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En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama

Korkunç hızla büyüyen iOS yazılım dünyasının en çok satan listesi ve son uygulama rakamlarını haberin detayında görebilirsiniz.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
27,8b
1
23
iPhone
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Geçtiğimiz ay Apple tüm zamanların en çok satan yazılımların listesini açıkladı. Listede olağan şüphelileri bulacağınız kesin. Dikkat çekici nokta ise ilk 10'da sadece bir adet oyun dışı uygulamayı görüyor olmamız onunda 9. sıradan listeye girmesi. Buda oyun yazılımlarının AppStore'u tahmin ettiğimiz gibi gerek satış gerek sayı bazında domine ettiğinin göstergesi. Ayrıca AppStore bildiğiniz gibi sadece iPhone için değil, iPad ve iPod içinde geçerli. Her iOS cihazı için ortalama 60'dan fazla uygulama indirildiği düşünülürse ve toplam iOS cihazının sayısının 160 milyon adete ulaştığı düşünülürse pazarın büyüklüğü anlaşılabilir.

Öncelikle en çok satan oyunlar listesine bir göz atalım ;

1. Doodle Jump ;

Oyun iPhone'un ivme ölçerini kullanan basit bir tırmanma oyunu. Amaç devamlı zıplayan garip yaratığı düşmanlardan ve aşağı düşmekten kurtarmak. Fakat bağımlılık yapması ve ilk dünya sıralamasının olduğu oyunlardan olduğundan oldukça büyük başarı elde etti.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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2. Tap Tap Revenge 3 ;

Müzik ve ritim oyunları arasında tek olan Tap Tap serisinin son oyunu, hit şarkıları ve avatar yaratma seçeneği ile serinin en kompilike oyunu. Bu kadar sürede oldukça oyun çıkartarak hep ön planda olmayı başaran başarılı bir firma. Hatırlayanlar bilir AppStore öncesi bile ritim oyunları iPhone'lara yüklenebiliyordu.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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3. Pocket God

Cep Tanrısı manasına gelen başlığı aslında oyunu özetlliyor. Tanrıyı oynadığınız oyunda zevkinize göre yaşayanları cezalandırabiliyor ve size tapmalarını sağlayabiliyorsunuz. İstersenizde onlar için yağmur yağdırabiliyor mükafatlandırabiliyorsunuz. Tamamen işkence etmeyi tercih etsenizde genel bir amacı olmayan oyun ses efektleri ve animasyonları ile yüzünüzde her zaman bir gülümseme bırakacağı kesin.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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4. Angry Birds ;

Herkesin tanıdığı filmi çekilecek olan dünya çapında bir fenomen olan Angry Birds'ün daha yüksek sıralarda olmasını beklemeniz normal ama bu liste tüm zamanların olduğunu ve Angry Birds'ün göreceli yeni bir oyun olduğunu söylemek gerek.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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5. Tap Tap Revenge 2.6 ;

Oyun olarak adlandırılan ancak her yaş kesimine hitap eden serinin başka bir oyunu. Farklı şarkılara sahip ve doğal olarak tüm seri gibi bir kez Tap Tap serisi sahibi olanı tüm seriyi toplamaya iten bir yapıya sahip.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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6. Bejeweled 2 + Blitz ;

Bu oyunu pc sahiplerinin çoğu tarihin bir yerinde öyle yada böyle denemişlerdir. Büyük ihtimallede hoşlarına gitmiş ve bir süre bırakamamışlardır. Blitz özelliği eklenen serinin son versiyonu iphone için büyük sükse yarattı ve gerçekten seriyi mükemmelleştirdi.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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7. Traffic Rush ;

App Store'un tek başına ne kadar başarılı olduğunun göstergesi olan Traffic Rush çok büyük yankı yaratmadan AppStore üzerinden kolay anlatım ve ekran görüntüleri sayesinde listeye girebilen bir oyun. Trafik kameralarını yönettiğiniz oyunda amaç kazaları engellemek.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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8. Tap Tap Revenge Classic ;

Toplam 17 adet Tap Tap oyunu olan Tapulous firmasının ilk 10'da 3 oyunun olması şaşırtıcı aslında değil. Hem şarkı dinleyip hemde dans etme ile aynı etki yaratan ritim oyunları boş zamanı eğlenceli geçirmek için en zevkli yollardan birisi.

9. AppBox Pro ;

Bir çok uygulamanın bir yerde yer aldığı, bu app listeye 9. sıradan girebilen tek oyun olmayan app. Buda iPhone'un bilinenin aksine ne kadar çok oyunla alakalı kullanıldığının yegane göstergesi. Yazılımıza dönersek onlarca minik gerekli aplikasyonu bir araya getiren ve 99 cent'e satan applikasyon gerçekten listeye girmeye hak ediyor.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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10. Flight Control

iPhone ile özleşmiş oyunlardan birisi olan Flight Control yaptığı güncellemeler ve Apple'ın yeni teknolojilerine uyum sağlama hızı sayesinde hep yüksek satış rakamlarını tutturmayı başardı. Hava sahasına giren uçakları uygun pistlere doğru iniş rotalarını çizmenize dayanıyor.

En çok satan iPhone app listesi, 160 milyon iOS cihaz ve her cihaza 60 uygulama
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http://www.ismashphone.com/2011/01/apples-all-time-top-10-paid-iphone-apps.html Yorum Yaz
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JonnyCaqe 8 yıl
trafik oyunu bayağı eğlenceli çıktı :D
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EsT 8 yıl

lord_danger
trafik oyunu bayağı eğlenceli çıktı :D

Hocam o tip oyunları beğendiysen bir kaç çeşidi daha var

Cartoller
la Traffic
Traffic trouble

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EsT 8 yıl
PvZ
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kaansen32 8 yıl
Cydia nerede asıl cydia olmadan olmaz :):)
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Dragonborn 8 yıl
angry birds, doodle jump, pocket got. Bu kadar kişi oynuyor vardır bi bildikleri diyerek defalarca yükleyip defalarca sildim
Pes de etmiyorum zorluyorum ama yok sevmiyorum
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Chaghatai 8 yıl
@gun o arada atarlıydım kardeş kusruma bakma, bi de sadece traffic rushı okuyunca hepsine benzer şeyler yazdığını düşündüm, ama öyle değilmiş! :)
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gun 8 yıl
Trafic rush kotu bir oyun demek istemiyorum. Listedeki.diger oyunlara gore cok daha az hatta hic patlsma yapmamis bir oyun oldugunu belirtmek istedim. Diger hepsi oyun sitelerince defslarca tanitilmis, desteklemis oyunlar.
Ayrica bizim haber tarzimiz yorum yapmak, analiz etmek. Direkt haberi yazmak ajans olmadigimiz veya ceviri yapmadigimiz icin zorunlulugumuz degil. Yorum yapalim ki farkli bisiler katalim.
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erhan850 8 yıl
doodle jumpın birinci olmasına gerçekten çok şaşırdım
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Chaghatai 8 yıl
@haberi hazırlayan kişi: emeğe saygı duyarım ama daha objektif bi şekilde yazamaz mısınız? örnek:
"App Store'un tek başına ne kadar başarılı olduğunun göstergesi olan Traffic Rush çok büyük yankı yaratmadan AppStore üzerinden kolay anlatım ve ekran görüntüleri sayesinde listeye girebilen bir oyun. Trafik kameralarını yönettiğiniz oyunda amaç kazaları engellemek."
bence traffic rush harika denebilecek bir oyun, bende bi ara bağımlılık yaratmıştı. oyunun başarısını app storeun uygulamayı anlatmasına ve ekran görüntülerini paylaşmasına bağlamanız tuhaf:D belki de cümlede bozukluk vardır, o zaman kusrum affola:)
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1 9 0 7 8 yıl
Fruit ninja kral oyundur tek geçerim
Multiplayer acısından ama multiplayer'a ögrenene kadar neden su lanet oyuna 1 dolar verdim demiştim hep :)
Nba elite'da gercekten güzel sıkılmadan oynadıgım tek oyun.
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Batuist 8 yıl
Doodle Jump nasıl birinici sırada olabiliyor hayret..!!!
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isa_tr 8 yıl

Batuist
Doodle Jump nasıl birinici sırada olabiliyor hayret..!!!

aynen iğrenç ötesi oyun
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Rainbow6 8 yıl
Bunlar nasil ilk 10 a girmis anlamadim bence cok daha basarili uygulamalar var angr birds falan neysede baska sitelere baktigimda burdakilerden farkli listeler var
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Takao 8 yıl
pocket god dışında hepsi var telefonda :)
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sinuhe.s 8 yıl
Arkadaslar ben ayfonu oyun ve nette gezme amaçlı kullanıyorum

Yoksa görüşme ve mesajlaşma için 3310 da yeter artar

Eğer psp2 istediğim gibi bı cihaz olursa ufak küçük ve basit bı telde isimi görür

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