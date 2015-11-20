Elon Musk, tam otonom sürece geçmek için mühendis arıyor

Geçtiğimiz haftalarda tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan ve bunu kısa süre içerisinde tüm dünya geneline yapmak için çalışmalara hız veren Tesla, CEO Elon Musk'ın son açıklamalarıyla süreci "tam otonom" seviyeye getirmek istiyor.

Tesla'nın mevcut otomatik pilot yazılımı, yasal bazı konulara da bağlı olarak halen tam otonom çalışmıyor ve sürekli olarak sürücü gözetimine ihtiyaç duyuyor. Diğer birçok firma gibi otomobil sektörünün geleceğini burada gören Elon Musk, Twitter üzerinden yayınlandığı yeni mesajıyla otomobil sektöründe deneyimi olması gerekmeyen üst düzey yazılım mühendisi arıyor.

Bu adımıyla Tesla'nın otomatik pilot takımına daha çok ağırlık vereceklerini belirten Musk, bu konunun "öncelikli" olduğunu ve tam otonom (Sürücüye neredeyse hiç ihtiyaç duymadan hareket kabiliyeti) sürecini hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekliyor.

Elon Musk, daha önce verdiği bazı röportajlarda tam otonom sürece önümüzdeki üç yıl içerisinde geçmek istediklerini belirtmişti. Yeni adım da bu doğrultuda çok daha fazla yetişmiş mühendise ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Tesla'nın Türkiye macerası hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/20/tesla-fully-autonomous-car-hiring/