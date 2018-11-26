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Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş

Daha öncesinde kendisinin de Mars’a gitmek istediğini belirten Elon Musk, yaptığı bir röportaj sırasında bu yolculuğun gerçekleşme ihtimalinin %70 olduğunu söyledi.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Elon Musk: Mars’a gitme ihtimalim yüzde yetmiş
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Elon Musk kendisinin de Mars’a giden insanlardan biri olmak istediğini daha öncesinde belirtmişti. HBO kanalının Axios isimli belgesel serisi için yaptığı yeni röportajda kendisinin Mars’a gitme ihtimalinin %70 olduğunu açıkladı.

Tek yönlü bir yolculuk

Mars’a yapılacak insanlı yolculuklar bilindiği üzere ilk başlarda tek yönlü olarak gerçekleşecek. Geri dönme ihtimalinin olmadığı bu yolculuğu yapmayı düşünen Elon Musk, son atılımlar sayesinde isteğini gerçekleştirme şansının yükseldiğini belirtti. Şu an 47 yaşında olması sebebiyle Mars yolculuğuna yetişememe ihtimalini düşünerek bu oranı söylediği anlaşılıyor. Eğer gerçekleşirse bunun bir yolculuktan ziyade Mars’a temelli taşınma olacağını da belirtmiş.

Röportaj sırasında gazetecilerin “Mars’a yolculuk zengin insanlar için bir kaçış yolu mu olacak?” sorusunu, Mars’a gitmek bir kolaylık değil, yaşam mücadelesi içerisinde olmanıza sebep olacak. Zamanlarının çoğunu Mars üssünü kurmak için ve hayatta kalmak için harcayacaklar, şeklinde cevapladı.

Ayrıca Bkz. "Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı"

Mars yüzeyinde yaşanacak habitat, yiyecek ve enerji kaynağı sorunları konusunda oldukça çalışması gereken Elon Musk’ın biraz iyimser konuştuğu ise bir gerçek. Tüm bunlara rağmen kızıl gezegene yapılacak tek yönlü, insanlı yolculuğun ne zaman gerçekleşeceği büyük bir merak konusu.


https://www.engadget.com/2018/11/26/elon-musk-70-percent-chance-moving-to-mars/ Yorum Yaz
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khaos 5 ay en beğenilen
Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ancak bir gerçek varsa o da yüz milyarlarca dolarlık otomotiv endüstrisi bu adam olmasaydı önümüzdeki 30 yılı daha çevreye ve insana zararlı yakıtlı araçları binbir türlü sahtekarlıkla yutturmaya devam edecekti. Bu adam hakkında atıp tutmadan önce bir düşünün "siz ne kadar vizyonersiniz ve vizyonunuzun hayata geçmesi için neyi riske ettiniz?"
Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ancak bir gerçek varsa o da yüz milyarlarca dolarlık otomotiv endüstrisi bu adam olmasaydı önümüzdeki 30 yılı daha çevreye ve insa...
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sadrag 5 ay
Acun'la Şeyma bi boşansın, bizde gidecez inşallah..
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GoldPunch 5 ay
Allah üstadımıza uzun ömürler ihsan eylesin.
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Planet13 4 ay
Mars'a gitmekle bitmiyor ki iş. En başta su sorunu olacak sanırım
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shegenli chingen 5 ay
gecen %60 di simdi 70...zam yapmis elon reyiz
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Fulton 5 ay
Düz dünya muhabbeti henüz başlamamış hayret.
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shegenli chingen 5 ay
geri donmuceksen bizede az bucuk hisse birak
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demirparcasi 5 ay
Palavra sadece palavra.
Daha Mars'a değil Ay'a roket gönderemedi. Rusların 50 yıl önce yaptığını yapamadı. Bir de kendisi Mars'a gidecekmiş. İlk önce bir canlıyı Dünya alçak yörüngesi ötesine gönder de sonra konuş derler adama.
Elon Musk'ın Tesla'da yaptığı büyük başarı olmasa kale alınacak adam değil de Tesla'nın hatırına bu saçmalıkları söylüyor ve birileri yayınlıyor.
Palavrası mantıklı olması için bir de %70 demiş. Nasıl hesaplamış ve bulmuş acaba %70'i? Ama Elon istatistik sallama konusunda işi bilmiyor. İnandırıcı olmak için küsaratlı söylemesi gerekirdi. Mesela %72.1 deseydi daha inandırıcı olurdu.
Ayrıca belirteyim ki Elon Musk şu ana kadar neredeyse hiçbir uzay seyahati iddiasında tutturamadı. Geçmişteki iddialarına bakarsak çoktan Mars'a roket göndermiş olmalıydı. Şu ana kadar ancak sıradan bir roket firmasının yapabildiğini yapıp alçak yörüngeye uydu gönderdi.
Tek başarısı dinyaya iniş yapabilen tekrar kullanılabilir roket yapmak. Bu başarı da pek önemli değil çünkü roketin maliyeti uzay seyahatinin toplam maliyeti içinde çok ufak bir maliyet %10 gibi. Tekrar kullanılabilir roketle bu maliyeti yarıya indirsen ki indiremiyorsun ancak toplamda %5 maliyet tasarrufu oluyor. Ama bunu yaparken roket fırlatma başarısızlık oranını çok arttırıyorsun. O yüzden hiçbir büyük roket firması bu konuda araştırma ve geliştirme yapmıyor çünkü pek bir anlamı yok. SpaceX de geliştirme yapınca büyük bir iş başarmış gibi satıyor.
Dediğim gibi Tesla inanılmaz bir başarı, Tesla'daki başarısı olmasa Musk'ın uzay konusunda hiç tutmamış iddiaları dikkate alınmaz.
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terimer 5 ay demirparcasi
Mars'a da Ay'a da hem roketli hem de roketsiz gidildi. Halen de gidliyor. Yakinda tum Dunya'yi soka ugratacak aciklamalar gelecek bu konularda.
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umit d 5 ay
bi gitte görelim bizde
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sniper23 5 ay
Mars'ta iyi bir survivor oynarız artık. Böylece artık bilgisayarda survivor oyunları oynamaya gerek kalmaz.
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V4LKyR 5 ay
Yüzde yetmiş.
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5 ay
Biri ona "canın orada sıkılacak" desin
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gun 5 ay
Hiç sıkılmaz ama çok stresli olacağı kesin. Her dakika yarına çıkabilecek miyim diye düşünmek ve onun baskı altında hayatı içimin çalışmak zorunda kalacak.
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OverClocK1ng 5 ay
Elon Musk'ın gitme ihtimali bile %70 ise insanlar niye gitsinler ki?
Sen "Bir ihtimal" gidersen, gitmeyi düşünebilecek diğer insanlar da "Düşük Bir ihtimal" gitmeyi ister...
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gun 5 ay OverClocK1ng
Haberde yaşı nedeniyle belli bir yerden sonra gidemeyeceğini söylediğini yazmışlar. 60 yaşına gelirse gitmesinin bir manası yok 30 yaşında birisi gitse daha iyi.
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elon musk, spacex ve
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