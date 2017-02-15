Proterra CEO'su: "Elektrikli otobüsler 10 yıl içinde pazara hakim olabilir."

Ulaşım araçlarının büyük çoğunluğunun benzin, dizel veya CNG yakıtlı olduğu günümüzde, bataryaya sahip elektrikli araçlar ise yalnızca %1'lik bir dilime sahip. Şu anda endüstrinin küçük bir kısmı olmasına rağmen, sektördeki en hızlı büyüyen enerji kaynağı durumunda olan bu araçlar son derece rekabetçi olmaya başlamış durumdalar.

Amerikalı elektrikli otobüs üreticisi Proterra, üretim seviyesini artırmasının yanısıra araçlarının dizel ve CNG yakıtlı olanlara göre daha ucuz olduğunu belirtiyor. Firma CEO'su Ryan Popple yaptığı cesurca bir tahmine göre önümüzdeki 10 yıl içinde bataryadan güç alan otobüslerin ulaşım sektörüne hakim olacağını belirtiyor.

Daha spesifik olarak, 2025 yılına kadar otobüs satışlarının çoğunluğunu elektrikli modellerin oluşturacağını iddia eden CEO, 2030 yılında ise ulaşım şirketlerine satılan bütün otobüslerin elektrikli olacağı tahmininde bulunuyor.

Proterra şu ana kadar yalnızca birkaç yüz adet elektrikli otobüs satışı yapmış olsa da, Seattle'dan aldığı 73 otobüs siparişi gibi son dönemde aldığını duyurduğu farklı siparişleriyle, ulaşım sektöründe elektrik alanına bir yönelimin olduğunun işaretlerini veriyor.

Bu yılın başlarında $140 milyonluk bir finansman desteği alan Proterra aldığı bu desteği kullanarak yeni siparişlerini yetiştirmek için üretimini artırmış durumda.

Artan bu talebi karşılayabilmek için harekete geçen firma, Greenville, South Carolina tesisi ve Los Angeles County fabrikasını yönetmesi için Tesla'nın eski Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısını geçtiğimiz günlerde işe aldı.

https://electrek.co/2017/02/13/electric-buses-proterra-ceo/