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SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor

Fiziksel yapıları ile tanıdığımız SIM kartlar yavaş yavaş dijital dünyaya ayak uyduruyor. Yakın gelecekte kullanıcının SIM bilgilerini bir işletim sistemi içerisinde tutan yongalar yaygınlaşabilir.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir cihazın operatör ile iletişim kurabilmesi için gerekli olan ve ilk taşınabilir telefon ile hayatımıza giren SIM kartlar bugüne kadar önemli aşamaları geride bıraktı. Boyutları git gide küçülen kartlar sonrasında elektronik hale geldi ve cihazlara entegre olarak sunuldu. ARM şimdi SIM teknolojilerine yeni bir bakış açısı getiriyor.

ARM iSIM neler sunuyor?

ARM iSIM olarak adlandırılan yeni teknoloji SIM kartı bir yonga haline getiriyor. Bir milimetre kareden daha az yer kaplayan yeni SIM teknolojisi beraberinde kontrolcü ve işletim sistemine de olanak tanıyor.

Bu teknolojide kullanıcının SIM verileri Kigen OS adındaki güvenli mini işletim sistemi üzerinde tutuluyor. Bir mikro kontrolcü ve radyo modem ile veri alış verişi kontrol ediliyor. Bunların hepsi 6mm x 5mm ölçülerindeki alandan biraz daha az yer kaplıyor.

Ayrıca Bkz. "Mozilla verimli kablosuz bağlantı projelerini ödüllendiriyor"

SIM kart, kart yuvası, kontrolcü ve modemden oluşan standart bir modüle göre 3 kat daha az yer kaplayan iSIM teknolojisi ayrıca bileşenleri tek bir yongada topladığı için maliyeti de düşük.

ISIM teknolojisi aslında Nesnelerin İnterneti sektörünün harekete geçirmek için geliştirilmiş. Boyut olarak çok küçük akıllı cihazlar bu sayede hücresel bağlantı özelliği kazanabilecekler. Diğer taraftan özellikle boş alana çok ihtiyaç duyan ince ve kompakt akıllı telefonlar için iSIM teknolojisi biçilmiş kaftan.

 

SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor

ARM yeni SIM teknolojisini barındıran cihazları takip edebilmek için Kigen sunucu çözümü de geliştirmiş. Operatör altyapılarına, servis sağlayıcılara, modül üreticilerine ve diğer kurumsal servislere kolayca entegre olabilen Kigen sunucu çözümü milyarlarca cihazı takip edebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca kablosuz olarak Nesnelerin İnterneti cihazlarına güncelleme verebiliyor.

Nesnelerin İnterneti konusunda sektör liderlerinden birisi olan Japon Softbank, ARM’ı satın aldığında 20 yıl içerisinde bir trilyondan Nesnelerin İnterneti tabanlı yonga geliştireceklerini açıklamıştı. ISIM teknolojisi bunun en önemli adımlarından birisi durumunda. MWC 2018 fuarında yeni teknoloji daha detaylı bir şekilde tanıtılacak.

 

http://www.tomshardware.co.uk/arm-isim-kigen-cellular-iot-connectivity,news-57941.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 1 yıl en beğenilen
Zaten yıllardır çok saçma geliyor bu sim olayı..
Tel no ve şifreyle hesap açıp şebekimizi etkinleştirmek varken. Kart takmak mantıksız
2 Yanıt Yanıtla +31
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BekirHan 1 yıl
Gömülü bir çip eklenmesini etik bulmuyorum...
Yanıtla +7
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MS4343 1 yıl
Bence ellemesinler, bu şekilde harici kalsın...
Yanıtla +6
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Celonfix 1 yıl
Telefonlarda gömülü çipler, çipli kimlik kartları,kameralar,mikrofonlar ve gpsler. Her geçen gün insanların saniye saniye neler yaptığı daha kolay bir şekilde kayıt edilebilir duruma geliyor.
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Simplify 1 yıl
Altered Carbon.
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ONIONBUD 1 yıl
" Nesnelerin İnterneti konusunda sektör liderlerinden birisi olan Japon Softbank, ARM’ı satın aldığında 20 yıl içerisinde bir trilyondan Nesnelerin İnterneti tabanlı yonga geliştireceklerini açıklamıştı." bu ne demek ?
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zero fear 1 yıl
Dahili hafızalı sim kart yapamadılar kaç senedir
boyutu zaten iyi şuan özellik kazandırmak daha mantıklı boyutuyla oynamak yerine.
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xamaximax 1 yıl
telefon hacklemek dinlemek daha kolaylaşır simi çıkarıp atamıyorsun
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oguzhantemiz 1 yıl
sim çipini uzaktan klonlayarak bankacılık şifrelerinizi kendi telefonuma aldığım zaman görüşürüz.
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WarSaw 1 yıl
aynı messenger de online olmak gibi kişisel bilgilerini girip dünyanın her yerinden her telefonla ortak yapıya bağlanıp telefonunda çevrim içi olabilmeli herkes. aynı anda birden fazla telefondada çevrim içi olabilmeli.
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ErdalTanyeri 1 yıl
Yaygınlaşmadan evvel maliye bu işe el atmalı "Kartsız kullanım ücreti", "Kartsız MSISDN vergisi", gibi vergiler çıkarılmalı. Hatta "Klonlanmış Simkart sorgulama" servisi e-devlet üzerinden hizmet verebilir. Ama öncelikle vergiye bağlanması şart.
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agent1453 1 yıl
Sim kartlardaki en büyük sorun 250 kişi ve harf sınırı,telefonunuzun bozulduğnu düşünsenize bütün kayıtlar gitti.
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sericik 1 yıl
Siz her ne kadar bilmeseniz veya görmezden gelsenizde
Gömülü e-simler dünyada kullanılan bir teknoloji (apple watch)
cihaz üreticileri ve operatörler bunu hizmete almaya iknaya çalışsalar da
yaklaşık 1 senedir bu geciktiriliyor
Bu teknoloji allanıp pullanıp yeni bir şeymiş gibi açıklanmış
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