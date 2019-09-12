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Yapay zekâ metin tabanlı oyunlara da el attı

Metin tabanlı oyunlar için geliştirilen GPT-2 adındaki nöral ağ projesi, oyuncuyla uzun süre konuşarak senaryodan senaryoya geçiş yapabiliyor ve oyunu sürükleyebiliyor.
6 sa.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün pek çok sektörde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan yapay zekâ sistemlerinin en çok potansiyelinin olduğu alanlardan birisi oyunlar. Farklı oyun türlerinde yapay zekâ temelli botlar insanlardan daha iyi işler çıkarmaya başladı. Metin tabanlı oyunlarda ise nöral ağlar kontrolü ele alıyor.

Sürüklüyor

Nöro bilim öğrencisi Nathan Whitmore, Ender’s Game filmindeki kurgusal Mind Game bölümünden esinlenerek metin tabanlı bir yapay zekâ ağı geliştirdi. GPT-2 adındaki nöral ağ metin tabanlı oyunlarda oyuncuyu çok başarılı bir şekilde yönlendiriyor.

Ayrıca Bkz. "DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi"

Whitmore hazırladığı kodları Google Colab ortak çalışma platformu üzerinde paylaşmış. Playground versiyonuna geçerek önce sunucuya kurulumunu yapıyor sonrasında da oyunu başlatıyorsunuz. Aynı sayfanın hemen altında bir pencere içerisinde yapay zekâ ile yazışarak oyuna başlıyorsunuz.

Yapay zekanın başlangıç veya bitiş gibi geleneksel hamlelerden kaçınarak oyuna farklı bölümlerden başladığı görülüyor. Ayrıca senaryodan senaryoya geçerek oyunlardaki havayı yakalamaya çalışıyor ve sonsuz bir oyun döngüsü ortaya çıkıyor.

Henüz ilk aşamalarda olan metin tabanlı yapay zekâ projeleri gelecek adına umut vadediyor. Genelde metin tabanlı oyunlar belirli bir metin listesinden oyucunun cevaplarına göre seçimler yapıyor. Nöral ağlar ise kullanıcının cevaplarına göre oyunu farklı yönlere götürebiliyor.


 


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