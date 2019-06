En son teknolojiyi barındırıyor ancak kullanamıyor!

Bazen henüz çıkmış bir teknolojiye yer vermek avantaj yerine dezavantaj getirebiliyor. ZTE’nin yeni amiral gemisi Nubia Z17 böyle bir şanssızlık yaşıyor. Öyle ki telefonu şarj edecek adaptör piyasada henüz yok.

İlginç imkansızlık

Bilindiği üzere Nubia Z17 modeli sektörün ilk Quick Charge 4.0 Plus hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. Akımı ikiye bölen ekstra güç yönetim yongası, akımı en soğuk noktalardan iletmesi ve her iki ucu da kontrol eden güvenlik protokolü sayesinde QC 4.0 Plus teknolojisi QC 4.0 teknolojisine göre yüzde 15 daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Batarya kapasitesine göre yüzde 50 doluluk oranı 15-25 dakika arasında yakalanabiliyor.

Ne var ki Nubia Z17 şimdilik bu teknolojiden faydalanamıyor. Henüz QC 4.0 Plus teknolojisini destekleyen bir adaptör piyasada mevcut değil. Hatta QC 4.0 teknolojisini destekleyen bir adaptör de yok. Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekenden yüzde 30-40 daha fazla sürede batarya şarj ediliyor.

Nubia Z17 modeli satışa çıkmasından saniyeler sonra tükendi ancak böyle bir eksiklik muhtemelen kullanıcıyı da rahatsız edecektir. ZTE daha sonra kutuya bir QC 4.0 Plus adaptörü ekleyecek mi veya ilk destekli üçüncü taraf adaptörler ne zaman piyasaya çıkacak şimdilik bilinmiyor. Bu bakımdan kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.