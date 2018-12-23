Elon Musk, Starship'in ilk test uçuşu için tarih verdi

SpaceX CEO'su Elon Musk, gezegenler arası uzay yolculuğu için hazırlanan dev uzay gemisi Starship'in ilk test uçuşlarına artık çok az bir zamanın kaldığını duyurdu. Bugün Twitter hesabı üzerinden bazı açıklamalar yapan Musk, Mart/Nisan ayı gibi testlerin başlayabileceğini söyledi.
Elon Musk, "Starship'in teknik sunumunu şu anda Teksas'ta inşa etmekte olduğumuz test aracı ilk kez uçtuktan sonra yapacağım. Yani umuyorum Mart/Nisan ayı gibi." ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın bahsettiği test uçuşu roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşacak. SpaceX, buna benzer "kısa uçuş" testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti. Her şey yolunda gittiği takdirde 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması bekleniyor.
Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan Starship, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.
Elon Musk, Starship'in derin uzaya taşıyacağı ilk yolcuları bildiğiniz gibi geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Maezawa'nın belirleyeceği 8 farklı sanatçı, 2023'te Ay'ın yörüngesine yolculuk yapacak. #dearMoon projesiyle ilgili hazırlanan videoyu aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklamanız yeterli.
https://www.teslarati.com/spacex-ceo-elon-musk-starship-bfs-hop-tests-early-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Elon Musk, "Starship'in teknik sunumunu şu anda Teksas'ta inşa etmekte olduğumuz test aracı ilk kez uçtuktan sonra yapacağım. Yani umuyorum Mart/Nisan ayı gibi." ifadelerini kullandı.
Elon Musk'ın bahsettiği test uçuşu roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşacak. SpaceX, buna benzer "kısa uçuş" testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti. Her şey yolunda gittiği takdirde 2020 yılında Starship'in ilk kez yörüngeye çıkması bekleniyor.
2023'te dokuz kişiyi Ay'a götürecek
Bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşan Starship, tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip. İhtiyaç duyduğu gücü şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alan dev koloni taşıyıcısı, Musk'ın ifadelerine göre nihai haliyle 100 kişilik taşıma kapasitesine sahip olacak. Uzay aracının bu şekilde tek seferde onlarca insanı Mars'a ve Ay'a taşıması bekleniyor.
Elon Musk, Starship'in derin uzaya taşıyacağı ilk yolcuları bildiğiniz gibi geçtiğimiz eylül ayında açıklamıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa ve Maezawa'nın belirleyeceği 8 farklı sanatçı, 2023'te Ay'ın yörüngesine yolculuk yapacak. #dearMoon projesiyle ilgili hazırlanan videoyu aşağıdaki pencereden izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya tıklamanız yeterli.
https://www.teslarati.com/spacex-ceo-elon-musk-starship-bfs-hop-tests-early-2019/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle