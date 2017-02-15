Elon Musk’a göre 10 yıl içinde satılan tüm araçlar otonom olacak

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Dördüncü seviye otonom sürüş özelliklerine sahip araçların hayatımıza girme noktasında kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde Tesla’nın, Google’ın hatta General Motors’un ulaştığı noktayı bir gövde gösterisi şeklinde lanse ettiğini görüyoruz. Özellikle firmalar için anahtar konu, sahip olunan otonom sürüş verileri haline gelmiş durumda. Haliyle de şu anda bu anlamda güçlü olan Amerikalı şirketler için gelecek parlak durumda.

Dünyada yaklaşık 2 milyar aracın bulunduğunu ve otomobil fabrikalarından her yıl 100 milyon yeni aracın banttan indirildiğini belirten Musk, bir aracın ortalama ömrünün de 20-25 yıl olduğu düşünülürse tamamen otonom araçlardan oluşan bir dünya için daha epey zaman olduğundan dem vursa da 10 yıl içerisinde üretilen tüm araçların kendi kendine sürüş yeteneklerine haiz olacağını düşünüyor.

Hardware 2 donanımına sahip tüm Tesla Model S, Model X ve gelecek olan Model 3’ün dördüncü seviye otonom sürüş adına gereken alt yapıya sahip olduğunu düşündüğünü dile getiren Elon Musk, tam otonom sürüşün bu araçlara bir yazılım güncellemesi ile verilebileceği beklentisinde.

Hatırlanacağı üzere sizlere burada yer alan yazımızda Hardware 2 donanımının sahip olduğu kamera ve radar teknolojilerine dair detayları aktarmıştık. İşin arkasında ise asıl gücün Drive PX 2 teknolojisin olduğu herkesin malumu. Musk’ın ön görüleri gelecek adına gerçekten heyecan verici ve otomobil sektöründe gelecekte kazananın kim olacağına bir anlamda ışık tutuyor. Dileriz ülkemizde de çok geçmeden bu doğrultuda çalışmaların yapıldığına tanık olabiliriz.