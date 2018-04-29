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En akıllı dijital asistan belli oldu

Stone Temple, teknoloji firmalarının dijital asistanlarını sınayarak en akıllısını bulmaya çalıştı. Peki yaklaşık 5000 sorunun yöneltildiği dijital asistanların en akıllısı hangisi?
1 yıl
3,9b
1
3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dijital pazarlama ajansı Stone Temple, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Google Assistant'ın en akıllı dijital asistan olduğunu ortaya çıkardı. Şirket en akıllı dijital asistanı bulmak için yaklaşık 5000 soru sorduğunu söylüyor. Bahsi geçen sorular Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Google Assistant'a yöneltildi.
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Google Assistant en çok soru yanıtlayan ve en yüksek yüzde ile tam ve doğru cevaplar veren sanal asistan olarak rakiplerinin arasından sıyrıldı. Stone Temple, Google Assistant'ın akıllı telefonda Google Home'dakinden daha doğru yanıtlar verdiğini söyledi. Cortana ikinci sırayı alırken hemen arkasından ise Alexa geliyor. Maalesef Apple'ın dijital asistanı Siri, yöneltilen soruları anlama ve doğru yanıt verme konusunda diğerlerinin gerisinde kaldı.

Alexa artık daha fazla yanıt veriyor

Google'ın yapay zekası rakiplerinden akıllı olabilir ancak geçen yıla göre çok fazla bir gelişme göstermediği görülüyor. Alexa ise geçen yılki sonuçlara göre güçlü bir ilerleme kaydetmiş durumda. Amazon'un sanal asistanı artık 2.7 kat daha fazla soruya cevap veriyor. Doğruluğu geçen yıla göre biraz düşse de yanıtlama girişimlerinin artması sevindirici. Stone Temple’ın önceki testlerinde Cortana yüzde 86’lık bir doğruluk puanı almıştı. Bu rakam bu yılki testte yüzde 92.1'e yükseldi.

https://www.stonetemple.com/digital-personal-assistants-study/ Yorum Yaz
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Benim için akıllı asistanı "akıllı" yapan konuşma kalitesi oluyor.
Mesela
Real Madrid'in son golünü kim attı?
- Cristiano Ronaldo
cevabını hepsi veriyor. Bunun peşine hemen şunu sorduğunuz zaman;
- Peki boyu kaç cm?
Diğer asistanlar kimin boyu diye düşünüp cevap veremezken Google Asistan Cristiano Ronaldo'nun boyu 1,87 cm diyor.
Benim için akıllı asistanı "akıllı" yapan konuşma kalitesi oluyor.MeselaReal Madrid'in son golünü kim attı?- Cristiano Ronaldocevabını hepsi ...
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Yanıtla +12
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darkhair 1 yıl
Google internetin ta kendisi resmen. Asistanı, kendilerine yağan veri bombardımanı ile beslemek çok kolay onlar için.
Apple ise bu konuda öncü. herkesi akıllı asistan tarzı bir şey yapmaya zorladı resmen.
Ama benim merak ettiğim konu şu
Ben siriyi sadece "şurada çektiğim fotoğrafları göster, şu tarihte çektiğim fotoğraf ve videoları göster" şeklinde kullanıyorum. Acaba diğer asistanlar da bu konuda akıllı mı?
Ayrıca türkçe dil desteği sadece siride var bildiğim kadarıyla
Google internetin ta kendisi resmen. Asistanı, kendilerine yağan veri bombardımanı ile beslemek çok kolay onlar için.Apple ise bu konuda öncü. herkesi akıl...
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mylord92 1 yıl Kefelon
1,87CM bayağı kısaymış 🤪 Şaka bir yana bencede Google Asistan kesinlikle daha başarılı.
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Benim için akıllı asistanı "akıllı" yapan konuşma kalitesi oluyor.
Mesela
Real Madrid'in son golünü kim attı?
- Cristiano Ronaldo
cevabını hepsi veriyor. Bunun peşine hemen şunu sorduğunuz zaman;
- Peki boyu kaç cm?
Diğer asistanlar kimin boyu diye düşünüp cevap veremezken Google Asistan Cristiano Ronaldo'nun boyu 1,87 cm diyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 1 yıl
Google internetin ta kendisi resmen. Asistanı, kendilerine yağan veri bombardımanı ile beslemek çok kolay onlar için.
Apple ise bu konuda öncü. herkesi akıllı asistan tarzı bir şey yapmaya zorladı resmen.
Ama benim merak ettiğim konu şu
Ben siriyi sadece "şurada çektiğim fotoğrafları göster, şu tarihte çektiğim fotoğraf ve videoları göster" şeklinde kullanıyorum. Acaba diğer asistanlar da bu konuda akıllı mı?
Ayrıca türkçe dil desteği sadece siride var bildiğim kadarıyla
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