Emberlight projesi sıradan ampülünüzü akıllı hale getirmeyi amaçlıyor





Son dönemde akıllı telefonlar ile kontrol edilebilen akıllı ampüller piyasaya çıkmaya başladı ve bu akıllı ev deneyimi yüksek fiyatlara çıkabiliyor. Emberlight projesi ise sıradan ampülünüzü bile akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.





Emberlight aslında akıllı bir duy. Standart duy ile ampülünüz arasına kolayca yerleşen Emberlight, WiFi üzerinden ağa bağlanıyor ve Bluetooth üzerinden de uyumlu uygulaması ile yönetebileceğiniz bir hale geliyor. Proje şimdilik parlaklığı ayarlanabilen ampüller ile uyumlu. Yakın zamanda tüm ampüllere uyumlu hale getirilecek.





Emberlight'ın sunduğu en önemli kolaylık elbette kablosuz yönetim. Uyumlu uygulama ile ampülünüzü açıp kapayabiliyorsunuz, parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca pek çok ayarlama da yapılabiliyor.





Örneğin farklı anlar için farklı parlaklıklar atayabilme, belirli zaman dilimlerinde açılıp kapanabilme, alarm zamanlarında daha parlak hale gelebilme şeklinde ayarlamalar mevcut. Ayrıca Bluetooth üzerinden yakınlaştığınızı anlıyor ve örneğin eve geldiğinizde otomatik olarak açılıyor. Uzaklaştığınızda da yine kendisini kapatıyor. Eğer ampulü açık unutursanız WiFi üzerinden akıllı telefonunuza bildirim de gönderebiliyor.





Emberlight projesi Kickstarter üzerinden 50 000$ bağış toplamak zorunda ve 49$ üzerindeki bağışlarda Şubat ayından itibaren ürün gönderime başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/1375573028/emberlight-turn-any-light-into-a-smart-light