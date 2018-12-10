Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ABD merkezli General Motors'un, yeniden yapılanma stratejisi adı altında sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini ve 5 üretim tesisini kapatacağını sizlere duyurmuştuk. Gelen haberler Tesla'nın bu tesisleri alacağı yönünde.

Elon Musk açıkladı

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Lvfv_nI9Ht0

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Tesla'nın patronu'ın, CBS'de yayınlananprogramındaki açıklamaları, elektrikli otomobil üreticisinin General Motors'unile ilgilendiğini gösteriyor. Zira Musk, yapılan röportajda, kapatılan tesislerinsinyallerini veriyor.Musk konuyla ilgili olarak yaptığı: "Tesla'nın tüm amacı elektrikli araç gelişimini hızlandırmak ve sürdürülebilir ulaşım ve çevreyi kormumak. İnsanlığın en ciddi sorunlarından biri de bu." ifadelerini kullandı. Tesla'nın bu tesisleri satın alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerdekazanacak.