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Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı

Açılışına bir ay kalan yüksek hızlı toplu taşıma sisteminin ilk tüneline ait kazı çalışmaları an itibariyle tamamlandı. Elon Musk, Los Angeles’da yapılan çalışmayı Twitter hesabından paylaştı.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Boring Company, yüksek hızlı toplu taşıma tünelinin kazı çalışmasını tamamladı
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Elon Musk tarafından 10 Aralık tarihinde açılacağı duyurulan yüksek hızlı toplu taşıma tüneli “Loop” için çalışmalar devam ediyor. Los Angeles’da açılacak Boring Company’e ait ilk tünelin kazı çalışmalarını tamamlandı ve Godot ismi verilen kazı makinesi diğer uca ulaşmayı başardı.

Godot görevini tamamladı

Haziran ayında çalışmalara başlayan Godot kazı makinesi o zamandan bugüne meşguldü. Amerika için önemli alışveriş günü “Kara Cuma” dan sonra sistemin halka sunulacağı tahmin ediliyor. SpaceX’te insanların sistemi ücretsiz deneyebilecekleri bir etkinlik ile açılış yapılacak. Boring Company’nin de belirttiği gibi firmanın tek amacı kazı yapmak değil, aynı zamanda döngü konsepti kapsamında tanıtacağı asansörlerini ve sistemini de tanıtmak olacak.

Ayrıca Bkz. "Boring Company'nin ilk yüksek hızlı toplu taşıma tüneli 10 Aralık'ta açılıyor"

Yapımı tamamlandığında yayaları, araçları ve motosikletleri saatte 250 kilometre hızla taşıyacak sistemin trafik sorununa çözüm olması beklenmekte. Ayrıca yine firmanın açıkladığı bilgilere göre tünelin kullanım ücretinin 1 dolar olacağını belirtmeden de geçmeyelim.


https://www.engadget.com/2018/11/16/boring-company-breakthrough/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
İki taraftan kazmaya başlasalardı, ya uç uca gelip daha erken biterdi ya da olmadı 2 tane tünelleri olurdu.
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_AsDeRf_ 6 ay
adamlar kendi kendine arabayı yürüten tünel yapıyorlar en büyük hedeflerinden biri 1 dolarlık geçiş ücreti.

bizimkiler de 40 sene önce yapılıp yatırımını amorti etmiş köprüden daha nasıl para kazanırız derdinde.
adamlar kendi kendine arabayı yürüten tünel yapıyorlar en büyük hedeflerinden biri 1 dolarlık geçiş ücreti.bizimkiler de 40 sene önce yapılıp yatır...
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senersongur 6 ay
Reklam yüzü Gal Gadot olacaktır.
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_AsDeRf_ 6 ay
adamlar kendi kendine arabayı yürüten tünel yapıyorlar en büyük hedeflerinden biri 1 dolarlık geçiş ücreti.

bizimkiler de 40 sene önce yapılıp yatırımını amorti etmiş köprüden daha nasıl para kazanırız derdinde.
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Y-ZiyA 6 ay
İsim niye Godot? Godot u Beklerken e mi gönderme var benim bilmediğim bir anlamı mı var?
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OverClocK1ng 6 ay en beğenilen
İki taraftan kazmaya başlasalardı, ya uç uca gelip daha erken biterdi ya da olmadı 2 tane tünelleri olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Stajyer Fizyoterapist 6 ay OverClocK1ng
He dünyadaki bir akıllı sensin.Espri yapacağına godot drill machine nasıl çalışıyor,bu sistem gerçekten trafiğe çözüm olacak mı,ilerde metroların yerini alır mı gibi sorulara cevap arasak daha iyi olmaz mı?
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sniper23 6 ay
Sonuç nasıl olacak merak ediyorum.
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