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Elon Musk’ı kızdırdılar: “Gidin Ford hissesi alın!”

Tesla yönetimi ile ilgili yatırımcılarla bir süredir ters düştüğü bilinen Musk, Twitter hesabından yatırımcılara rest çekti. Peki sorun tam olarak ne? Elon Musk ne diyor?
2 yıl
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21
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Son dönemde hisseleri çok hızlı bir şekilde değerlenen Tesla, hisselerinin değerlenmesi ile ABD’nin en köklü otomobil şirketlerinin de üstüne çıkmaya başlamıştı. Bu noktada konuşan analistler ise Tesla’nın bir balon olduğunu ve bu değerlenmenin pek de gerçekçi olmadığı iddiasında.

Bu konuşulanlar bir yana Elon Musk’ın bir süredir uğraştığı diğer konu ise yatırımcıların şirketle ilgili beklentileri. Tesla yönetim kurulunda kendine yakın isimleri tutan Elon Musk, bu nedenle yatırımcılar tarafından eleştiriliyor. Son söylemlerde bu noktadaki beklenti, yönetim kurulunda en azından 2 tane Elon Musk tarafından atanmamış ismin girmesi olarak ifade edilmişti.

Tesla’nın %19’una SolarCity’nin ise %22 hissesine sahip olan Musk, bugüne kadar yönetimsel kademelerde hep işin en başından bu yana beraber olduğu isimleri tutmaya özen göstermişti. Konuya ilişkin basına yansıyan ve yükselen seslere karşı ise yatırımcılara “Gidin Ford hissesi alın” diyecek kadar da sinirlenmişe benziyor.

Kısa bir süre önce Elon Musk, Tesla yönetim kuruluna bağımsız yöneticilerin de alınacağını daha önceki söylemlerinde aktarmıştı. Yatırımcılar ise yeni isimlerin yanında her sene yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini düşünüyor. Şu an mevcut 7 yönetici de Tesla'nın halka arz sürecinden önceki Elon Musk'ın çalışma arkadaşlarından oluşuyor.

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mehmetgirgin 2 yıl en beğenilen
bir gün daha elon musk ve tesla haberi gördük şükürler olsun!
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classf2re 2 yıl
İşin teknoloji kısmından çok magazin kısmı haber yapılıyor. Son dönemdeki editörler MagazinHaber kıvamında çalışıyor.
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Cosster 2 yıl
Tesla haberleri ilginizi çekmiyorsa tıklamayın bu kadar basit. Tıklamayınca azalarak biter. Adamlar ne yapsın Amerikan medyası pompalıyıp magazinselleştiriyor adami işte ikon yapmaya çalışıyor Steve Jobs hırsızı gibi. Gobal haber akışıda batıdan doğuya doğru adamda yapıyor işte haberi.
Tesla haberleri ilginizi çekmiyorsa tıklamayın bu kadar basit. Tıklamayınca azalarak biter. Adamlar ne yapsın Amerikan medyası pompalıyıp magazinselleştiriyor...
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Moving On 11 ay
Elon Musk'a hapis şoku
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ebuekinci17 11 ay
ah be elon reis
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tuago 2 yıl
Adam yenilikçi diye her yaptığını savunacak değiliz. Tesla güzel bir proje fakat bana göre ciddi güvenlik sorunları var. Araba kaza yapınca cayır cayır yanıyor. Otomatik pilot olayı ise resmen kullanıcıları kobay olarak kullanmak demektir. Sürücünün onayını almak bunu masum hale getirmiyor bana göre. Uzay projeleride soru işareti. Kaç tane roketi patlattı. O projenin de geleceği belirsiz. Sonuçta imaj bir yere kadar. Daha çok amerika reklamı yapmak içi parlatılmaya çalışılan biri haline dönmeye başladı.
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5EVEN 2 yıl
Elon'da Fordçu çıktı.
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Mr. Jingles 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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classf2re 2 yıl
İşin teknoloji kısmından çok magazin kısmı haber yapılıyor. Son dönemdeki editörler MagazinHaber kıvamında çalışıyor.
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drmelihx 2 yıl
Tesla alacagima gider dsg sanzimanli emisyon canavari facelift 2017 golf tdi 7.5 alirim
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prowl12 2 yıl
Elon candır kızdırmayın başkanı
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axaxa 2 yıl
Kızdırmayın elon kardesimi isini yapsın :)
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QuexSeeL 2 yıl
Diyorum size bazı arkadaşlar için de karasaban haberleri yapın gözleri gönülleri bir ferahlasın.
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