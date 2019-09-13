En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3

Bilindiği üzere akıllı telefonların sorun çıkardığı durumlarda tamir edilebilmesi kullanıcı açısından oldukça zor. Apple bu konuda başlı başına bir ekol olsa da Android tarafında da mutlaka bir teknik servise götürmek şart.

Fairphone 3 özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda bazı telefonların bataryası kolayca değiştirilebiliyor ve bu da kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Diğer taraftan bir dönem modüler akıllı telefon projeleri ile kullanıcıya daha fazla esneklik sunmaya çalışılmıştı ancak bu olmadı.

Yine de bazı firmalar eli yatkın kullanıcıların en azından bir veya birkaç bileşeni değiştirebilmesi gerektiğine inanıyor. Fairphone 3 bu anlamda çok farklı zira iFixit üzerinde 10 üzerinden 10 tamir edilebilme puanı alan ikinci telefon.

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Aslında ilk telefon da Fairphone 2 idi. Hollanda merkezli bir girişim olan Fairphone belirli bileşenlerin çok kolay erişilebildiği ve sadece kullanıcıların değil teknik servislerin de işini kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlıyor.

Fairphone 3 modelinde ekran ve batarya gibi bileşenlere gelişmiş araçlar olmadan standart bir Philips tornavida ile erişilebildiği ifade ediliyor. Böylece bu parçalar kolay bir şekilde yenisi ile değiştirilebiliyor. Kasa içerisinde modül ve bileşenlerin nereye ait olduğu veya nereye bağlandığını gösteren işaretler de mevcut.

iFixit yonga seti gibi bazı bileşenlerin lehimli olduğu için değiştirilemediğini ancak yine de laboratuvara gelen telefonlar içerisinde en kolay tamir edilebilenin Fairphone serisi olduğunu ifade ediyor.

Kolay tamir edilebilir olması avantaj olsa da fiyata olumsuz yansımış. 5.7 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 632 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi giriş seviyesi özellikler 450 Avro fiyat etiketi ile sunuluyor.