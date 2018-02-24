Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor

Teknoloji dünyasında daha çok enerji depolama alanındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Energizer’in ne zaman ses getirecek bir akıllı telefon piyasaya süreceği merak konusuydu. MWC 2018 fuarında firma bombayı patlatıyor.

Bugün akıllı telefonlarda batarya kapasitelerinin 10 000mAh sınırının da üzerine çıktığını görüyoruz. Pek çok powerbank modelinin bile sunamadığı kapasitelere ulaşan akıllı telefonlarda rekor 12 000mAh ile Dogee BL12000 modelindeydi.

Energizer Power Max P16K Pro özellikleri

Energizer ise tam tamına 16000mAh kapasiteli bir akıllı telefon ile geliyor. En yakın rakibine yüzde 30 fark atan ve kolay kolay da rekoru geçilemeyecek gibi görünen Energizer Power Max P16K Pro modeli MWC 2018 fuarında görücüye çıkacak.

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6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefon 16:9 görüntü oranı ile ince çerçeveli bir yapı sunuyor. Cihaza gücünü veren 4+4 yapısında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T880 grafik birimli Helio P25 yonga seti enerji verimliliğine odaklanıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arkasında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, önünde ise 8MP çözünürlüğünde geniş açılı tek kamera yer alıyor.

Batarya odaklı akıllı telefon genelde kalın olur ve 14mm seviyesine kadar ölçüleri çıkabilir. Energizer ise telefonun kalınlığını 10mm seviyesinde tuttuklarını ifade ediyor. Energizer Power Max P16K Pro fuarın en dikkat çekici ürünlerinden birisi olmaya aday.