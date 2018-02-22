SIM teknolojisinde yeni dönem başlıyor

Bir cihazın operatör ile iletişim kurabilmesi için gerekli olan ve ilk taşınabilir telefon ile hayatımıza giren SIM kartlar bugüne kadar önemli aşamaları geride bıraktı. Boyutları git gide küçülen kartlar sonrasında elektronik hale geldi ve cihazlara entegre olarak sunuldu. ARM şimdi SIM teknolojilerine yeni bir bakış açısı getiriyor.

ARM iSIM neler sunuyor?

ARM iSIM olarak adlandırılan yeni teknoloji SIM kartı bir yonga haline getiriyor. Bir milimetre kareden daha az yer kaplayan yeni SIM teknolojisi beraberinde kontrolcü ve işletim sistemine de olanak tanıyor.

Bu teknolojide kullanıcının SIM verileri Kigen OS adındaki güvenli mini işletim sistemi üzerinde tutuluyor. Bir mikro kontrolcü ve radyo modem ile veri alış verişi kontrol ediliyor. Bunların hepsi 6mm x 5mm ölçülerindeki alandan biraz daha az yer kaplıyor.

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SIM kart, kart yuvası, kontrolcü ve modemden oluşan standart bir modüle göre 3 kat daha az yer kaplayan iSIM teknolojisi ayrıca bileşenleri tek bir yongada topladığı için maliyeti de düşük.

ISIM teknolojisi aslında Nesnelerin İnterneti sektörünün harekete geçirmek için geliştirilmiş. Boyut olarak çok küçük akıllı cihazlar bu sayede hücresel bağlantı özelliği kazanabilecekler. Diğer taraftan özellikle boş alana çok ihtiyaç duyan ince ve kompakt akıllı telefonlar için iSIM teknolojisi biçilmiş kaftan.

ARM yeni SIM teknolojisini barındıran cihazları takip edebilmek için Kigen sunucu çözümü de geliştirmiş. Operatör altyapılarına, servis sağlayıcılara, modül üreticilerine ve diğer kurumsal servislere kolayca entegre olabilen Kigen sunucu çözümü milyarlarca cihazı takip edebilecek kapasiteye sahip. Ayrıca kablosuz olarak Nesnelerin İnterneti cihazlarına güncelleme verebiliyor.

Nesnelerin İnterneti konusunda sektör liderlerinden birisi olan Japon Softbank, ARM’ı satın aldığında 20 yıl içerisinde bir trilyondan Nesnelerin İnterneti tabanlı yonga geliştireceklerini açıklamıştı. ISIM teknolojisi bunun en önemli adımlarından birisi durumunda. MWC 2018 fuarında yeni teknoloji daha detaylı bir şekilde tanıtılacak.