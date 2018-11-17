Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı

Elon Musk tarafından 10 Aralık tarihinde açılacağı duyurulan yüksek hızlı toplu taşıma tüneli “Loop” için çalışmalar devam ediyor. Los Angeles’da açılacak Boring Company’e ait ilk tünelin kazı çalışmalarını tamamlandı ve Godot ismi verilen kazı makinesi diğer uca ulaşmayı başardı.

Godot görevini tamamladı

Haziran ayında çalışmalara başlayan Godot kazı makinesi o zamandan bugüne meşguldü. Amerika için önemli alışveriş günü “Kara Cuma” dan sonra sistemin halka sunulacağı tahmin ediliyor. SpaceX’te insanların sistemi ücretsiz deneyebilecekleri bir etkinlik ile açılış yapılacak. Boring Company’nin de belirttiği gibi firmanın tek amacı kazı yapmak değil, aynı zamanda döngü konsepti kapsamında tanıtacağı asansörlerini ve sistemini de tanıtmak olacak.

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"Boring Company'nin ilk yüksek hızlı toplu taşıma tüneli 10 Aralık'ta açılıyor"

Yapımı tamamlandığında yayaları, araçları ve motosikletleri saatte 250 kilometre hızla taşıyacak sistemin trafik sorununa çözüm olması beklenmekte. Ayrıca yine firmanın açıkladığı bilgilere göre tünelin kullanım ücretinin 1 dolar olacağını belirtmeden de geçmeyelim.

https://www.engadget.com/2018/11/16/boring-company-breakthrough/