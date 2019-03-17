Elon Musk: 2019, Solar Roof’un yılı olacak

Tesla’nın merakla beklenen otomobili Model Y’nin tanıtımının yapıldığı gün, şirketin CEO’su Elon Musk; Tesla’nın yakın gelecekle ilgili vizyonu hakkında paylaşımlarda bulundu. Musk’ın paylaşımlarının hedefinde ise bu kez otomobiller yoktu.

Musk, tanıtıma katılan izleyicilere; “Bu sene kesinlikle Solar Roof’un ve Powerwall’un yılı olacak.” dedi. Tümüyle sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda, söz konusu ifadelerden Tesla’nın yönünü yollardan evlere çevirdiği yorumları yapılıyor.

2017 yılının Ağustos ayında Tesla, ilk Solar Roof kurulumu yapılmış ev görüntülerini paylaşmıştı. Diğer güneş panellerine sahip çatıların aksine Tesla’nın güneş panelleri rahatsız edici görüntüler oluşturmuyor, paneller normal bir evin çatısına benziyordu. Estetik açıdan hoş bir görünüme sahip, sonsuz garanti sunan ve satın alınabilirlik anlamında ulaşılabilir olan paneller için güneş enerjisi uzmanı Senthil Balasubramanian “ezber bozacak” iddiasında bulunmuştu.

2017 ve 2018 yıllarını Model 3’ün üretim kâbusu haberleri ve Musk’un pot kırmalarıyla atlatan şirket, mühendislik gücünün bir bölümünü bu yıl Solar Roof projesine ayırmaya kararlı gözüküyor.

Tanıtıma katılan izleyicilere Musk, “Güneş enerjisi artı pil artı elektrikli araçlar eşittir tümüyle sürdürülebilir gelecek.” ifadeleriyle seslenmiş. Ünlü CEO ayrıca söz konusu gelecek için insanların heyecanlanma ve iyimser olma hakları olduğunu da vurgulamış.

https://www.inverse.com/article/54085-tesla-solar-roof-elon-musk-declares-2019-will-be-the-year-of-the-roof