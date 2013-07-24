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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elop : Lumia 1020 modelindeki oversampling teknolojisi PureView 808'den daha iyi

5 yıl
1,2b
1
52
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Elop : Lumia 1020 modelindeki oversampling teknolojisi PureView 808'den daha iyi

Nokia'nın akıllı telefon macerasında PureView 808 modeli ayrı bir yer tutuyor. 41MP çözünürlükteki kamerasıyla teknoloji dünyasının karşısına çıkan PureView 808, akıllı telefon kameralarına da yeni bir dönemin kapılarını açmıştı. Nokia'nın bu teknolojiden çok ekmek yiyeceği sanılırken, beklendiği gibi Windows Phone ekosistemine de bir 41MP kameralı model hediye etti.

Lumia 1020 ile PuewView 808 arasındaki fotoğraf kalitesi açısından farkların ne olduğu uzman ağızlardan merakla beklenirken, Nokia'nın patronu Stephen Elop'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Bilindiği gibi her iki model de 5MP çözünürlükteki fotoğraflarda oversampling 7 adet pikseli bir adet piksele sıkıştırarak kayıpsız zoom yapılan fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Sorulan bir soruya cevap veren Elop, Lumia 1020 modelindeki oversampling teknolojisinin PureView 808'den daha gelişmiş olduğunu belirtti. 

Elop, Lumia 1020'de parlak ışıkta daha fazla detay, düşük ışıkta ise daha az kumlanma elde edildiğini böylece 5MP çözünürlükteki görsellerin PureView 808'e göre parlak ışıkta daha keskin ve biraz daha fazla kumlanma oranına sahip, düşük ışıkta ise benzer kumlanma oranlarında olduğunu sözlerine ekledi.

Nokia'nın PureView 808 ile başlayıp, Lumia 920 ile devam eden evreye PureView 1, Lumia 1020 ile başlayan evreye de PureView 2 şeklinde isimlendirme yapmasının nedenleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Teknolojiler arasında büyük farklar olmasa da kalite açısından Lumia 1020'nin biraz daha ağır basacağı görülüyor. 

http://wmpoweruser.com/stephen-elop-responds-to-question-about-oversampling-tech-in-lumia-1020-compared-to-808-pureview/ Yorum Yaz
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quartx 5 yıl en beğenilen
Bu tel alınır.
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İronik Adam 5 yıl Brky
Brky

Şu teli beğenenlerin tasarım anlayaşını bi anlamayadım... Bildiğin kamyon bu ya. İlla tasarım diyorsanız (bkz: Xperia Z)

Kimse birbirinin zevkine karışamaz.Zevkler ve renkler tartışılmaz.
BrkyŞu teli beğenenlerin tasarım anlayaşını bi anlamayadım... Bildiğin kamyon bu ya. İlla tasarım diyorsanız (bkz: Xperia Z)
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Katibim 5 yıl
hastayım şu tasarıma

inşallah bir an önce çıkar ve sarı rengide gelir
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2 Avatar Avatar
PsychicPower 5 yıl
Mobil cihazlarda kamera konusunda o kadar ilerdeler ki kendileri ile yarışıyorlar sadece
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Nokia Specialist 5 yıl
FİYAT nedir? tahmin var mı?
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saruman_me 5 yıl
al birini vur ötekine
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denizci535 5 yıl saruman_me
saruman_me
al birini vur ötekine

1020 bakalım nasıl
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RioDeJaneiro 5 yıl
nokia diyince akla kamera bluetoth wifi gelmesin artik akila.madem kamerada iyisin cekil piyasadan .foto makinesi sektörün e gir.anca kamera gelistiriyor.once bi telefondaki dis estetigi yenile
.incelt.donanim gelistir.ne bilim gozle takip sensoru koy.telefonlar zarif olsun.ama nerde nokiada .hala kamera gelistiriyorlar.sene 2020 olur 80mp pureview ile daha devam eder nokia.herseyden once donanim.ve dis kasada gelistirmesi lazim.kamerayla olmuor bu isler.foto cekcek adam gidip alir zaten nikon.bu eksiklerini gor artik nokiaaa
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itachi237 5 yıl
techno buffalo unbox'in yapmış birkaç güne incelemeside gelir.
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iboocum 5 yıl
o sensöre göre tasarım gerçekten çok etkileyici
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FreeRun 5 yıl
bu tel gelsin alıcam kesinlikle beni bu kadar heyecanlandıran bir cihaz olmamıştı uzun zamandır.
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Brky 5 yıl
Şu teli beğenenlerin tasarım anlayaşını bi anlamayadım... Bildiğin kamyon bu ya. İlla tasarım diyorsanız (bkz: Xperia Z)
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İronik Adam 5 yıl Brky
Brky

Şu teli beğenenlerin tasarım anlayaşını bi anlamayadım... Bildiğin kamyon bu ya. İlla tasarım diyorsanız (bkz: Xperia Z)

Kimse birbirinin zevkine karışamaz.Zevkler ve renkler tartışılmaz.
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maho2306 5 yıl
video kalitesi iyiymiş baya
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hawloo 5 yıl Brky
Brky
Şu teli beğenenlerin tasarım anlayaşını bi anlamayadım... Bildiğin kamyon bu ya. İlla tasarım diyorsanız (bkz: Xperia Z)

Sen beğenebilirsin. Ama tasarım olarak en çok lumia 925 beğeniyorum bende.
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onur01651 5 yıl
Heyecanla bekliyoruz.
Bu arada ilk inceleme yapılmış phonearena tarafından.
10 saatte şarjı bitmiş.Açılmamıştır bataryası daha diye düşünüyorum.

Resimler 5mp
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ve 38mp den.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gerçektende 5mp çok sağlam duruyor.


Bu da videosu
" fokus kalitesine dikkat "


2 Yanıt Yanıtla +4
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Vasto Lorde 5 yıl onur01651
benim lumia920yi 4-5 ay oldu alalı , beklemede 12-15 saat , normal kullanımda 6-8 saat falan gidiyor.(edge 3g kapalı , wifi açık) 3g açıp nette takılırsanız 3 saat belki dayanır telefon. telefon cidden iyi ama bataryası resmen çöp. en az 3000mah'da bi günü tam çıkarır diye düşünüyorum. lumia 1020de zaten 920den farklı değil işlemci ve batarya olarak. 10 saatin gayet iyi olduğunu düşünüyorum bu telefon için
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onurkillinc 5 yıl onur01651
onur01651

Heyecanla bekliyoruz.
Bu arada ilk inceleme yapılmış phonearena tarafından.
10 saatte şarjı bitmiş.Açılmamıştır bataryası daha diye düşünüyorum.

Resimler 5mp
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ve 38mp den.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Gerçektende 5mp çok sağlam duruyor.


Bu da videosu
" fokus kalitesine dikkat "




İyiymiş alıcam galiba. En çok navigasyon programı bulamıycak olmam kafamı karıştırıyor.
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s_mail 5 yıl
sarı rengi çok albeni duruyor.
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