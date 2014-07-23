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Emberlight projesi sıradan ampülünüzü akıllı hale getirmeyi amaçlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Emberlight projesi sıradan ampülünüzü akıllı hale getirmeyi amaçlıyor

Son dönemde akıllı telefonlar ile kontrol edilebilen akıllı ampüller piyasaya çıkmaya başladı ve bu akıllı ev deneyimi yüksek fiyatlara çıkabiliyor. Emberlight projesi ise sıradan ampülünüzü bile akıllı hale getirmeyi amaçlıyor. 

Emberlight aslında akıllı bir duy. Standart duy ile ampülünüz arasına kolayca yerleşen Emberlight, WiFi üzerinden ağa bağlanıyor ve Bluetooth üzerinden de uyumlu uygulaması ile yönetebileceğiniz bir hale geliyor. Proje şimdilik parlaklığı ayarlanabilen ampüller ile uyumlu. Yakın zamanda tüm ampüllere uyumlu hale getirilecek.

Emberlight'ın sunduğu en önemli kolaylık elbette kablosuz yönetim. Uyumlu uygulama ile ampülünüzü açıp kapayabiliyorsunuz, parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca pek çok ayarlama da yapılabiliyor.

Örneğin farklı anlar için farklı parlaklıklar atayabilme, belirli zaman dilimlerinde açılıp kapanabilme, alarm zamanlarında daha parlak hale gelebilme şeklinde ayarlamalar mevcut. Ayrıca Bluetooth üzerinden yakınlaştığınızı anlıyor ve örneğin eve geldiğinizde otomatik olarak açılıyor. Uzaklaştığınızda da yine kendisini kapatıyor. Eğer ampulü açık unutursanız WiFi üzerinden akıllı telefonunuza bildirim de gönderebiliyor. 

Emberlight projesi Kickstarter üzerinden 50 000$ bağış toplamak zorunda ve 49$ üzerindeki bağışlarda Şubat ayından itibaren ürün gönderime başlayacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/1375573028/emberlight-turn-any-light-into-a-smart-light Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 5 yıl
DX`de uzaktan kumandali rengarenk yanan ampuller 13 dolara :)

www.dx.com/p/e27-9w-160lm-6-smd-5630-led-rgb-light-lamp-bulb-w-remote-controller-white-sliver-ac-220-240v-322398
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merhabaadunyali 5 yıl
Bunun yerli olanı var. Yerli olanın öne çıkartılması daha uygun olur. Lütfen bunu da haber yapın.
ingenious.io/...
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WB 5 yıl
Suan trend ses ve gorsel olarak olusturdugunuz ambiansa aydinlatmayi da dahil etmek, mesela philips ambilight tv ler i bir adim oteye tasiyarak odadaki ampulu de ambilight ile uyumlu yanacak sekilde cikardi. Cok gerekli olmasa da hos bir uygulama..
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SteveMeade 5 yıl
50$ bağış ile 1 tane duy mu veriyorlar yoksa 15 li paket falan mı ? 1 taneyse akıllı ampul alırız daha iyi nasıl olsa fiyatları birbirine yakın
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shadowtr 5 yıl SteveMeade
Fiyatı birbirine yakınsa akıllı ampul yerine akıllı duy kullanmak daha mantıklı. Sonuçta ampul patladığında aynı masrafı yapmayacaksınız.
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Bradley Cooper 5 yıl
bizim piyasadan aldığımız 5 liralık ampullere bu duy gitmez. parlaklığı ayarlayalım diye 2 dk ya patlatırız
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