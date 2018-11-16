Elon Musk, 'uzaydan internet' projesi Starlink için resmi izinleri aldı

Toplam 12.000 uydudan oluşan dev bir ağ

SpaceX, gönderilen uydu sayısının yaklaşık 800'e ulaşmasıyla beraber ticari amaçlı hizmetlere de resmi olarak başlamayı planlıyor. 2025 yılına kadar uydu ağını tamamlayıp tam kapasite hizmet vermeyi hedefleyen şirketin öncelikli amacı ise gelişmemiş bölgelerde yaşayan, daha önce hayatları boyunca hiç internete girememiş insanlara bağlantı sağlamak.



30 milyar dolarlık gelir bekleniyor

Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları ise elbette nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir etmeyi bekliyor.



https://www.theverge.com/2018/11/15/18096943/spacex-fcc-starlink-satellites-approval-constellation-internet-from-space

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Elon Musk'ın Dünya yörüngesinden küresel ölçekte yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi Starlink, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) gerekli tüm izinleri aldı. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan FCC, SpaceX'intalebine onay verildiğini duyurdu.Konuyla ilgili konuşan FCC başkanı Ajit Pai,"Bu tarz servislerin neler sunabileceğini görmek için gerçekten de çok heyecanlıyım. FCC olarak bizler özel sektörü yatırım yapmaya ve yenilikçi olmaya teşvik etmek istiyoruz." sözlerini kullanıyor.SpaceX ayrıca bu yılın başlarında 4425 uydu için de onay almıştı. Böylece şirket toplamda 12 bin uyduyu uzaya fırlatmak için izni koparmış oldu. Ancak FCC'nin SpaceX'e verdiği izinler 6 yıllık bir süreye sahip. Yani 12 bin uydunun en geç 2024'e kadar yörüngeye yerleştirmiş olması gerekiyor.SpaceX'in uygun fiyatlı, düşük gecikme değerlerine sahip uzaydan internet projesi Starlink, tamamlandığında toplamda 12 bin uydudan oluşacak. Bu uydulardan 4425'i 1100-1300 kilometre yükseklikte bulunacak ve 2024 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmiş olacak. Geriye kalan 7500 uydu ise daha alçak yüksekliklere gönderilecek.