Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş

Tek yönlü bir yolculuk
Mars’a yapılacak insanlı yolculuklar bilindiği üzere ilk başlarda tek yönlü olarak gerçekleşecek. Geri dönme ihtimalinin olmadığı bu yolculuğu yapmayı düşünen Elon Musk, son atılımlar sayesinde isteğini gerçekleştirme şansının yükseldiğini belirtti. Şu an 47 yaşında olması sebebiyle Mars yolculuğuna yetişememe ihtimalini düşünerek bu oranı söylediği anlaşılıyor. Eğer gerçekleşirse bunun bir yolculuktan ziyade Mars’a temelli taşınma olacağını da belirtmiş.
Röportaj sırasında gazetecilerin “Mars’a yolculuk zengin insanlar için bir kaçış yolu mu olacak?” sorusunu, Mars’a gitmek bir kolaylık değil, yaşam mücadelesi içerisinde olmanıza sebep olacak. Zamanlarının çoğunu Mars üssünü kurmak için ve hayatta kalmak için harcayacaklar, şeklinde cevapladı.Ayrıca Bkz. "Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı"
Mars yüzeyinde yaşanacak habitat, yiyecek ve enerji kaynağı sorunları konusunda oldukça çalışması gereken Elon Musk’ın biraz iyimser konuştuğu ise bir gerçek. Tüm bunlara rağmen kızıl gezegene yapılacak tek yönlü, insanlı yolculuğun ne zaman gerçekleşeceği büyük bir merak konusu.
https://www.engadget.com/2018/11/26/elon-musk-70-percent-chance-moving-to-mars/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha Mars'a değil Ay'a roket gönderemedi. Rusların 50 yıl önce yaptığını yapamadı. Bir de kendisi Mars'a gidecekmiş. İlk önce bir canlıyı Dünya alçak yörüngesi ötesine gönder de sonra konuş derler adama.
Elon Musk'ın Tesla'da yaptığı büyük başarı olmasa kale alınacak adam değil de Tesla'nın hatırına bu saçmalıkları söylüyor ve birileri yayınlıyor.
Palavrası mantıklı olması için bir de %70 demiş. Nasıl hesaplamış ve bulmuş acaba %70'i? Ama Elon istatistik sallama konusunda işi bilmiyor. İnandırıcı olmak için küsaratlı söylemesi gerekirdi. Mesela %72.1 deseydi daha inandırıcı olurdu.
Ayrıca belirteyim ki Elon Musk şu ana kadar neredeyse hiçbir uzay seyahati iddiasında tutturamadı. Geçmişteki iddialarına bakarsak çoktan Mars'a roket göndermiş olmalıydı. Şu ana kadar ancak sıradan bir roket firmasının yapabildiğini yapıp alçak yörüngeye uydu gönderdi.
Tek başarısı dinyaya iniş yapabilen tekrar kullanılabilir roket yapmak. Bu başarı da pek önemli değil çünkü roketin maliyeti uzay seyahatinin toplam maliyeti içinde çok ufak bir maliyet %10 gibi. Tekrar kullanılabilir roketle bu maliyeti yarıya indirsen ki indiremiyorsun ancak toplamda %5 maliyet tasarrufu oluyor. Ama bunu yaparken roket fırlatma başarısızlık oranını çok arttırıyorsun. O yüzden hiçbir büyük roket firması bu konuda araştırma ve geliştirme yapmıyor çünkü pek bir anlamı yok. SpaceX de geliştirme yapınca büyük bir iş başarmış gibi satıyor.
Dediğim gibi Tesla inanılmaz bir başarı, Tesla'daki başarısı olmasa Musk'ın uzay konusunda hiç tutmamış iddiaları dikkate alınmaz.
Sen "Bir ihtimal" gidersen, gitmeyi düşünebilecek diğer insanlar da "Düşük Bir ihtimal" gitmeyi ister...
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