir tükettiği elektrikten fazla elektrik üretir. Elektrik ihraç eder hale gelir.
Ama tabi bunu Türkiye de değil, japonya da falan yaparsın ancak.
Evet enerji depolama fikri teoride çok mantıklı ama pratikte çok sorunlu. En iyisi bütün bir şehirdeki evlere bu çatılardan yapmayı zorunlu kilacaksin. Sonra h...
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The souls migration 2 ay
önerilen çatı alanının %30 veya %50 gibi bir alanının kaplanması. ilk başta pahalı ama yıllar geçtikçe kazandıracakmış. tesla seramik kaplama kırılmaz ve ömür boyu demiş ama buna 10 sene veya 20 sene ömür biçen var. çatıya kiremit görünümlü içerisine pil döşenmiş güneş kiremiti olarak adlandırılmış malzemeleri döşetiyorsun. ister enerjiyi kullan ister enerji depola.. güneş panellerinden daha kullanışlı gibi. bana göre filmlerde görürüz hani tek katlı veya çift katlı dubleks tahta villalar. parası olanlar için macera. bunu kullanmak için aldığımızı düşünüyorum vergisi de olur. rüzgar gülü taksan çatıya kaçak enerji diye ceza da yersin.
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halilcrs 2 ay The souls migration
Sondaj suyuna sayaç taktırmaya çalışan belediyeler, rüzgarı kullanmak için de sayaç taktırırlar elbet. Veya güneş enerjisi içinde güneş kulanım vergisi alırlar.
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ergenius 2 ay
Buna 150$ vermektense her konuda daha iyi olan Redmi note 7 ye 150$ vermek daha mantıklı
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berkayjan 2 ay
Neden bu solar roof'u Tesla'ya adapte etmiyor ki Musk? Yazın araba hem fren sisteminin enerjisi, hem de güneş enerjisinden pilin çoğu enerjisini tedarik edebilir.
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BZTRL 2 ay
Bu adamın vizyonu gerçekten inanılmaz. Fiyatlar amerikada ulaşılabilirdir belki ama türkiyede 50 bin dolar vergisiz fiyat aşağı yukarı x5.5. Biz anca ağzımızı açıp vay be adamlar yapıyor deyip hayalini kurmaya devam
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RaptorFX 2 ay
Bir kaç yıl içinde çoğu evde olacaktır bu sistemler. Otonom sistemler nasıl ki yarı otonom halde 2019un başından beri araçlarda fazlasıyla var. Nasıl ki yapay zeka hemen hemen her 2019 model telefonda var, güneş enerjisi de bir çok evde başlayacaktır. 5-10 yıl içinde hayatımız hiç değişmediği kadar çok değişecektir.
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AndroidS7180 2 ay
powerwall 15 bin $ cık seviyelerinde he dolar 2-3 lira olsa bedavaya geliyor 10 yıllık elektrik sarfiyatında, ki Tr deki evler genelde 100-150m2 çatılara sahipler ki çoğu daha küçük bu adam bir harika dostum
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Musty3535123 2 ay
bu tutar ama powerwall la değil, çatıyı kurup üretilen enerjiyi direk hatta vericek sistemle tutar. o zımbırtıya hiç masraf etmiycen-kurmuycan, elektriği şebekeye verip alıcan. sadece çift yönlü sayaç takıcan. ay sonu kullanılan-verilen enerjiden fatura çıkacak. en mantıklı yol bu.
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TheStarBox 2 ay Musty3535123
Evet enerji depolama fikri teoride çok mantıklı ama pratikte çok sorunlu. En iyisi bütün bir şehirdeki evlere bu çatılardan yapmayı zorunlu kilacaksin. Sonra hepsinin çıkışını şebekeye vereceksin. Koca şehir tükettiği elektrikten fazla elektrik üretir. Elektrik ihraç eder hale gelir.
Ama tabi bunu Türkiye de değil, japonya da falan yaparsın ancak.
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TetraYazilim 2 ay
Yere düşen güneş ışığının her zerresinden yararlanmalıyız.
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sml_akyz 2 ay
Yeni çatı yaptırma + güneş enerjisi paneli fiyatına eşit veya yakınsa düşünülebilir. Gerçi müstakil bir evde oturabilen birisi pek de fiyata takılmayabilir, en azından İstanbul’da belli semtlerde oturanlar için diyeyim.
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drserk 2 ay
en az 9k usd ve gümrük+kdv
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