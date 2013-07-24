Elop : Lumia 1020 modelindeki oversampling teknolojisi PureView 808'den daha iyi





Nokia'nın akıllı telefon macerasında PureView 808 modeli ayrı bir yer tutuyor. 41MP çözünürlükteki kamerasıyla teknoloji dünyasının karşısına çıkan PureView 808, akıllı telefon kameralarına da yeni bir dönemin kapılarını açmıştı. Nokia'nın bu teknolojiden çok ekmek yiyeceği sanılırken, beklendiği gibi Windows Phone ekosistemine de bir 41MP kameralı model hediye etti.





Lumia 1020 ile PuewView 808 arasındaki fotoğraf kalitesi açısından farkların ne olduğu uzman ağızlardan merakla beklenirken, Nokia'nın patronu Stephen Elop'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi.





Bilindiği gibi her iki model de 5MP çözünürlükteki fotoğraflarda oversampling 7 adet pikseli bir adet piksele sıkıştırarak kayıpsız zoom yapılan fotoğraflar ortaya çıkarabiliyor. Sorulan bir soruya cevap veren Elop, Lumia 1020 modelindeki oversampling teknolojisinin PureView 808'den daha gelişmiş olduğunu belirtti.





Elop, Lumia 1020'de parlak ışıkta daha fazla detay, düşük ışıkta ise daha az kumlanma elde edildiğini böylece 5MP çözünürlükteki görsellerin PureView 808'e göre parlak ışıkta daha keskin ve biraz daha fazla kumlanma oranına sahip, düşük ışıkta ise benzer kumlanma oranlarında olduğunu sözlerine ekledi.





Nokia'nın PureView 808 ile başlayıp, Lumia 920 ile devam eden evreye PureView 1, Lumia 1020 ile başlayan evreye de PureView 2 şeklinde isimlendirme yapmasının nedenleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Teknolojiler arasında büyük farklar olmasa da kalite açısından Lumia 1020'nin biraz daha ağır basacağı görülüyor.

http://wmpoweruser.com/stephen-elop-responds-to-question-about-oversampling-tech-in-lumia-1020-compared-to-808-pureview/