Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir

Yazılım devi Microsoft'un yeni nesil web tarayıcısı Edge, iOS ve Android yolunda. Şirketin Windows 10'a özel tarayıcısı yıl sonuna kadar çok platformlu hale gelebilir.
1 yıl
2,2b
1
20
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Windows 10 için hazırladığı yeni internet tarayıcısı Microsoft Edge, yakında iOS ve Android için yayınlanabilir. Söylentilere göre yazılım devi Edge tarayıcısını bu yılın sonuna kadar çok platformlu hale getirecek. Ancak şu an için Microsoft'un, Edge'i Android ve iOS platformlarına taşıyacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil.
Ayrıca Bkz. "Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı"
Artık iyice gözden düşmeye başlayan Internet Explorer'ın ardından sahneye çıkan Microsoft Edge, Windows kullanıcıları tarafından iyi karşılandı. Yazılım devi son bir yıldır Edge'in özelliklerini geliştirmeye ediyor. Kullanıcılar da şirketin tarayıcıyı iOS ve Android platformuna taşıma planının olup olmadığını merak etmeye başlamış durumda.
En son söylentilere göre Microsoft, Edge'i bu yılın sonuna kadar bahsi geçen mobil platformlara getirmeyi düşünüyor. Bu bilgiler ışığında web tarayıcısının iOS ve Android sürümlerinin çıkmasına üç ay kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca, iOS ve Android'deki Edge uygulamasına sayfa çevirisi ve web araması gibi tüm Bing servislerinin entegre edileceğini de belirtelim.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TetraYazilim 1 yıl en beğenilen
Allah'ını seversen gelme. Böylemi internet özürlüsü bir tarayıcı yapılır.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Microsoft'un tarayıcı işini seneler önce, ilk rakip çıktığında bırakması gerekirdi. Web siteleri dünyasına bir lanet gibi çöktü. Diğer tarayıcılar olmasaydı hala web siteleri 20 sene önceki gibi olurdu. www.caniuse.com a falan bir bakın ya. Bu ne rezalettir. Firefox'un, Chrome'un 20 versiyon önce öğrendiği kodu ancak öğreniyor ya da onu bize bozuk gösteriyor. Kaç sene geriden geliyor, hala da öyle. İsmi edge olunca, ikonu değişince bir şey değişmiyor. Algı özürlü. Kaç sene önceki css kodlarını ancak zor zar çalıştırıyor.
Microsoft'un tarayıcı işini seneler önce, ilk rakip çıktığında bırakması gerekirdi. Web siteleri dünyasına bir lanet gibi çöktü. Diğer tarayıcılar olmasaydı hal...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
soneday 1 yıl
gerek yok, telefonda chromeyi mağzalardan direk indirebiliyoruz
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Slymnltnbs 1 yıl
Safari varken Chrome bile gereksiz, microsoft tarayıcı gibi bir sakata bulaşacak değiliz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
açmayın-bağıran-karı 1 yıl
Chrome, Opera, Firefox, Samsung Internet gibi kat kat daha iyi tarayıcılar varken bunu kullanana gülerim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Gerek yok,burada da kullanan olmaz seni!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_turbo_ 1 yıl
Microsoft Edge denince herkes önyargili yaklasiyor. Ancak Edge IE nin yerini alacak ve bircok firmalarin web uygulamalari Edge uzerinde calisacak. edgenin Android ve iOS platformuna gelmeleri demek firmalarin bu uygulamalar icin artik Android veya iOS tablet kullanabilmesi anlamina geliyor. Bu yönden önemli bir gelisme olarak görüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Damenda 1 yıl _turbo_
_turbo_
Microsoft Edge denince herkes önyargili yaklasiyor. Ancak Edge IE nin yerini alacak ve bircok firmalarin web uygulamalari Edge uzerinde calisacak. edgenin Android ve iOS platformuna gelmeleri demek firmalarin bu uygulamalar icin artik Android veya iOS tablet kullanabilmesi anlamina geliyor. Bu yönden önemli bir gelisme olarak görüyorum.

Ama daha telefondan bilgisayara veya bilgisayardan bilgisayara şifre bile yedekleyemiyor.
IE'de olan şey Edge'de nasıl olmaz?
Her format attığımda şifreler silinecekse niye kullanayım ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evil Deeds 1 yıl
Firefox Forever ama gelsin yinede Firefox un IOS versiyonu çok kötü Edge Windows 10'da harika çalışıyor IOS'da da Safari'ye iyi alternatif olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
Gelsin Chrome çok şarj yiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Chrome çok iyi, iyi olmasına da. Telefonda Samsung'un tarayıcısını kullanıyorum. Mesela Chrome da Aras Kargo takip sayfası hata veriyor. Samsung'un kendi tarayıcısı hem çok daha hızlı çalışıyor hem de hata vermeden açıyor. Telefonum LG G4.
Sadece deneyin: play.google.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
Yavaşlamaya niyetimiz yok valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 1 yıl
gayet severek kullanıyorum. hafif pc yi yormuyor. lumiada da güzeldi edge, aynı başarıyla gelirse mobldede kullanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dmclskn 1 yıl
Firefox 57 Quantum dedikleri önümüzdeki ay kararlı sürüm yayınlanacak. Bazı konularda Chrome'dan hızlı. Tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2151 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft edge, web tarayıcı ve
9 etiket daha browser android ios windows 10 uygulama haber Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Road Rash'in ruhani devam oyunu Road Redemption çıktı 1 yıl 25. yıl anısına hazırlanan ThinkPad karşınızda 1 yıl Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor 1 yıl Nissan SUV'ler sesli komutla çalıştırılabilecek 1 yıl Bir iPhone 8 Plus daha patladı 1 yıl Anında Türkçe çeviri yapabilen kablosuz kulaklık: Google Pixel Buds 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler! 1 yıl Huawei Mate 10 Pro ilk kez görüntülendi 1 yıl Güneş enerjisi dünyanın en hızlı yükselen enerji kaynağı haline geldi 1 yıl Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor 1 yıl Rusya, NATO askerlerinin telefonlarına saldırıyor iddiası 1 yıl Blockchain teknolojisi noterleri ortadan kaldırabilir 1 yıl En iyi kameraya sahip akıllı telefon Google Pixel 2 oldu 1 yıl Stranger Things oyunu indirmeye sunuldu 1 yıl Western Digital, 14TB ile kapasite rekoru kırdı 1 yıl Samsung karma gerçeklik kaskını duyurdu 1 yıl Google’dan kendi kendine çekim yapabilen kamera 1 yıl Porsche'nin elektrikli otomobili ilk kez gerçek yollarda görüntülendi 1 yıl Lockheed Martin, SpaceX'e meydan okudu: İşte dev şirketin Mars planı 1 yıl Star Trek: Discovery'den büyük başarı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Edge yakında iOS ve Android platformuna gelebilir Sonraki Google Home Mini ve Home Max resmen tanıtıldı 1 yıl 104" 4K ekranda GTA 5 ve Pes 2018 keyfi "BenQ gerçek 4K projeksiyon" 1 yıl T129 ATAK'ın abisi geliyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi karşınızda 1 yıl Yeni Pixelbook tanıtıldı! 1 yıl Asus'un beklenen anakartı göründü: Ryzen için Mini-ITX model 1 yıl YouTube'un iOS uygulamasına iMessage desteği geldi 1 yıl Snapchat bugüne kadar 150 binden fazla Spectacles sattı 1 yıl SpaceX, 48 saat içerisinde iki roket indirmeye hazırlanıyor 1 yıl Honda'dan afet kurtarma robotu 1 yıl Araç ruhsatını 2018'den itibaren emniyet değil noter verecek 1 yıl Kendi Google Street View aracınızı oluşturabilirsiniz 1 yıl Bazı AMD Ryzen 5 1600 işlemciler kutudan 8 çekirdekli çıkıyor 1 yıl X399 anakartları için ücretsiz NVMe RAID desteği geldi 1 yıl Gran Turismo Sport'un ücretsiz demosu 9 Ekim'de çıkacak 1 yıl Çerçevesiz ekran tasarımları maliyetleri arttırıyor 1 yıl YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı 1 yıl İnternet tarihinin en büyük siber saldırısı: 3 milyar Yahoo hesabının verileri sızdırıldı 1 yıl Apple, iPhone 8'deki cızırtılı ses sorununu giderdi 1 yıl Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim