Elon Musk artık Tesla Motors'un beşte birine sahip!

Tesla Motors'un CEO'su ve kurucularından Elon Musk, kendi şirketinin hisselerinin yükseleceğini düşünüyor. Amerikan otomotiv ve enerji depolama şirketi Tesla, Musk'ın piyasa değeri 100 milyon dolar olan 532 bin hisse senedi opsiyonunu iktisap ettiğini açıkladı. Amerikan SPK'sı SEC kayıtlarına göre her biri 6.63 dolar olarak edinilen hisseler şu anda 192 dolardan işlem görüyor. Böylece her bir hisse başına 185 dolarlık bir kar payı ortaya çıktı.





Elon Musk açık piyasadan hisse senedi satın almak yerine opsiyon hakkını kullanarak borsada 192 dolardan işlem gören hisseleri çok daha düşük fiyata edinmiş oldu. Şirket, hisse senedi opsiyonları ve işlemlerden tahakkuk eden verginin Musk tarafından 50 milyon dolar nakitle karşılandığını belirtti. Yüksek vergi faturasına rağmen Musk'ın ödeme karşılığında hisse satmak istememesi şirketlerinin yükselişine olan sarsılmaz inancını ortaya koyuyor.





Zamanlama ise oldukça iyi. Otomotiv dünyası ve çok sayıda ön ödemeli Tesla müşterisi şirketin merakla beklenen martı kanat Model X SUV aracının teslimatını bekliyor. Daha da merakla beklenen şey 35 bin dolarlık sedan Model 3'ün üretimiyle ilgili haberler. Tesla hisse senetleri ise Aralık ayı sonunda ulaştığı 240 dolarlık en yüksek seviyesinden bu yana 50 dolarlık bir düşüş yaşamış durumda.





Elon Musk şu anda Tesla'nın en büyük hissedarı olma unvanına sahip. Şirketin yüzde 22 hissesine sahip olan deneyimli yöneticinin hala 2.82 milyon hisse opsiyonunu elinde tuttuğu biliniyor. Toplamda 29 milyon hisseye sahip olan Musk, artık Tesla Motors'un beşte birine sahip durumda.





http://techcrunch.com/2016/01/29/tesla-says-ceo-elon-musk-just-bought-more-of-the-company/?ncid=txtlnkusaolp00000595