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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir."

Elektrikli otobüs üreticisi Proterra, elektrikli otobüslerin şu anda kullanılan dizel ve CNG yakıtlılara göre daha ucuz olduğunu ve 10 yıl içerisinde sektörde elektriklinin hakim olacağını belirtiyor.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ulaşım araçlarının büyük çoğunluğunun benzin, dizel veya CNG yakıtlı olduğu günümüzde, bataryaya sahip elektrikli araçlar ise yalnızca %1'lik bir dilime sahip. Şu anda endüstrinin küçük bir kısmı olmasına rağmen, sektördeki en hızlı büyüyen enerji kaynağı durumunda olan bu araçlar son derece rekabetçi olmaya başlamış durumdalar.
Amerikalı elektrikli otobüs üreticisi Proterra, üretim seviyesini artırmasının yanısıra araçlarının dizel ve CNG yakıtlı olanlara göre daha ucuz olduğunu belirtiyor. Firma CEO'su Ryan Popple yaptığı cesurca bir tahmine göre önümüzdeki 10 yıl içinde bataryadan güç alan otobüslerin ulaşım sektörüne hakim olacağını belirtiyor.
Daha spesifik olarak, 2025 yılına kadar otobüs satışlarının çoğunluğunu elektrikli modellerin oluşturacağını iddia eden CEO, 2030 yılında ise ulaşım şirketlerine satılan bütün otobüslerin elektrikli olacağı tahmininde bulunuyor.
Proterra şu ana kadar yalnızca birkaç yüz adet elektrikli otobüs satışı yapmış olsa da, Seattle'dan aldığı 73 otobüs siparişi gibi son dönemde aldığını duyurduğu farklı siparişleriyle, ulaşım sektöründe elektrik alanına bir yönelimin olduğunun işaretlerini veriyor.
Bu yılın başlarında $140 milyonluk bir finansman desteği alan Proterra aldığı bu desteği kullanarak yeni siparişlerini yetiştirmek için üretimini artırmış durumda.
Artan bu talebi karşılayabilmek için harekete geçen firma, Greenville, South Carolina tesisi ve Los Angeles County fabrikasını yönetmesi için Tesla'nın eski Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısını geçtiğimiz günlerde işe aldı.

https://electrek.co/2017/02/13/electric-buses-proterra-ceo/ Yorum Yaz
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xmen121 2 yıl
Güzel görünüyor
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Serdarowsky 2 yıl
Bizim otobüs daha güzel.
donanimhaber.com/...
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Xeblion 2 yıl
Bu haberin arkasında haftalık pil haberi iyi gider
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Macella 2 yıl
la durun biz daha benzinlisini yapamadık.
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berkerden 2 yıl
Bu Amerikalılar düzgün tipli otobüs yapamıyor anlaşılan. Hala aynı garip tipler.
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interwap 2 yıl
İzmir ESHOT ilk etapta 20 adet ihalesi tamamlandı. 3 yıl içinde 400 araç hedefleniyor.
Kısa sürede bu araçların çöp olma riskin var. Önce iyi bir test yapmalılar.
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Musty3535123 2 yıl
yeni batarya teknolojisi olmadan zor
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selcuksert38 2 yıl
İstanbul İzmir gibi Büyükşehir ler için çok iyi olur.
Hava temizliği maliyeti ve ses kirliliği bir nebze olsun azalır
1 Yanıt Yanıtla +2
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kadirirdem 2 yıl selcuksert38
selcuksert38

İstanbul İzmir gibi Büyükşehir ler için çok iyi olur.

Hava temizliği maliyeti ve ses kirliliği bir nebze olsun azalır

Ankarayı da ekleyebiliriz.
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