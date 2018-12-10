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Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı

ABD merkezli otomotiv şirketlerinden General Motors'un yeniden yaplanma doğrultusunda birkaç tesisini kapatacağını duyurmuştuk. Tesla'nın patronu Elon Musk bu tesisleri alabileceklerini açıkladı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ABD merkezli General Motors'un, yeniden yapılanma stratejisi adı altında sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini ve 5 üretim tesisini kapatacağını sizlere duyurmuştuk. Gelen haberler Tesla'nın bu tesisleri alacağı yönünde.

Elon Musk açıkladı

Tesla'nın patronu Elon Musk'ın, CBS'de yayınlanan 60 Dakika programındaki açıklamaları, elektrikli otomobil üreticisinin General Motors'un kapatılan tesisleri ile ilgilendiğini gösteriyor. Zira Musk, yapılan röportajda, kapatılan tesislerin üçünü alabileceklerinin sinyallerini veriyor.

Musk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Tesla'nın tüm amacı elektrikli araç gelişimini hızlandırmak ve sürdürülebilir ulaşım ve çevreyi kormumak. İnsanlığın en ciddi sorunlarından biri de bu." ifadelerini kullandı. Tesla'nın bu tesisleri satın alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Lvfv_nI9Ht0 Yorum Yaz
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Guest-6B5A59FD1 5 ay en beğenilen Musty3535123
Görürüz alacak mı almayacak mı medyaya kalsa bu ayı görmemesi lazımdı Tesla'nın...
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ugur7seven 5 ay csh
Evet haklısınız, düzeltmeyi yaptım. Teşekkürler.
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ONURTO 5 ay
Spiker bir yerde, İngiliz- Güney Afrika aksanı yüzünden "siz Tezla mi diyorsunuz? Bi söyler misiniz diyor Elon gerçekten de Tezla diye telaffuz ediyor. Tezla reyiz.
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elcas 5 ay
elonu bitiremeyecekler.
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csh 5 ay
Haberin basligini "Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı" seklinde duzeltirseniz daha dogru bir ifade olur. Haberin basliginin su anki halinde kucuk bir anlatim bozuklugu var. Kapatilan General Motors tesislerinin Tesla'ya ait oldugu gibi bir ifade anlamina gelebiliyor.
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ugur7seven 5 ay csh
Evet haklısınız, düzeltmeyi yaptım. Teşekkürler.
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-RAMMSTEIN- 5 ay
Alır bu adam.
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Musty3535123 5 ay
alacaz diye reklam yapıyor, firmada sıcak para yok..
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Guest-6B5A59FD1 5 ay Musty3535123
Görürüz alacak mı almayacak mı medyaya kalsa bu ayı görmemesi lazımdı Tesla'nın...
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