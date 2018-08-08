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ABD'nin Bitcoin kararı piyasayı altüst etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak listelenmesi hakkında vereceği kararı 30 Eylül tarihine erteledi. Kararın ardından piyasa 25 milyar dolar kaybetti
9 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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ABD'nin Bitcoin kararı piyasayı altüst etti
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Birkaç ay süren düşüş grafiğinin ardından temmuz ayının ortalarında Bitcoin'in önce 7000 dolar sonrasında ise 8000 dolar seviyesini aşmasının arkasındaki en büyük neden ABD'nin Bitcoin hakkında önemli bir karar verme sürecine girmesiydi. ABD Mrenkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu(SEC), temmuz ayında Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak listelenmesi hakkında incelemlere başlamış ve insanların web sitesi üzerinden görüşlerini paylaşmasına olanak sağlamıştı. Bitcoin'in geleceği için oldukça önemli olan borsa yatırım fonu beklentisi bu süreçte kripto para piyasasının değerini de artırmıştı. 


Borsa yatırım fonu Bitcoin için ne anlama geliyor? 

Pasif yatırım aracı olan borsa yatırım fonları; kurumsal ve bireysel yatırımcıların menkul kıymetler borsasına işlem gören bir fonu hisse senedi gibi kolayca alıp satmasına olanak sağlıyor. Asgari bir yatırım tutarı bulunmadığı için aracılar vasıtasıyla herkesin yatırım yapabileceği borsa yatırım fonlarının yatırımcı tarafından doğrudan muhafaza edilmemesi Bitcoin için en büyük avantajlardan biri. 


Özellikle büyük varlık yönetim şirketleri ve portföy yöneticileri tarafından tercih edilen borsa yatırım fonları kurumsal yatırımcıları Bitcoin'e çekebilir. Halihazırda Bitcoin satın almak ve onu güvenli bir şekilde saklamak kurumsal yatırımcılar için riskli olsa da Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak sunulması halinde tıpkı bir hisse senedi gibi alım satım işlemleri yapılacağından kurumsal yatırımcılar Bitcoin piyasasına para girişi sağlayabilir. Günümüzde ABD'deki borsa yatırım fonu piyasası 3 trilyon dolar değerinde. Bitcoin'in de bir borsa yatırım fonu olarak listelenmesi bu büyük meblağın bir kısmının Bitcoin'e aktarılmasını sağlayacaktır.


Tabi şu an için SEC'e yönelik farklı şirketlerin borsa yatırım fonu talebi mevcut ancak bunlardan biri oldukça önemli. 1955 yılında kurulan ve küresel yatırım danışmanlığı yapan VanEck şirketi ile finans dünyasında blockchain çözümlerine odaklanan SolidX şirketi haziran ayında bir araya geldi ve Bitcoin'in borsa yatırım fonu olarak işlem görmesi için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Bu iki şirket, Bitcoin'in işlem göreceği borsayı ABD'nin dört büyük borsasından biri olan CBOE olarak belirledi ve CBOE de borsa yatırım fonuna yeşil ışık yaktı. 


30 Eylül'e ertelendi 

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Bitcoin vadeli işlemlere izin vererek bir ilke imza atan CBOE'nin; VanEck ve SolidX ile birlikte yine bir ilke imza atabileceği düşünülüyor. Bu düşünce kripto para piyasasına olumlu yansısa da dün SEC'in paylaştığı bildiri beklentilerin bir süre daha askıda kalacağını gösterdi. SEC'in; VanEck, SolidX ve CBOE'nin yer aldığı borsa yatırım fonu başvurusunu ağustos ayında karara bağlaması bekleniyordu. Dün yapılan açıklamaya göre ise nihai karar 30 Eylül tarihine ertelendi. Yani yaklaşık 2 ay boyunca Bitcoin'in borsa yatırım fonu olup olamayacağı konusundaki belirsizlik sürecek.


Bitcoin'in borsada listelenmesi beklentisi son bir aydır piyasalara olumlu yansırken dün SEC'in paylaştığı bildiri ise bir anda kripto para piyasasını altüst etti. Dün 7200 dolar seviyesinde olan Bitcoin'in değeri saatler içinde 6400 dolara kadar geriledi. Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS gibi piyasa değeri itibariyla önde gelen diğer kripto para birimleri ise yüzde 8 ila 15 arasında değer kaybetti. Temmuz ayında toplam değeri 300 milyar dolara ulaşan kripto para piyasası SEC'in açıklamasıyla birlikte sadece birkaç saat içinde 25 milyar dolar değer kaybetti. 


https://www.sec.gov/rules/sro/cboebzx/2018/34-83792.pdf Yorum Yaz
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35plt35 9 ay en beğenilen
Milletin parasını iyi silkelediler ama başarılı...
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Pandemic 9 ay
Silkele silkele kerizleri silkele...
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kenan_0 9 ay
Bi peygamber çıksada şu abdyi bi güzel s.
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35plt35 9 ay en beğenilen
Milletin parasını iyi silkelediler ama başarılı...
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inevitable05 9 ay
Sizce XRP düşmeye devam eder mi?
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WienerWald 9 ay
Güzel günler geliyor kripto dünyası için. Geç olmadan yerinizi alın.
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serafon 9 ay WienerWald
Nasıl bir güzellik?
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