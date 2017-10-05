Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir

Microsoft'un Windows 10 için hazırladığı yeni internet tarayıcısı Microsoft Edge, yakında iOS ve Android için yayınlanabilir. Söylentilere göre yazılım devi Edge tarayıcısını bu yılın sonuna kadar çok platformlu hale getirecek. Ancak şu an için Microsoft'un, Edge'i Android ve iOS platformlarına taşıyacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil.

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Artık iyice gözden düşmeye başlayan Internet Explorer'ın ardından sahneye çıkan Microsoft Edge, Windows kullanıcıları tarafından iyi karşılandı. Yazılım devi son bir yıldır Edge'in özelliklerini geliştirmeye ediyor. Kullanıcılar da şirketin tarayıcıyı iOS ve Android platformuna taşıma planının olup olmadığını merak etmeye başlamış durumda.

En son söylentilere göre Microsoft, Edge'i bu yılın sonuna kadar bahsi geçen mobil platformlara getirmeyi düşünüyor. Bu bilgiler ışığında web tarayıcısının iOS ve Android sürümlerinin çıkmasına üç ay kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca, iOS ve Android'deki Edge uygulamasına sayfa çevirisi ve web araması gibi tüm Bing servislerinin entegre edileceğini de belirtelim.