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Energizer akıllı telefonlarda batarya rekoru kırmaya geliyor

Pek çok taşınabilir şarj cihazı modelinde bile göremediğimiz 16 000mAh kapasite bir akıllı telefonda sunuluyor. Energizer Power Max P16K Pro özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,2b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasında daha çok enerji depolama alanındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Energizer’in ne zaman ses getirecek bir akıllı telefon piyasaya süreceği merak konusuydu. MWC 2018 fuarında firma bombayı patlatıyor.

Bugün akıllı telefonlarda batarya kapasitelerinin 10 000mAh sınırının da üzerine çıktığını görüyoruz. Pek çok powerbank modelinin bile sunamadığı kapasitelere ulaşan akıllı telefonlarda rekor 12 000mAh ile Dogee BL12000 modelindeydi.

Energizer Power Max P16K Pro özellikleri

Energizer ise tam tamına 16000mAh kapasiteli bir akıllı telefon ile geliyor. En yakın rakibine yüzde 30 fark atan ve kolay kolay da rekoru geçilemeyecek gibi görünen Energizer Power Max P16K Pro modeli MWC 2018 fuarında görücüye çıkacak.

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6 inçlik 2160x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefon 16:9 görüntü oranı ile ince çerçeveli bir yapı sunuyor. Cihaza gücünü veren 4+4 yapısında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli ve Mali-T880 grafik birimli Helio P25 yonga seti enerji verimliliğine odaklanıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arkasında 13MP+5MP çözünürlüğünde çift kamera, önünde ise 8MP çözünürlüğünde geniş açılı tek kamera yer alıyor.

Batarya odaklı akıllı telefon genelde kalın olur ve 14mm seviyesine kadar ölçüleri çıkabilir. Energizer ise telefonun kalınlığını 10mm seviyesinde tuttuklarını ifade ediyor. Energizer Power Max P16K Pro fuarın en dikkat çekici ürünlerinden birisi olmaya aday.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/23/energizer-power-max-p16k-pro-16000mah-battery-ultra-slim-design-unveiled-mwc-2018/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
Adamlar telefon özellikli Powerbank yapmışlar.
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Xeqona 1 yıl
Kaç kilo
1 Yanıt Yanıtla +16
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Mianfei 1 yıl Lumibrite
Lumibrite
Energizer'i, 90'larda şu amblemli pilleriyle tanımıştık.Gayet kaliteli pillerdi.
16.000mAh, çılgın birşey olmuş.
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Trafoya kedi gireceğini önceden görmüşler
LumibriteEnergizer'i, 90'larda şu amblemli pilleriyle tanımıştık.Gayet kaliteli pillerdi.16.000mAh, çılgın birşey olmuş.
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puandorg 1 yıl
Bu büyüklükte bataryayı şarj etmek oldukça uzun süre alır. Oldukça da fazla ısınır. İnsan korkar yani. Gece şarja takarsın, sabaha kızıl ışıklarla uyanırsın. Bataryayı soğutacak bir teknolojileri var belliki. Muhtemelen gerekli testlerini yapmışlardır ama insan merak ediyor doğrusu.
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DH Misafiri 1 yıl
Sağlam patlar bu, patlarsa evi havaya uçurur.
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DH Misafiri 1 yıl
gpu da titandır herhal
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DH Misafiri 1 yıl
İyi patlar bu.
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kesbi 1 yıl
Quickcharge 10.0 filan lazım buna.
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sniper23 1 yıl kesbi
kesbi
Quickcharge 10.0 filan lazım buna.

Benim telefona 11800 MAH batarya takılı.
8-12 saat arasında batarya tam doluyor
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tobepeople 1 yıl
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Hatırlatma sadece ama batarya boyutunu ekledim :)
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byaahmet 1 yıl
oyle veya boyle adamlar yapıyor tuketıcı hitapmediyor s9 ile 3000mA batarya devam 5000 tl odemye devam mi edelim.
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StaatSanWalt 1 yıl
Vallahi S9'un yine her zaman olduğu gibi 3000 mah pille millete kakalanacağını düşününce ulan adam 16 bin mah yapmış sen tutup 5'i bile koymuyorsun çünkü satılacağını biliyorsun, isme +1 ekleyip telefon satma furyasının önüne geçmek için böyle markaların atılım yapması şart.
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waltran 1 yıl
Batarya artışı ile lineer bir kullanım süresi artışı maalesef bugüne kadar ben göremedim. 2000 lik telefonda 1 gün gidiyordu 5000 likte 1 gün gidiyor yani birisi 10 saat birisi 20 saat... kısaca kullanım süresi olarak gene 1 gün. eğer bu telefon az 3 gün + 1 gece yani 72+8 saat boyunca dayanmıyorsa yine bir anlamı kalmıyor
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fuckulteli 1 yıl
Fuardan ön incelemesini bekliyoruz :) en kalın noktası 10mm ise gayet makul kalınlıkta, ağırlığa da bakmak lazım.
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