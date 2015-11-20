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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, tam otonom sürece geçmek için mühendis arıyor

Dünyayı elektrikli otomobil ile tanıştırmasa da Tesla ile elektriği lüks ve teknolojiyle birleştiren Elon Musk, otomobil modellerinin otonom performansları için atılımlar yapmaya devam ediyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Elon Musk, tam otonom sürece geçmek için mühendis arıyor

Geçtiğimiz haftalarda tamamen elektrikli Model S için otomatik pilot güncellemesini yayınlayan ve bunu kısa süre içerisinde tüm dünya geneline yapmak için çalışmalara hız veren Tesla, CEO Elon Musk'ın son açıklamalarıyla süreci "tam otonom" seviyeye getirmek istiyor.
Tesla'nın mevcut otomatik pilot yazılımı, yasal bazı konulara da bağlı olarak halen tam otonom çalışmıyor ve sürekli olarak sürücü gözetimine ihtiyaç duyuyor. Diğer birçok firma gibi otomobil sektörünün geleceğini burada gören Elon Musk, Twitter üzerinden yayınlandığı yeni mesajıyla otomobil sektöründe deneyimi olması gerekmeyen üst düzey yazılım mühendisi arıyor.
Bu adımıyla Tesla'nın otomatik pilot takımına daha çok ağırlık vereceklerini belirten Musk, bu konunun "öncelikli" olduğunu ve tam otonom (Sürücüye neredeyse hiç ihtiyaç duymadan hareket kabiliyeti) sürecini hayata geçirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekliyor.
Elon Musk, daha önce verdiği bazı röportajlarda tam otonom sürece önümüzdeki üç yıl içerisinde geçmek istediklerini belirtmişti. Yeni adım da bu doğrultuda çok daha fazla yetişmiş mühendise ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
Tesla'nın Türkiye macerası hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/11/20/tesla-fully-autonomous-car-hiring/ Yorum Yaz
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in TeslaTurk ile röportajını bekliyoruz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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deoksiriboz1000 4 yıl
bizim o kadar övülen odtü mezunu mühendisler girebilir mi acaba bu tesla ya.
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
Yok aga tamam teknoloji gelisiyor ama bunu yapmak sacma o kadar yatirim yapiliyor ama ben bu teknolojide gelecek gormuyorum. 3 yil sonra alintilayin gorelim
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MrKemal17 4 yıl Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez

Yok aga tamam teknoloji gelisiyor ama bunu yapmak sacma o kadar yatirim yapiliyor ama ben bu teknolojide gelecek gormuyorum. 3 yil sonra alintilayin gorelim

Saçma geliyorsa 3 yıl sonra da bir şey değişmeyecek. Olayın özü arabayı kullanmak istemediğin zaman kendisi gidiyor, sen de keyfine bakıyorsun.

Videolara göz atabilirsin.
youtube.com/...
youtube.com/...
youtube.com/...
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*siteci* 4 yıl
I, Robot filminde Will Smith yolda giderken saldırıya uğrayınca otomatik sürücüden çıkıp kendisi kontrole almıştı arabasını. Bunun üzerine polisler neden arabayı kendin sürerek herkesi tehlikeye attın, otomatik sürüş daha güvenli diye kızmışlardı Will Smith'e
Bence o yöne doğru gidiyoruz. Şu an için otonom araçlara güvenilmiyor olabilir ama tahminim 30-40 yıl içinde bazı yerlerde araçları insanların sürmesi güvenlik sebepleri yüzünden yasaklanacak, sadece otonom araçlar gidebilecek.
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Patren 4 yıl
apple caldi tabi muhendislerini adamlar muhendisiz kaldi hain apple
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MrKemal17 4 yıl Patren
patren

apple caldi tabi muhendislerini adamlar muhendisiz kaldi hain apple

Tesla Mezarlığından mı bahsediyorsun
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in TeslaTurk ile röportajını bekliyoruz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

teslaturk.com/...
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