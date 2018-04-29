En akıllı dijital asistan belli oldu

Dijital pazarlama ajansı Stone Temple, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Google Assistant'ın en akıllı dijital asistan olduğunu ortaya çıkardı. Şirket en akıllı dijital asistanı bulmak için yaklaşık 5000 soru sorduğunu söylüyor. Bahsi geçen sorular Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Google Assistant'a yöneltildi.

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Google Assistant en çok soru yanıtlayan ve en yüksek yüzde ile tam ve doğru cevaplar veren sanal asistan olarak rakiplerinin arasından sıyrıldı. Stone Temple, Google Assistant'ın akıllı telefonda Google Home'dakinden daha doğru yanıtlar verdiğini söyledi. Cortana ikinci sırayı alırken hemen arkasından ise Alexa geliyor. Maalesef Apple'ın dijital asistanı Siri, yöneltilen soruları anlama ve doğru yanıt verme konusunda diğerlerinin gerisinde kaldı.

Alexa artık daha fazla yanıt veriyor

Google'ın yapay zekası rakiplerinden akıllı olabilir ancak geçen yıla göre çok fazla bir gelişme göstermediği görülüyor. Alexa ise geçen yılki sonuçlara göre güçlü bir ilerleme kaydetmiş durumda. Amazon'un sanal asistanı artık 2.7 kat daha fazla soruya cevap veriyor. Doğruluğu geçen yıla göre biraz düşse de yanıtlama girişimlerinin artması sevindirici. Stone Temple’ın önceki testlerinde Cortana yüzde 86’lık bir doğruluk puanı almıştı. Bu rakam bu yılki testte yüzde 92.1'e yükseldi.

https://www.stonetemple.com/digital-personal-assistants-study/