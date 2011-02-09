En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama

Geçtiğimiz ay Apple tüm zamanların en çok satan yazılımların listesini açıkladı. Listede olağan şüphelileri bulacağınız kesin. Dikkat çekici nokta ise ilk 10'da sadece bir adet oyun dışı uygulamayı görüyor olmamız onunda 9. sıradan listeye girmesi. Buda oyun yazılımlarının AppStore'u tahmin ettiğimiz gibi gerek satış gerek sayı bazında domine ettiğinin göstergesi. Ayrıca AppStore bildiğiniz gibi sadece iPhone için değil, iPad ve iPod içinde geçerli. Her iOS cihazı için ortalama 60'dan fazla uygulama indirildiği düşünülürse ve toplam iOS cihazının sayısının 160 milyon adete ulaştığı düşünülürse pazarın büyüklüğü anlaşılabilir.

Öncelikle en çok satan oyunlar listesine bir göz atalım ;

1. Doodle Jump ;

Oyun iPhone'un ivme ölçerini kullanan basit bir tırmanma oyunu. Amaç devamlı zıplayan garip yaratığı düşmanlardan ve aşağı düşmekten kurtarmak. Fakat bağımlılık yapması ve ilk dünya sıralamasının olduğu oyunlardan olduğundan oldukça büyük başarı elde etti.

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2. Tap Tap Revenge 3 ;

Müzik ve ritim oyunları arasında tek olan Tap Tap serisinin son oyunu, hit şarkıları ve avatar yaratma seçeneği ile serinin en kompilike oyunu. Bu kadar sürede oldukça oyun çıkartarak hep ön planda olmayı başaran başarılı bir firma. Hatırlayanlar bilir AppStore öncesi bile ritim oyunları iPhone'lara yüklenebiliyordu.

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3. Pocket God

Cep Tanrısı manasına gelen başlığı aslında oyunu özetlliyor. Tanrıyı oynadığınız oyunda zevkinize göre yaşayanları cezalandırabiliyor ve size tapmalarını sağlayabiliyorsunuz. İstersenizde onlar için yağmur yağdırabiliyor mükafatlandırabiliyorsunuz. Tamamen işkence etmeyi tercih etsenizde genel bir amacı olmayan oyun ses efektleri ve animasyonları ile yüzünüzde her zaman bir gülümseme bırakacağı kesin.

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4. Angry Birds ;

Herkesin tanıdığı filmi çekilecek olan dünya çapında bir fenomen olan Angry Birds'ün daha yüksek sıralarda olmasını beklemeniz normal ama bu liste tüm zamanların olduğunu ve Angry Birds'ün göreceli yeni bir oyun olduğunu söylemek gerek.

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5. Tap Tap Revenge 2.6 ;

Oyun olarak adlandırılan ancak her yaş kesimine hitap eden serinin başka bir oyunu. Farklı şarkılara sahip ve doğal olarak tüm seri gibi bir kez Tap Tap serisi sahibi olanı tüm seriyi toplamaya iten bir yapıya sahip.

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6. Bejeweled 2 + Blitz ;

Bu oyunu pc sahiplerinin çoğu tarihin bir yerinde öyle yada böyle denemişlerdir. Büyük ihtimallede hoşlarına gitmiş ve bir süre bırakamamışlardır. Blitz özelliği eklenen serinin son versiyonu iphone için büyük sükse yarattı ve gerçekten seriyi mükemmelleştirdi.

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7. Traffic Rush ;

App Store'un tek başına ne kadar başarılı olduğunun göstergesi olan Traffic Rush çok büyük yankı yaratmadan AppStore üzerinden kolay anlatım ve ekran görüntüleri sayesinde listeye girebilen bir oyun. Trafik kameralarını yönettiğiniz oyunda amaç kazaları engellemek.

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8. Tap Tap Revenge Classic ;

Toplam 17 adet Tap Tap oyunu olan Tapulous firmasının ilk 10'da 3 oyunun olması şaşırtıcı aslında değil. Hem şarkı dinleyip hemde dans etme ile aynı etki yaratan ritim oyunları boş zamanı eğlenceli geçirmek için en zevkli yollardan birisi.

9. AppBox Pro ;

Bir çok uygulamanın bir yerde yer aldığı, bu app listeye 9. sıradan girebilen tek oyun olmayan app. Buda iPhone'un bilinenin aksine ne kadar çok oyunla alakalı kullanıldığının yegane göstergesi. Yazılımıza dönersek onlarca minik gerekli aplikasyonu bir araya getiren ve 99 cent'e satan applikasyon gerçekten listeye girmeye hak ediyor.

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10. Flight Control

iPhone ile özleşmiş oyunlardan birisi olan Flight Control yaptığı güncellemeler ve Apple'ın yeni teknolojilerine uyum sağlama hızı sayesinde hep yüksek satış rakamlarını tutturmayı başardı. Hava sahasına giren uçakları uygun pistlere doğru iniş rotalarını çizmenize dayanıyor.

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http://www.ismashphone.com/2011/01/apples-all-time-top-10-paid-iphone-apps.html