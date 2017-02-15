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Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak

Otonom araçlar konusunda lokomotif rol üstlenen isimlerden olan Elon Musk, 10 yıl içinde satılan tüm yeni araçların otonom sürüş özelliklerine sahip olacağı iddiasında bulundu.
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak
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Dördüncü seviye otonom sürüş özelliklerine sahip araçların hayatımıza girme noktasında kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde Tesla’nın, Google’ın hatta General Motors’un ulaştığı noktayı bir gövde gösterisi şeklinde lanse ettiğini görüyoruz. Özellikle firmalar için anahtar konu, sahip olunan otonom sürüş verileri haline gelmiş durumda. Haliyle de şu anda bu anlamda güçlü olan Amerikalı şirketler için gelecek parlak durumda.

Dünyada yaklaşık 2 milyar aracın bulunduğunu ve otomobil fabrikalarından her yıl 100 milyon yeni aracın banttan indirildiğini belirten Musk, bir aracın ortalama ömrünün de 20-25 yıl olduğu düşünülürse tamamen otonom araçlardan oluşan bir dünya için daha epey zaman olduğundan dem vursa da 10 yıl içerisinde üretilen tüm araçların kendi kendine sürüş yeteneklerine haiz olacağını düşünüyor.

Hardware 2 donanımına sahip tüm Tesla Model S, Model X ve gelecek olan Model 3’ün dördüncü seviye otonom sürüş adına gereken alt yapıya sahip olduğunu düşündüğünü dile getiren Elon Musk, tam otonom sürüşün bu araçlara bir yazılım güncellemesi ile verilebileceği beklentisinde.

Hatırlanacağı üzere sizlere burada yer alan yazımızda Hardware 2 donanımının sahip olduğu kamera ve radar teknolojilerine dair detayları aktarmıştık. İşin arkasında ise asıl gücün Drive PX 2 teknolojisin olduğu herkesin malumu. Musk’ın ön görüleri gelecek adına gerçekten heyecan verici ve otomobil sektöründe gelecekte kazananın kim olacağına bir anlamda ışık tutuyor. Dileriz ülkemizde de çok geçmeden bu doğrultuda çalışmaların yapıldığına tanık olabiliriz.


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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Arada az fark olduktan sonra neden normal araç almak istesin ki insanlar? (Düz vites aşığı garip kişileri saymıyorum tabii ki.)
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BekirTemel 2 yıl
Bizi kast etmiyor beyler, rahat olun.
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ergenius 2 yıl
Yüksek maaş veriyorsun , yaranamıyorsun
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silver0021 2 yıl
Kötümser bakılıyor ülkemiz için ama araba konusunda bütün dünya ülkelerine kafa tutacak bir yapıya sahibiz. Yapımız gereği eli açık bir toplumuz konu arabaya gelince. Adamin net maaş geliri 1500 1600 ama bir arabası var iyi yada kötü krediyle 40bini cekip ortaya koyacak yüreğe sahibiz. Danaya girer gibi arabaya girmeyi biz cok severiz.
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zucchero 2 yıl
Abimiz yakında mars seferine de başlayacak. Şu adamın tutkusuna bakıyorum sonra bizim 'evet bebeğe' hayır ağlamıyorum gözüme elektrik kaçtı.
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berkerden 2 yıl
Elon Musk için zaman hızlı ilerliyor gibi. Hızı diğer firma ve yöneticilerle pek karşılaştırılamayacak seviyede.
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kadirirdem 2 yıl
Bence de öyle olacak haklı ama TR piyasasında öyle olmayabilir.
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sniper23 2 yıl
Taksiciler bunu beğenmedi !
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The Balance 2 yıl
Vay be araba sürmek de bitiyor öyle mi? Yakında bize araba sürmeyi de yasaklatmasınlar da. O sürüş zevki falan gidecek.
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KaleyDeskop 2 yıl
reis söylüyorsa olacaktır o kadar.... olacak da türk parasıyla 400 bin tl'ye satılıyor araçları, yani ben bu aracı ömür boyu kullanamayacağım :D olsun hayali bile güzel..
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Arada az fark olduktan sonra neden normal araç almak istesin ki insanlar? (Düz vites aşığı garip kişileri saymıyorum tabii ki.)
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