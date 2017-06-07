Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

En son teknolojiyi barındırıyor ancak kullanamıyor!

Bie telefon düşünün ki en son hızlı şarj teknolojisini barındırıyor ancak kullanabilmek için uyumlu bir şarj adaptörü mevcut değil. Evet Nubia Z17 modelinden bahsediyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,6b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bazen henüz çıkmış bir teknolojiye yer vermek avantaj yerine dezavantaj getirebiliyor. ZTE’nin yeni amiral gemisi Nubia Z17 böyle bir şanssızlık yaşıyor. Öyle ki telefonu şarj edecek adaptör piyasada henüz yok.

İlginç imkansızlık

Bilindiği üzere Nubia Z17 modeli sektörün ilk Quick Charge 4.0 Plus hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonu olarak lanse edilmişti. Akımı ikiye bölen ekstra güç yönetim yongası, akımı en soğuk noktalardan iletmesi ve her iki ucu da kontrol eden güvenlik protokolü sayesinde QC 4.0 Plus teknolojisi QC 4.0 teknolojisine göre yüzde 15 daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Batarya kapasitesine göre yüzde 50 doluluk oranı 15-25 dakika arasında yakalanabiliyor.

Ne var ki Nubia Z17 şimdilik bu teknolojiden faydalanamıyor. Henüz QC 4.0 Plus teknolojisini destekleyen bir adaptör piyasada mevcut değil. Hatta QC 4.0 teknolojisini destekleyen bir adaptör de yok. Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekenden yüzde 30-40 daha fazla sürede batarya şarj ediliyor.

Ayrıca Bkz. "ZTE Nubia Z17: 8GB RAM, ince ekran çerçevesi, Quick Charge 4.0 Plus"

Nubia Z17 modeli satışa çıkmasından saniyeler sonra tükendi ancak böyle bir eksiklik muhtemelen kullanıcıyı da rahatsız edecektir. ZTE daha sonra kutuya bir QC 4.0 Plus adaptörü ekleyecek mi veya ilk destekli üçüncü taraf adaptörler ne zaman piyasaya çıkacak şimdilik bilinmiyor. Bu bakımdan kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/06/05/shocker-nubia-z17-will-support-quick-charge-3-0-now-blame-charger/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Gören de telefonu şarj etme imkanı yok sanacak. Tamam en son özelliği koymuşlar, olması ve kutudan çıkması doğru olurdu ama şu an yok demek ki adamlar o derece aşmış :) Neyse öyle ya da böyle ZTE daha sonradan uygun fiyatla bunu satmaya başlayınca insanlar alır. O zamana kadar da normal cihazla şarj etsinler. Çok da zaman almayacaktır adaptör çıkartması ya da çıkarılması.
Gören de telefonu şarj etme imkanı yok sanacak. Tamam en son özelliği koymuşlar, olması ve kutudan çıkması doğru olurdu ama şu an yok demek ki adamlar o derece ...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl
bence rahatsız edici bir durum değil. note-5 gibi bir cihazın usb type-c ile gelmesini çok isterdim zamanında ama yok efendim henüz yaygın değilmiş falan gibi bahanelerle note-5 gibi bir cihaza bu teknoloji konmadı. eğer konmuş olsaydı ne güzel kullanıyor olurduk. gerçekten faydalı bir teknoloji. şu anda çıkan ucuz telefonlarda bile olan bir teknoloji. hatta note-5 çıktığı yıl teknosa telefonunda bile vardı type-c. bu şarj teknolojisi de telefonda bulunsun, zararı olmadığı gibi yakın zamanda o adaptörü yaparlar ve sen de alır kullanırsın.
bence rahatsız edici bir durum değil. note-5 gibi bir cihazın usb type-c ile gelmesini çok isterdim zamanında ama yok efendim henüz yaygın değilmiş falan gibi ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasegawa 2 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

"Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekenden yüzde 30-40 daha az sürede batarya şarj ediliyor."


Şu cümledeki mantık hatasına bak.


Tam ustune bastin. Ben de onu yazacaktim. Êkrem'cigim, doktorlar saglik sorunu olanlar oruc tutmasin diyorlar. Sonra basina vuruyor, sacmaliyor bu tip insanlar. Ya birini ezip olduruyor ya da ne dedigini bilmiyor sonra. :D
Armin van Buuren*"Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekendenyüzde 30-40 daha a...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
'Zavallı pelinsu ferrarisinin kapısını açarken tırnağını kırmış' haber aynı böyle yemin ederim irite oldum lan olum şuraya kusarım yapmayın böyle haberler!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 2 yıl
Adamlar geleceğe yatırım yapmış. "Ben telefonu ürettim. Sende piyasaya çıkınca şarjını alırsın artık! Eşek değilsin ya!" :D :D
Benim için önemli olan hızlı şarjdan ziyade fiyat/performans' tır. Çünkü şarjım bitmeye yakınsa gece takıyorum şarja en az 6 saat sonra sabahta alıyorum şarjdan. Yavaş şarj etse de sıkıntı olmaz yani ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meter90 2 yıl
Ilginc elestirmis millet
Her konuda Gelecege yatirim diye bas bas bagiranlar gormemis herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 2 yıl
Üretemediği adaptörün şarj teknolojisini koyduktan sonra ne anlamı kalıyor? Biraz tüketicilere oynamak için yapılmış bir hareket.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cebrail.bsrn 2 yıl
Haber sanki milliyet haberi gibi olmuş. Naçizane bir şey eklemek istiyorum, Nubia Z17 modeli satışa çıkmasından saniyeler sonra tükendi ancak böyle bir eksiklik muhtemelen kullanıcıyı da rahatsız edecektir. kullanıcı nasıl bir rahatsızlık hissetti de hepsi satıldı. :D Ayrıca bu cümlede kullanıcı bu işten habersiz ise sonradan öğrenince rahatsız olacaktır, bunun belirtilmesi gerekmez mi ?
Edit: Zaten teknoloji sitesi fazla yok düzgün haber yapan. Sizde b.kunu çıkarmayın acayip acayip haber metinleri yazarak. Arz ederim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gica1985 2 yıl
tam bir türk işi olmuş ürün var ama kullanamıyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
İlerde adaptör bulunur, yeter ki özellik olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 2 yıl
Ne olacak şimdi. Türkiye'de milyonlarca kişi satın aldı daha bugün bu telefondan. Şimdi çöpe mi atacaklar Ekrem Abey!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Armin van Buuren* 2 yıl
"Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekenden yüzde 30-40 daha az sürede batarya şarj ediliyor."
Şu cümledeki mantık hatasına bak.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasegawa 2 yıl Armin van Buuren*
Armin van Buuren*

"Zaten kutu içerisinden de QC 3.0 destekli bir adaptör çıkıyor. Bu nedenle de olması gerekenden yüzde 30-40 daha az sürede batarya şarj ediliyor."


Şu cümledeki mantık hatasına bak.


Tam ustune bastin. Ben de onu yazacaktim. Êkrem'cigim, doktorlar saglik sorunu olanlar oruc tutmasin diyorlar. Sonra basina vuruyor, sacmaliyor bu tip insanlar. Ya birini ezip olduruyor ya da ne dedigini bilmiyor sonra. :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl en beğenilen
Gören de telefonu şarj etme imkanı yok sanacak. Tamam en son özelliği koymuşlar, olması ve kutudan çıkması doğru olurdu ama şu an yok demek ki adamlar o derece aşmış :) Neyse öyle ya da böyle ZTE daha sonradan uygun fiyatla bunu satmaya başlayınca insanlar alır. O zamana kadar da normal cihazla şarj etsinler. Çok da zaman almayacaktır adaptör çıkartması ya da çıkarılması.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10642 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zte, Popüler ve
7 etiket daha MPopüler qualcomm quick charge 4.0 zte nubia z17 quick charge 4.0 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Yandex Navigasyon’da artık boşalan park yerlerini anında görebileceksiniz 2 yıl Apple, en etkileyici tasarıma sahip 12 uygulamayı seçti 2 yıl Continental elektrikli araçlar için yeni bir kablosuz şarj yöntemi geliştirdi 2 yıl Snapdragon 835 ve 8GB RAM'li OnePlus 5, Amazon'da ortaya çıktı 2 yıl iOS 11'le iPhone'lara sürükle-bırak özelliği geliyor 2 yıl “AMD ve Nvidia madencilik odaklı kartlar geliştiriyor” 2 yıl Tesla’nın yeni otomobili Model Y ortaya çıktı 2 yıl Toyota İnteraktif Showroom'u denedik "Dünyanın ilk interaktif showroom'u" 2 yıl Overclock uzmanı çılgın anakart: EVGA X299 Dark 2 yıl Giriş seviyesi iş istasyonları için yeni Radeon Pro çözümleri 2 yıl Google Fotoğraflar 1 milyar indirme sayısına ulaştı 2 yıl Nihayet! AMD Ryzen için Mini-ITX anakart 2 yıl Digiturk beIN CONNECT incelemesi "Digiturk abonelerine ücretsiz dizi-film arşivi" 2 yıl Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu 2 yıl Android ve iOS'ta YouTube videoları nasıl arka planda oynatılır? 2 yıl Yapay fotosentez ile güneş ışınlarından hidrojen yakıt elde edildi 2 yıl Amazon akıllı telefon pazarına geri dönüyor 2 yıl 8GB RAM'li ilk telefon Asus ZenFone AR, 14 Haziran'da çıkabilir 2 yıl Uber, cinsel istismar suçlamasıyla yirmiden fazla çalışanını kovdu 2 yıl WhatsApp fotoğraflarına filtreler geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN En son teknolojiyi barındırıyor ancak kullanamıyor! Sonraki Samsung Galaxy Note 8'in tasarım eskizi ortaya çıktı 2 yıl Ryzen işlemcili HP Omen oyuncu bilgisayarları duyuruldu 2 yıl Samsung Galaxy J3, Galaxy J5 ve Galaxy J7 (2017) resmen tanıtıldı 2 yıl Chrome 59 kullanıma sunuldu 2 yıl Asus Maximus IX Extreme incelemesi "Maximus serisi sıvı soğutmayla buluştu" 2 yıl Nörolojik rahatsızlıklar implanta gerek olmadan tedavi edilebilir 2 yıl Samsung’un SmartThings uygulaması yenilendi 2 yıl iOS 11 nasıl görünecek? Hangi cihazlara yüklenebilecek? 2 yıl Samsung Galaxy A4 geliyor 2 yıl Wonder Woman gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 2 yıl App Store tamamen yenilendi 2 yıl Yeni iPad Pro fiyatları belli oldu 2 yıl Monument Valley 2 sadece iOS için indirmeye sunuldu 2 yıl AMD Radeon Pro Vega resmiyet kazandı 2 yıl Apple, WWDC 2017'de kıyametin videosunu izletti 2 yıl Tim Cook ile iPad Pro 10.5 ve iPad AR, iOS 11 ön inceleme 2 yıl Apple, MacBook serisini Intel Kaby Lake işlemcilerle güncelledi 2 yıl Apple HomePod ön inceleme | Apple'dan akıllı hoparlör 2 yıl Yeni iMac Pro | 18 çekirdekli işlemci AMD VEGA GPU 2 yıl Macbook Pro için harici AMD RX 580 | Thunderbolt ekran kartı kutusu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim