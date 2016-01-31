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Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip!

Tesla Motors'un CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Cuma günü piyasa değeri 100 milyon dolar olan 532 bin hisse senedi opsiyonunu işleme sokarak şirketin beşte birine sahip oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip!
Tesla Motors'un CEO'su ve kurucularından Elon Musk, kendi şirketinin hisselerinin yükseleceğini düşünüyor. Amerikan otomotiv ve enerji depolama şirketi Tesla, Musk'ın piyasa değeri 100 milyon dolar olan 532 bin hisse senedi opsiyonunu iktisap ettiğini açıkladı. Amerikan SPK'sı SEC kayıtlarına göre her biri 6.63 dolar olarak edinilen hisseler şu anda 192 dolardan işlem görüyor. Böylece her bir hisse başına 185 dolarlık bir kar payı ortaya çıktı.

Elon Musk açık piyasadan hisse senedi satın almak yerine opsiyon hakkını kullanarak borsada 192 dolardan işlem gören hisseleri çok daha düşük fiyata edinmiş oldu. Şirket, hisse senedi opsiyonları ve işlemlerden tahakkuk eden verginin Musk tarafından 50 milyon dolar nakitle karşılandığını belirtti. Yüksek vergi faturasına rağmen Musk'ın ödeme karşılığında hisse satmak istememesi şirketlerinin yükselişine olan sarsılmaz inancını ortaya koyuyor.

Zamanlama ise oldukça iyi. Otomotiv dünyası ve çok sayıda ön ödemeli Tesla müşterisi şirketin merakla beklenen martı kanat Model X SUV aracının teslimatını bekliyor. Daha da merakla beklenen şey 35 bin dolarlık sedan Model 3'ün üretimiyle ilgili haberler. Tesla hisse senetleri ise Aralık ayı sonunda ulaştığı 240 dolarlık en yüksek seviyesinden bu yana 50 dolarlık bir düşüş yaşamış durumda.

Elon Musk şu anda Tesla'nın en büyük hissedarı olma unvanına sahip. Şirketin yüzde 22 hissesine sahip olan deneyimli yöneticinin hala 2.82 milyon hisse opsiyonunu elinde tuttuğu biliniyor. Toplamda 29 milyon hisseye sahip olan Musk, artık Tesla Motors'un beşte birine sahip durumda.


http://techcrunch.com/2016/01/29/tesla-says-ceo-elon-musk-just-bought-more-of-the-company/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Osman ÖZBAY 3 yıl en beğenilen senersongur
50 bin liraya Astra alma Egea al goygoylarından bin kat iyidir.
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muratai 3 yıl senersongur
senersongur
Bu Elon Musko goygoyu da iyice baydı artık.

Sizin içiniz bayık. Goygoy da ne ola? Hasetinizden çatlayın emi.
1 Yanıt Yanıtla +12
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senersongur 3 yıl
Bu Elon Musko goygoyu da iyice baydı artık.
4 Yanıt Yanıtla +11
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LORDTEK 3 yıl
Discursive
adam Tesla Motors, PayPal ve SpaceXin CEOsu

"adam" PayPal'ın CEO'su değil kurucularından birisidir. Sonrasında ebay'e sattı. Neyse günümüzdeki CEO'su Dan Schulman'dır.
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Sharparrow 3 yıl
Bir Türk olsaydı o hisselerin %100üne sahip olurudu.. bizde ki şirketler aile şirketi olma özelliğinden kurtulamadığı için dünya çapında bir marka çıkaramıyoruz. şirketlerinde yönetim babadan oğula geçer ama dışarıda demokarasi çığırtkanlığı yaparlar. Baştaki adam ölür miras yoluyla şirket bin parçaya bölünür , dağ gibi sermaye küçücük tepeciklere döner. Her şirketin başında bırakın profesyonel yöneticileri amca oğlu enişte yeğen kuzen dayı oğlu teyze ne kadar sülale varsa bir şirketin yönetimindedir. Nedense bunların hepsi doğuştan birer steve jobs'tır. Doğuştan melekeleriyle dünyaya gelirler ve rüştlerini ispatlayıp parayla bir diploma aldıklarını gösterdikleri vakit bu işi yapabileceklerinide ispatlamış olurlar ve hemen bir şirketin başına geçirilir yada şirket yoksa bir tane satın alınır yada kurulur. Bunları yardımcılık bile kesmez çok aşağılayıcı bir durumdur onların camiada bu.. o yüzden yoksa bile boşta bir kadro ya yeni bir firma satın alınır yada kurulur. İşte bu kadar profesyonelce yönetilen bir "büyük şirketler" grubumuz vardır ülkemizde. Ama kapitalizmin beşiği ABD gibi bir ülkede kendi kurduğunuz şirketten bile kovulabilirsiniz yeri geldi mi.. duygusallığa asla yer yoktur ve işi kesinlikle ehli olan kişi yapar. dikkat edin sahibi yada kurucusu değil kim ehliyse iş ona verilir. işte dünyanın en büyük şirketlerini profesyonel yöneticiler ortaya çıkarır o yüzden. bizim daha çoooook yol kat etmemiz lazım bu konuda.. Sizin elit seviye diye baktığınız o koca koca şirketlerin sahipleri yöneticileri aslında içlerinde en büyük bağnazlığı sergileyen tutucu ve statükocu bir zihniyete sahip ileiriyi göremeyen vizyonsuz koltuk hırsına kapılmış klasik Türk zihniyetine sahip insanlar.. bu kadar basit.. ama bizim medya onları pohpohladıkça peşlerinde dalkavukları dolaştıkça yalakaları bol oldukça onlardan bu zihniyet sittin sene gitmez bizdende bir tesla gibi marka asla çıkmaz..
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fameka 3 yıl
Howard Stark
Goygoya dönüştü yalan yok. Steve Jobs gibi abartılacak olmasından korkuyorum. Fakat bu adamlar bize ÖRNEK olarak buradalar. Diyorlar ki siz de azimle çalışın bak neler oluyor manasında. Fakat sen gidip adam mükemmel abi bizde yok böyle şeyler. Bizim kafa basmaz falan. He siz oturun oturduğunuz koltuktan ölünceye kadar al gülüm ver gülüm. Bu Dünyaya bir şey bırakmadıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece bu adamlara bakarak iç geçirmeye gelmedik ya. Biz ancak Futbol yok politika. İş bulamadım dayımın şusu vardı şurada torpil yapalım. Eee yani bakın adamlara. Ahmet Şerif İzgörenin Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı-Kitap mükemmeldir 70. sayfasındayım.- kitabını yazarken dediği gibi Bu kitabı kişisel gelişmeyin diye yazdım, toplumsal gelişin. Etrafa da gram katkınız olsun. Hem kendinizi hem de diğerlerini düşünün. Benim düşüncelerim bunlar ben Allahın da izniyle bu insanlar gibi Farklı düşünmek istiyorum.

aynen bende arkadaş gibi düşünüyorum.Özellikle ülkemizde yeni şeyler üretmek iseyen çok az kişi var ve çoğu kişi kısa yoldan para kazanma derdinde.Biraz farklı düşünmeliyiz ve yeni ürünler ortaya koymalıyız.Ben şu anda elektrik-elektronik mühendisliği okuyorum.Umarım ilerde Elon Musk gibi olabilirim.
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The Balance 3 yıl
Goygoy'a dönüştü yalan yok. Steve Jobs gibi abartılacak olmasından korkuyorum.
Fakat bu adamlar bize ÖRNEK olarak buradalar. Diyorlar ki siz de azimle çalışın bak neler oluyor manasında. Fakat sen gidip adam mükemmel abi bizde yok böyle şeyler. Bizim kafa basmaz falan. He siz oturun oturduğunuz koltuktan ölünceye kadar al gülüm ver gülüm. Bu Dünya'ya bir şey bırakmadıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece bu adamlara bakarak iç geçirmeye gelmedik ya.
Biz ancak Futbol yok politika. İş bulamadım dayımın şusu vardı şurada torpil yapalım. Eee yani bakın adamlara. Ahmet Şerif İzgören'in Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı-Kitap mükemmeldir 70. sayfasındayım.- kitabını yazarken dediği gibi "Bu kitabı kişisel gelişmeyin diye yazdım, toplumsal gelişin. Etrafa da gram katkınız olsun."
Hem kendinizi hem de diğerlerini düşünün.
Benim düşüncelerim bunlar ben Allah'ın da izniyle bu insanlar gibi "Farklı düşünmek" istiyorum.
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Lacano 3 yıl The Balance
Howard Stark

Goygoy'a dönüştü yalan yok. Steve Jobs gibi abartılacak olmasından korkuyorum.

Fakat bu adamlar bize ÖRNEK olarak buradalar. Diyorlar ki siz de azimle çalışın bak neler oluyor manasında. Fakat sen gidip adam mükemmel abi bizde yok böyle şeyler. Bizim kafa basmaz falan. He siz oturun oturduğunuz koltuktan ölünceye kadar al gülüm ver gülüm. Bu Dünya'ya bir şey bırakmadıktan sonra ne yapacaksınız arkadaşlar? Sadece bu adamlara bakarak iç geçirmeye gelmedik ya.

Biz ancak Futbol yok politika. İş bulamadım dayımın şusu vardı şurada torpil yapalım. Eee yani bakın adamlara. Ahmet Şerif İzgören'in Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı-Kitap mükemmeldir 70. sayfasındayım.- kitabını yazarken dediği gibi "Bu kitabı kişisel gelişmeyin diye yazdım, toplumsal gelişin. Etrafa da gram katkınız olsun."

Hem kendinizi hem de diğerlerini düşünün.

Benim düşüncelerim bunlar ben Allah'ın da izniyle bu insanlar gibi "Farklı düşünmek" istiyorum.

Hocam AŞİ böyle bir kitabı olduğunu sizden öğrendim şimdi, en kısa sürede edinip okuyacağım. Kendisini "avucumdaki kelebek" ile tanıdım, eğer izlemeyen varsa mutlaka izlesin size olumlu anlamda bir şeyler katacağına eminim.

Konuya dönecek olursak;
Bu arkadaş kendisine çok güveniyor belli ki, ama hakkı da var bence gelecek elektrikli araçların değil güneş enerjisi ile çalışan araçların olmalı, çünkü elektrik dediğin şeyin üretilmesi ve dağıtılması gerekiyor ama güneşin böyle bir sorunu yok... Anlamadığım şey ise sınırlı enerji kaynaklarını hunharca kullanıp güneş gibi sınırsız enerji kaynaklarına neden sırt dönülüyor?
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egelidost 3 yıl
He goygoy!

Vizyoner iş adamları olan ülkeler kanat takmış uçuyor. Bir de bizdekilere bakalım. Ya müteahhit ya distribitör, ya fason üretici...

Elon Musk yüzyılın dahisidir.
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Pi 3 yıl
Bu tesla da vosvos gibi olacak ileride herhal. Sevip olup bitenler ve nefret edenler
Oysa sevilmeyecek hicbirseyi yok elemanlarin. Bircok eski araba markasindan daha basarililar
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Patren 3 yıl
başka bir şirkete yatırım yapsa daha iyiydi o parayla
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senersongur 3 yıl
Bu Elon Musko goygoyu da iyice baydı artık.
4 Yanıt Yanıtla +11
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Osman ÖZBAY 3 yıl senersongur
50 bin liraya Astra alma Egea al goygoylarından bin kat iyidir.
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muratai 3 yıl senersongur
senersongur
Bu Elon Musko goygoyu da iyice baydı artık.

Sizin içiniz bayık. Goygoy da ne ola? Hasetinizden çatlayın emi.
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Discursive 3 yıl senersongur
senersongur

Bu Elon Musko goygoyu da iyice baydı artık.

Goygoy anlayışınız ilginçmiş.

Napalım HALA ;

1.6 FSI'ın LPG'ye uyup uymadığını mı,
Yılda XX.000 km yapanların benzinli mi dizel mi alması -gerektiğini- mi,
DSG'nin patladığını mı,
Ünal Turan'ı mı,
Çakal mod yapan apaçileri mi,
Cam filminin yasak olup olmadığını mı,
Emisyon skandalını mı,
Bu motor çeker mi çekmez mi konularını mı,
Doğrusunun arkadan itiş mi yoksa arkadan çekiş mi olup olmadığını mı konuşalım?


Adamlar yörüngeye uydu fırlatıp denizin ortasında belirlenen koordinata iniş yapabilen yeniden kullanılabilir roket geliştiriyor siz baydı diyorsunuz.

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