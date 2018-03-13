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Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi

SpaceX'in insanlığı Mars'a taşımak için tasarladığı dev roketi BFR, önümüzdeki yıl itibariyle ilk testlerine başlayabilir. Elon Musk, geliştirme sürecinde her şeyin yolunda gittiğini söylüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
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38
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Popüler uzay şirketi SpaceX'in kurucu ve CEO'su Elon Musk, dün katıldığı bir panel sırasında şirketin merakla beklenen devasa roketi/uzay gemisi BFR hakkında konuştu. İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan geminin geliştirilme sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten Musk, 2019'un ilk yarısı itibariyle test sürecine başlayabileceklerini ifade ediyor.

SpaceX'in ilk kez yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşuyor. Tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip olan SpaceX'in dev koloni taşıyıcısı, ihtiyaç duyduğu gücü ise şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor.
Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'nin geliştirilme süreciyle ilgili South By Southwest (SXSW) festivalinde bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk,"İtici roket ve uzay gemisinin geliştirilmesinde epey ilerleme kaydetmiş durumdayız. Bu hızla devam etmemiz halinde önümüzdeki yılın ilk yarısı itibariyle kısa uçuşlardan oluşan ilk testlere başlayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanıyor.

Musk'ın bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.

İşte o testlerden birisi:


Projeleri için tarih verme konusunda pek de başarılı olmadığı yönündeki eleştiriler hakkında da konuşan Musk,"İnsanlar projeler hakkında çok optimistik zaman çizelgelerim olduğunu söylüyor. O nedenle 2019'un ilk yarısı şeklindeki test tarihini biraz daha temkinli olarak veriyorum." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi ilk kez 2011 yılında tanıttığında roketin 2013 itibariyle hazır olacağını söylemişti. Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu ise bu tarihten yaklaşık 4 yıl sonra geçtiğimiz ay gerçekleşti.

İlk Mars yolcuları 2024'te yola çıkacak


SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2024 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor. 

http://fortune.com/2018/03/11/elon-musk-spacex-mars-rocket-bfr-launch-timeline/ Yorum Yaz
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darkaura 1 yıl en beğenilen
modern roketlerin babasi, alman v2 ve aya giden simdiye kadar yapilmis en buyuk roket saturn 5'in bas tasarimcisi wernher von braun'un 1949 yilinda yazdigi bir roman var, project mars: a technical tale. gelecekte marsin nasil kolonilestirildigini anlatiyor. kitabin bomba kismi, marsin yoneticisinin ismi "Elon".
modern roketlerin babasi, alman v2 ve aya giden simdiye kadar yapilmis en buyuk roket saturn 5'in bas tasarimcisi wernher von braun'un 1949 yilinda yazdigi bir ...
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Redunay 1 yıl
Marsa gittik diyelim nereye sıçacağız? Bakın bu çok önemli.
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chamillitary 1 yıl Redunay
Redunay
Marsa gittik diyelim nereye sıçacağız? Bakın bu çok önemli.

Harbi ya. Gidenler nereye sıçacaklar? :D O değilde 3.711 m/s² korkuttu beni :D
Tuvaletleri yapmadan biri çıkıp köşede ötürse dünyayı yok edebilir efendim. Dikkatli olmak lazım.
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-Lanaya- 1 yıl
Yani birbirine kanli bicakli 2 düsman Rusya ve Amerika sirf insanlari bosu bosuna kandirmak icin biraraya gelip uzaya gittik yalanini atacaklar he? Amac ne? Rusya ve amerika sahte görüntülerden ne kazaniyorlar?
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SkyTech74 1 yıl St Batuhan
Hadi ya.
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rohan32 1 yıl
Böyle şeyleri fazla düşünmeyin .
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General. 1 yıl
Acaba mars'ta vergi olacakmı
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virusneo 1 yıl
Aya gercekten gidildi de mars kaldı
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goldstars74 1 yıl
Uzay yarışı adına çok acele edip, gerekli ön çalışmalar yapmadan insan gönderilmesi cinayet olabilir. Öncelikle Mars'a insandan önce robotlar gönderilerek, insanların yaşaması ve güvenliği için tüm ön hazırlıkların yapılması gerekir. Bu hazırlıklar da çok kısa sürede yapılamaz. Bence seneler gerekebilir. Ancak o zaman insanların Mars'a gitmesi mantıklı olacaktır.
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obsesoz 1 yıl
Marsa gidince ne yapacaz peki..
Bide bu kadar Elon Sevici ne ara türedi?
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sniper23 1 yıl obsesoz
obsesoz
Marsa gidince ne yapacaz peki..
Bide bu kadar Elon Sevici ne ara türedi?


Toplum mühendisliği...
Elon Musk bunu gerçekten çok iyi kullanıyor.
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darkaura 1 yıl en beğenilen
modern roketlerin babasi, alman v2 ve aya giden simdiye kadar yapilmis en buyuk roket saturn 5'in bas tasarimcisi wernher von braun'un 1949 yilinda yazdigi bir roman var, project mars: a technical tale. gelecekte marsin nasil kolonilestirildigini anlatiyor. kitabin bomba kismi, marsin yoneticisinin ismi "Elon".
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TetraYazilim 1 yıl
Gönderdiğin roadster'ı bir kaç saniye de olsa stüdyo içerisinde gördükten sonra buna inanalım mı şimdi ?
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-Lanaya- 1 yıl TetraYazilim
TetraYazilim
Gönderdiğin roadster'ı bir kaç saniye de olsa stüdyo içerisinde gördükten sonra buna inanalım mı şimdi ?

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spacex, insanlı mars görevleri ve
5 etiket daha uzay araştırmaları bfr Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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