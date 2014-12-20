Elon Musk, Hyperloop projesini 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor









Tesla ve SpaceX firmaları ile namını dünyaya duyuran Elon Musk, geçen yıldan bu yana çılgın olarak nitelendirilen bir proje üzerinde çalışıyor. Hyperloop adındaki bu proje sıkıştırılmış hava kullanarak 1200km hıza ulaşabilen bir metro sistemi inşa etmeyi amaçlıyor.





Tesla firmasının karını bu projeye yatıracak kadar güvenen Musk, Hyperloop Transportation Technologies adında bir de iştirak kurmuştu. Musk serbest zamanlarında çalışmak üzere Boeing ve Airbus firmalarından da mühendisler kiralamış durumda. Musk en fazla 10 sene içerisinde Hyperloop projesini hayata geçirmeyi umut ediyor.





Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutup, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor.





HTT iştiraki ise bazı hızlı trenlerde gördüğümüz maglev adı verilen elektromanyetik mıknatıslar kullanılmasından yana. Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek.





Kapsülün yeterince hızlanabilmesi için aradaki mesafenin çok uzak olması gerekiyor. Yaklaşık 1300km mesafeye sahip Los Angeles-San Fransisco güzergahı denemeler için oldukça uygun. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.





İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin önüne geçiliyor. Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.





Projeye en fazla katkıyı Kaliforniya Üniversitesi SupraStudio mühendislik ekibi öğrencileri veriyor. Ekip trenin hayata geçirilmesi adına pek çok ihtimali masaya yatırıyor. Son olarak ekip bizzat Musk tarafından tasarlanan kanat tasarımındaki vagon kapılarının uygun olmadığı kanaatine varmış ve bunun yerine farklı bir çözüm geliştiriliyor.





Projenin ilk 600 kilometrelik kısmının maliyeti yolcu taşıyan versiyonu için 6 milyar dolar, araba taşıyan versiyonu için 9-10 milyar dolar olarak belirlenmiş. Musk, bir prototip aracın gelecek yıl içerisinde hazır olmasını bekliyor.

http://www.aud.ucla.edu/programs/m_arch_ii_degree_1/studios/2014_2015/hodgetts/?p=208