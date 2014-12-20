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Elon Musk, Hyperloop projesini 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Elon Musk, Hyperloop projesini 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor

Tesla ve SpaceX firmaları ile namını dünyaya duyuran Elon Musk, geçen yıldan bu yana çılgın olarak nitelendirilen bir proje üzerinde çalışıyor. Hyperloop adındaki bu proje sıkıştırılmış hava kullanarak 1200km hıza ulaşabilen bir metro sistemi inşa etmeyi amaçlıyor. 

Tesla firmasının karını bu projeye yatıracak kadar güvenen Musk, Hyperloop Transportation Technologies adında bir de iştirak kurmuştu. Musk serbest zamanlarında çalışmak üzere Boeing ve Airbus firmalarından da mühendisler kiralamış durumda. Musk en fazla 10 sene içerisinde Hyperloop projesini hayata geçirmeyi umut ediyor. 

Hyperloop projesinin öne çıkan avantajı ise bu yüksek hızlara çıkmak için çok fazla enerji harcamayacak olması. Bunu da kapsülün iç aksamını düşük basınçlarda tutup, risk meydana gelmeden sürtünmeyi en aza indirerek başaracak. Sistem ayrıca kapsülün ön ve arkasına havayı aktif olarak transfer eden kompresör fanları yerleştirerek de sürtünmeyi azaltmayı planlıyor. 

HTT iştiraki ise bazı hızlı trenlerde gördüğümüz maglev adı verilen elektromanyetik mıknatıslar kullanılmasından yana. Hyperloop kapsülleri elektromanyetik mıknatıslar ile havada asılı kalarak ilerleyecek. Duraklara yaklaşıldığında ise yine elektromanyetik mıknatıslar ile kapsül yavaşlatılacak ve oluşan kinetik enerji arka kısım tarafından emilecek. 

Kapsülün yeterince hızlanabilmesi için aradaki mesafenin çok uzak olması gerekiyor. Yaklaşık 1300km mesafeye sahip Los Angeles-San Fransisco güzergahı denemeler için oldukça uygun. Mesafe arttıkça kapsülün daha çok hızlanması ve maliyetlerin düşmesi sağlanıyor. Elde edilen bu tasarım ile kaza veya raydan çıkma ihtimali azaltılıyor.

İç kapsül ise sis veya kar gibi dış hava koşullarına karşı geçirmezlik arz ediyor. Kapsülün kalınlığı yaklaşık 2.5cm ve böylece bükülmelerin önüne geçiliyor. Projede raylar 50-100 metre yukarıya ve merkezlerden uzak alanlara konumlandırılacak. Böylece mevcut yapılara en az rahatsızlık verecek bir rota izlenecek.

Projeye en fazla katkıyı Kaliforniya Üniversitesi SupraStudio mühendislik ekibi öğrencileri veriyor. Ekip trenin hayata geçirilmesi adına pek çok ihtimali masaya yatırıyor. Son olarak ekip bizzat Musk tarafından tasarlanan kanat tasarımındaki vagon kapılarının uygun olmadığı kanaatine varmış ve bunun yerine farklı bir çözüm geliştiriliyor. 

Projenin ilk 600 kilometrelik kısmının maliyeti yolcu taşıyan versiyonu için 6 milyar dolar, araba taşıyan versiyonu için 9-10 milyar dolar olarak belirlenmiş. Musk, bir prototip aracın gelecek yıl içerisinde hazır olmasını bekliyor.  
 
Elon Musk, Hyperloop projesini 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyor


http://www.aud.ucla.edu/programs/m_arch_ii_degree_1/studios/2014_2015/hodgetts/?p=208 Yorum Yaz
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darkaura 4 yıl
bir vakum ortami olusurdukdan sonra ses hizini bile cok az bir enerjiyle gecmek mumkun. ustelik hava olmadigi icin bir ses duvari sorunuda olmaz ki, bugun supersonic yolcu ucagi yapmanin onundeki en buyuk engellerden biri. ucak ses duvarini gecince cok fazla gurultuye neden olur. hava olmayan ortamda boyle bir sorunda olmaz. gelgelelim binlerce kilometrelik yolu, tren hattini bile yapmak korkunc maliyetliyken binlerce kilometre uzunlugunda vakum olusturcak kadar iyi izole edilmis tunelden bahsediyoruz. inanilmaz pahali olur. genede elon musk i taktir ediyorum. her zaman teknolojinin ve imkanlarin sinirlarini zorlayarak yenilik pesinde kosuyor. 19 ve 20. yuzyillarda insanligi bu noktalara tasiyan ama son zamanlarda kaybolmus bir ruh.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
400 km hız yapan var zaten. almanyada üretildi. çinliler kullanıyor. Trenin benimsenmemesindeki sebep temizlik aracı raylar üzerinde iken içinde insanların olduğu treni test sürüşüne çıkarması. Sonuç facia.
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__BadblooD__ 4 yıl
İnsan taşıyan versiyonunun maliyeti bizim Ak Saray ile aynı. Bir tanesi bizim paramızla bir kişiye hizmet edecek diğeri ise bizim paramızla bize hizmet edip, monarşi sembolü olmak yerine ülkemiz için inovasyon sembolü olabilirdi.
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infom@n 4 yıl
Bir Adam (bir firma) neler yapıyor ama bir ülke neler yapamıyor görüyoruz. Üstelik gavur dediklerimizin 1940'larda yaptığını 2010'larda yapıp başına MİLLİ kelimesi koyarak reklam yapıyoruz.
II. Dünya savaşında Nazi Almanyası 1945 yılına kadar 50.439 tane Tank üretmiş. Bizimkiler ise kopya tankla övüne övüne bitiremiyor.
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TheAtom 4 yıl
Bizdeki "yuksek hizli" tren daha hizli bikere tamam mi .s.s
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