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Elon Musk, 'uzaydan internet' projesi Starlink için resmi izinleri aldı

ABD Federal İletişim Komisyonu, SpaceX'in uzaydan internet sağlama projesi Starlink için tüm izinleri verdi. Starlink'in 2020 yılı gibi sınırlı bir kapasiteyle de olsa hizmete geçmesi bekleniyor.
6 ay
5,6b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) gerekli tüm izinleri aldı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan FCC, SpaceX'in 7518 adet internet uydusunun yörüngeye yerleştirilmesine yönelik talebine onay verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan FCC başkanı Ajit Pai,"Bu tarz servislerin neler sunabileceğini görmek için gerçekten de çok heyecanlıyım. FCC olarak bizler özel sektörü yatırım yapmaya ve yenilikçi olmaya teşvik etmek istiyoruz." sözlerini kullanıyor.

SpaceX ayrıca bu yılın başlarında 4425 uydu için de onay almıştı. Böylece şirket toplamda 12 bin uyduyu uzaya fırlatmak için izni koparmış oldu. Ancak FCC'nin SpaceX'e verdiği izinler 6 yıllık bir süreye sahip. Yani 12 bin uydunun en geç 2024'e kadar yörüngeye yerleştirmiş olması gerekiyor.

Toplam 12.000 uydudan oluşan dev bir ağ


SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uydu ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.
SpaceX, gönderilen uydu sayısının yaklaşık 800'e ulaşmasıyla beraber ticari amaçlı hizmetlere de resmi olarak başlamayı planlıyor. 2025 yılına kadar uydu ağını tamamlayıp tam kapasite hizmet vermeyi hedefleyen şirketin öncelikli amacı ise gelişmemiş bölgelerde yaşayan, daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamak.

30 milyar dolarlık gelir bekleniyor


Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları ise elbette nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir etmeyi bekliyor.

https://www.theverge.com/2018/11/15/18096943/spacex-fcc-starlink-satellites-approval-constellation-internet-from-space Yorum Yaz
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feylosoft 6 ay en beğenilen
Bilimsel gelişmeleri, uzay çalışmalarını anlamak istemeyen arkadaşlara duyurulur. İşte bu yolla adam birkaç yıl içinde tüm dünyada internette söz sahibi olacak. Bilim olmadan teknik, teknik olmadan teknoloji olmaz. Elon Musk bütün bunları; paraya da boğsalar arabistanda, kuveyt'de hatta Rusyada yapamazdı. Sadece iyi üniversitelerin olduğu, özgürlük ortamının bulunduğu demokratik ülkelerde bunlar yapılabilir. Çünkü para ve beşeri sermaye daima o ülkelere akar.
Bilimsel gelişmeleri, uzay çalışmalarını anlamak istemeyen arkadaşlara duyurulur. İşte bu yolla adam birkaç yıl içinde tüm dünyada internette söz sahibi olacak....
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Tlg3 6 ay
Daha akk akn kalkicak ne olacagimiz belli degil adamlar uzayda internetlr ugrasiyo saka gibi :D
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zwanzig 6 ay
Saçma gelebilir belki ama dünyadaki dengeleri değiştirebilecek bir proje bu. İlerleyen süreçte ne kadar yayılacağını ve ne boyutta diplomatik sorunlar oluşturacağını göreceğiz.
Saçma gelebilir belki ama dünyadaki dengeleri değiştirebilecek bir proje bu. İlerleyen süreçte ne kadar yayılacağını ve ne boyutta diplomatik sorunlar oluştura...
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Guest-753AA071F 6 ay
acaba Türkiye de gelişmemiş ülke bize de öncelik verin diye twitter dan iinstagram dan bastırsakmı acaba ya. bakın sony Türkiye bastırması işe yaradı tepki çekti sonuç belli olmasada önemli değil dikkat çekti. böyle bişey yapsakmı acaba ya. zaten bağlatı hızına göre asgari ücrete endeksli ödediğimiz parayı yazsak adam oturduğu yerden ağlar.
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volvox7 6 ay
Big datada geri kalınca patron çıldırmış.
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Canavarius Infectus 6 ay
Bu projenin çok da masum olduğunu sanmayın. İnsanlar gözlerinin önünde olan biteni anlayamıyorlar. Bunu insanlara bedava mı (kastettiğim para değil) verecekler sanıyorsunuz? Karşılığında insanlar hayatlarını sunacaklar, benim hayatımı istediğiniz şekilde takip edebilirsiniz buyrun diyecekler🤔
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SPAWN-TheUndead 6 ay
Yaşa elon sayende ttnetden kurtulacaz. XD Zaten şu elon delonlar da olmasa bizi düşünen yok...
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maxe 6 ay
Ping sorunu olmazsa internet pazarını altüst eder
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HakanG22 6 ay
AKN olacak mı
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fhrstw 6 ay HakanG22
Akn bizim gibi az gelişmiş ülkelerde olan bir uygulama :) biliyorsunuzdur ama yinede yazmak geldi içimden.
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leocorte 6 ay
Bir süre uzayda kal deselerdi sıkılırım diye red ederdim şimdi içim rahat. Teşekkürler Elon Musk.
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El_domingo 6 ay
Esas çılgın proje bu...telefonların direk olarak uydulara bağlandıgını düşünsenize...baz istsayonu vb.seye ihityac duymadan dünyanın heryerinden görüşebilmek yada internet imkanına kavuşmak müthiş bir iş..haritalama,anında görüntü almak,otonom araçları yönledirmek ve daha birçok fayda da cabası...
Cıkarır bir kılıf fiyatı görüşme fiyatlarınıda uygun tutar..daha kimsede operatorlerin yüzene bile bakmaz..
dunyahalleri.com/...
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Texassm0ke 6 ay
kaç yıldır adsl kullanıyorum, vdsl ve fiber kavramları nedir bilmiyorum, bence bende internete bağlantı sağlamamış sayılırım, banada güçlü bir internet sağlayabilir misiniz elon bey
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