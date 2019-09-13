Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3

Elinize tornavidayı alarak ekranını veya bataryasını değiştirebildiğiniz bir akıllı telefon düşünün. Fairphone 3 akıllı telefon modeli bunu gerçekleştirmiş durumda.
1 sa.
771
16
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilindiği üzere akıllı telefonların sorun çıkardığı durumlarda tamir edilebilmesi kullanıcı açısından oldukça zor. Apple bu konuda başlı başına bir ekol olsa da Android tarafında da mutlaka bir teknik servise götürmek şart.

Fairphone 3 özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda bazı telefonların bataryası kolayca değiştirilebiliyor ve bu da kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Diğer taraftan bir dönem modüler akıllı telefon projeleri ile kullanıcıya daha fazla esneklik sunmaya çalışılmıştı ancak bu olmadı.

Yine de bazı firmalar eli yatkın kullanıcıların en azından bir veya birkaç bileşeni değiştirebilmesi gerektiğine inanıyor. Fairphone 3 bu anlamda çok farklı zira iFixit üzerinde 10 üzerinden 10 tamir edilebilme puanı alan ikinci telefon.

Ayrıca Bkz. "Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı"

Aslında ilk telefon da Fairphone 2 idi. Hollanda merkezli bir girişim olan Fairphone belirli bileşenlerin çok kolay erişilebildiği ve sadece kullanıcıların değil teknik servislerin de işini kolaylaştıran akıllı telefonlar tasarlıyor. 

Fairphone 3 modelinde ekran ve batarya gibi bileşenlere gelişmiş araçlar olmadan standart bir Philips tornavida ile erişilebildiği ifade ediliyor. Böylece bu parçalar kolay bir şekilde yenisi ile değiştirilebiliyor. Kasa içerisinde modül ve bileşenlerin nereye ait olduğu veya nereye bağlandığını gösteren işaretler de mevcut.

iFixit yonga seti gibi bazı bileşenlerin lehimli olduğu için değiştirilemediğini ancak yine de laboratuvara gelen telefonlar içerisinde en kolay tamir edilebilenin Fairphone serisi olduğunu ifade ediyor.

Kolay tamir edilebilir olması avantaj olsa da fiyata olumsuz yansımış. 5.7 inçlik Full HD+ ekran, Snapdragon 632 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya gibi giriş seviyesi özellikler 450 Avro fiyat etiketi ile sunuluyor.

 


https://www.gizmochina.com/2019/09/12/fairphone-3-becomes-the-second-phone-ever-to-get-a-10-10-repairability-score-on-ifixit/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Xit 53 dk.
böyle incik cıncığı bol ise en kolay arıza yapan telefon da olabilir...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 12 dk. Xit
İncik cıncığı bol falan değil aksine daha modüler yapılmış ve dolayısıyla daha az. Bilip bilmeden sallamayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 38 dk. FIFA 20 Demo - Sokak Futbolu Oynadık 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN En kolay tamir edilebilir telefon Fairphone 3 Sonraki MSI’ın 5K monitörü satışa çıkıyor 3 sa. Endless Space – Collection strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz 4 sa. Google Fotoğraflar, hikayeler tarzı bir özellik kazandı 4 sa. Yeni Game of Thrones dizisi ortaya çıktı: "House Targaryen" 5 sa. Bukalemunlar sayesinde renk değiştiren akıllı deriler gerçek oluyor 5 sa. Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı 15 sa. Samsung, SideSync uygulamasını sonlandırıyor 15 sa. Giriş seviyesi Fujifilm X-A7 aynasız kamera duyuruldu 16 sa. Xiaomi Mi 9T önümüzdeki ay Android 10 güncellemesi alacak 16 sa. Gen12 GPU’ları son 10 yıldaki en büyük mimari değişikliğini içerecek 17 sa. Türk yapımı oyun Conarium bir süreliğine ücretsiz 18 sa. Xiaomi Mi9T Pro ön inceleme | Güzeldi, daha güzel oldu 19 sa. Huawei Mate 30 Pro'nun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı 19 sa. Logitech tam gaz geliyor | Her kolda yeni ürünleri var 20 sa. Netflix, Witcher dizisinin yayın tarihini 'yanlışlıkla' açıkladı 20 sa. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max'in RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı 21 sa. Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı 21 sa. STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor 21 sa. Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 22 sa. Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, ...
DonanımHaber
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
PES 2020 [ PC STEAM ANA KONU ] demo çıktı
DH Forum
Adblock kullanın , kullandırın.
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim