Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ABD merkezli General Motors'un, yeniden yapılanma stratejisi adı altında sözleşmeli işçilerinin yüzde 15'ini ve 5 üretim tesisini kapatacağını sizlere duyurmuştuk. Gelen haberler Tesla'nın bu tesisleri alacağı yönünde.
Elon Musk açıkladıTesla'nın patronu Elon Musk'ın, CBS'de yayınlanan 60 Dakika programındaki açıklamaları, elektrikli otomobil üreticisinin General Motors'un kapatılan tesisleri ile ilgilendiğini gösteriyor. Zira Musk, yapılan röportajda, kapatılan tesislerin üçünü alabileceklerinin sinyallerini veriyor.
Musk konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Tesla'nın tüm amacı elektrikli araç gelişimini hızlandırmak ve sürdürülebilir ulaşım ve çevreyi kormumak. İnsanlığın en ciddi sorunlarından biri de bu." ifadelerini kullandı. Tesla'nın bu tesisleri satın alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=Lvfv_nI9Ht0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle