En akıllı dijital asistan belli oldu

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Dijital pazarlama ajansı Stone Temple, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Google Assistant'ın en akıllı dijital asistan olduğunu ortaya çıkardı. Şirket en akıllı dijital asistanı bulmak için yaklaşık 5000 soru sorduğunu söylüyor. Bahsi geçen sorular Amazon Alexa, Apple Siri, Microsoft Cortana ve Google Assistant'a yöneltildi.Ayrıca Bkz. "Bill Gates ve Larry Page'ten evrensel grip aşısına 12 milyon dolar bağış"
Google Assistant en çok soru yanıtlayan ve en yüksek yüzde ile tam ve doğru cevaplar veren sanal asistan olarak rakiplerinin arasından sıyrıldı. Stone Temple, Google Assistant'ın akıllı telefonda Google Home'dakinden daha doğru yanıtlar verdiğini söyledi. Cortana ikinci sırayı alırken hemen arkasından ise Alexa geliyor. Maalesef Apple'ın dijital asistanı Siri, yöneltilen soruları anlama ve doğru yanıt verme konusunda diğerlerinin gerisinde kaldı.
Alexa artık daha fazla yanıt veriyor
Google'ın yapay zekası rakiplerinden akıllı olabilir ancak geçen yıla göre çok fazla bir gelişme göstermediği görülüyor. Alexa ise geçen yılki sonuçlara göre güçlü bir ilerleme kaydetmiş durumda. Amazon'un sanal asistanı artık 2.7 kat daha fazla soruya cevap veriyor. Doğruluğu geçen yıla göre biraz düşse de yanıtlama girişimlerinin artması sevindirici. Stone Temple’ın önceki testlerinde Cortana yüzde 86’lık bir doğruluk puanı almıştı. Bu rakam bu yılki testte yüzde 92.1'e yükseldi.
https://www.stonetemple.com/digital-personal-assistants-study/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela
Real Madrid'in son golünü kim attı?
- Cristiano Ronaldo
cevabını hepsi veriyor. Bunun peşine hemen şunu sorduğunuz zaman;
- Peki boyu kaç cm?
Diğer asistanlar kimin boyu diye düşünüp cevap veremezken Google Asistan Cristiano Ronaldo'nun boyu 1,87 cm diyor.
Apple ise bu konuda öncü. herkesi akıllı asistan tarzı bir şey yapmaya zorladı resmen.
Ama benim merak ettiğim konu şu
Ben siriyi sadece "şurada çektiğim fotoğrafları göster, şu tarihte çektiğim fotoğraf ve videoları göster" şeklinde kullanıyorum. Acaba diğer asistanlar da bu konuda akıllı mı?
Ayrıca türkçe dil desteği sadece siride var bildiğim kadarıyla