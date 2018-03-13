Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi

Popüler uzay şirketi SpaceX'in kurucu ve CEO'su Elon Musk, dün katıldığı bir panel sırasında şirketin merakla beklenen devasa roketi/uzay gemisi BFR hakkında konuştu. İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan geminin geliştirilme sürecinde her şeyin yolunda gittiğini belirten Musk, 2019'un ilk yarısı itibariyle test sürecine başlayabileceklerini ifade ediyor.



SpaceX'in ilk kez yeniden tasarlanmış haliyle ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı BFR, veya Musk'ın ifadeleriyle "Gezegenlerarası Taşıma Sistemi", bir itici roket ve bir de "uzay gemisi" olacak şekilde iki kısımdan oluşuyor. Tam 106 metre uzunluğa ve 9 metrelik genişliğe sahip olan SpaceX'in dev koloni taşıyıcısı, ihtiyaç duyduğu gücü ise şirketin yeni nesil roket motoru Raptor'dan alıyor.

Tam Boyutta Gör



Musk'ın bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.



İşte o testlerden birisi:





Projeleri için tarih verme konusunda pek de başarılı olmadığı yönündeki eleştiriler hakkında da konuşan Musk,"İnsanlar projeler hakkında çok optimistik zaman çizelgelerim olduğunu söylüyor. O nedenle 2019'un ilk yarısı şeklindeki test tarihini biraz daha temkinli olarak veriyorum." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi ilk kez 2011 yılında tanıttığında roketin 2013 itibariyle hazır olacağını söylemişti. Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu ise bu tarihten yaklaşık 4 yıl sonra geçtiğimiz ay gerçekleşti.



İlk Mars yolcuları 2024'te yola çıkacak

SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2024 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor. Gezegenlerarası Taşıma Sistemi'nin geliştirilme süreciyle ilgili South By Southwest (SXSW) festivalinde bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk,"İtici roket ve uzay gemisinin geliştirilmesinde epey ilerleme kaydetmiş durumdayız. Bu hızla devam etmemiz halinde önümüzdeki yılın ilk yarısı itibariyle kısa uçuşlardan oluşan ilk testlere başlayabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullanıyor.Musk'ın bahsettiği bu "kısa uçuş" testleri roketin yalnızca birkaç kilometre yüksekliğe kadar havalanıp geri dönmesinden oluşuyor. SpaceX, buna benzer uçuş testlerini Falcon 9'un iniş kabiliyetlerini test etme amacıyla tasarlanan Grasshopper roketi üzerinde de gerçekleştirmişti.İşte o testlerden birisi:Projeleri içinyönündeki eleştiriler hakkında da konuşan Musk,"İnsanlar projeler hakkında çok optimistik zaman çizelgelerim olduğunu söylüyor. O nedenle 2019'un ilk yarısı şeklindeki test tarihini biraz daha temkinli olarak veriyorum." sözlerini kullanıyor. Musk, Falcon Heavy'yi ilk kez 2011 yılında tanıttığında roketin 2013 itibariyle hazır olacağını söylemişti. Falcon Heavy'nin ilk test uçuşu ise bu tarihten yaklaşık 4 yıl sonra geçtiğimiz ay gerçekleşti.SpaceX'in 2019'ta testlerine başlamayı hedeflediği BFR, 2022 yılına kadar en az iki kez insansız Kızıl Gezegen görevlerine çıkmış olacak. Bu görevler ile birlikte insanlı görevler öncesi Mars'ı detaylı bir şekilde incelemek isteyen SpaceX, sonrasında ise 2024 yılında iki farklı mürettebatı Kızıl Gezegen'e göndermeyi hedefliyor.

http://fortune.com/2018/03/11/elon-musk-spacex-mars-rocket-bfr-launch-timeline/