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Enerji depolamada yeni bir umut

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Enerji depolama gerçekten de geleceğin öncelikli olarak çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Şu ana kadar bu iş odağında gerçekleştirilmiş belki de en iyi çözüm bir gölden daha yüksek bir gölete su aktarmak ve bunu geri almak olmuştu.

Tabi bu tür projelerin çok ciddi sorunları var. Böylesi bir doğal ortamı bulmak bir yana, iş kapsamında yapılmak zorunda kalınacak olan inşaatın ekolojiye olumsuz etkileri çok ciddi bir soru işareti.

Bu konuda çeşitli araştırmalar ve projeler yürüten Isentropic şirketi, bilenin çok iyi bildiği termodinamik kanunları çok iyi kullanan ve yüksek verimlilikte enerji depolayabilen bir makine yaptıklarını açıklamıştı. Hatta üçüncü taraf test şirketleri verimliliğin %90 seviyelerine çıktığını belirledi.

Makinenin çalışma prensibi aslında bir karmaşık ancak basit ifadesiyle soğuk ve sıcak tanklar arasında bir yandan gaz aktarırken bir yandan da bu hareketlilik ile enerji depolanıyor denilebilir. Firmanın iddia ettiği kWh başına 103 Dolar'lık fiyat, şu ana kadarki tüm diğer teknolojilerden düşük. Yenilenebilir enerji kaynaklarını istiyorsak bu tür çalışmalara acilen ihtiyacımız var. Dileriz bu çalışma önemli bir kilometre taşı olur ve üstüne konularak piyasada konulacak seviyede daha verimli çözümler üretilir.
Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 8. sayısında yayınlanmıştır.

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doctor_bey 4 yıl
Güzel gelişmeler bunlar, umarız daha yaygınlaşır; haber içinde teşekkürler
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argat44 4 yıl
Haberde doğru düzgün bilgi yok ki. İnsanların kafası karışıyor tabiki. Kardeşim sayfa doldurmak için saçma sapan şeyler yapmayın bişeyi yapacaksanız içine etmeden yapın. Yazı haberden başka herşeye benziyor.
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gun 4 yıl argat44
Tam olarak neyi anlamadınız merak ettim bir Çevrim sistemi ile burada enerji depolama Yapılıyor.
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fatsa52 4 yıl
Enerji depolamasimi enerji uretimimi. Konu ile icerik biraz farkli sanki.
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kaptan666 4 yıl
kWh başına 103 dolar tesisin kurulum maliyeti olabilir. 1 kWh enerji depolamak için 103 dolarlık yatırım yapmak gerekiyor gibi.
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hanahmet 4 yıl
"Firmanın iddia ettiği kWh başına 103 Dolar'lık fiyat, şu ana kadarki tüm diğer teknolojilerden düşük."

Sistemin kuruluş maliyetinden bahsediyor. Mesela 1000 kWh lık bir tesis kuracaklarsa 103 x 1000 =103.000 dolarlık bir yatırım gerekiyor.
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vahsisalata 4 yıl
"Firmanın iddia ettiği kWh başına 103 Dolar'lık fiyat, şu ana kadarki tüm diğer teknolojilerden düşük."
Üretim maliyeti mi, yoksa satış fiyatı mı?
Kwh demek 1000 watt demekse, basit bir ütü 2000 watt (2Kwh) civarı elektrik çekiyor.
TEDAŞ Kwh'ini 35 kuruştan veriyor kabaca.
Yazıdaki 103 dolar mı, 103 cent midir?
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 4 yıl vahsisalata
Bu üretim sistemi değil Üretilen enerjinin depolamansı üzerine geliştirilen bir sistem. Enerji depolamak çok önemli çünkü geceleri aşırı yüksek üretimimiz nedeniyle ürettiğimiz enerji Boşa gitmekte halbuki depolasak gündüz anlık bir iki saatlik aşırı ihtiyaç anında kullansak çok işimize yarar.
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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl
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