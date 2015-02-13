Enerji depolamada yeni bir umut





Makinenin çalışma prensibi aslında bir karmaşık ancak basit ifadesiyle soğuk ve sıcak tanklar arasında bir yandan gaz aktarırken bir yandan da bu hareketlilik ile enerji depolanıyor denilebilir. Firmanın iddia ettiği kWh başına 103 Dolar'lık fiyat, şu ana kadarki tüm diğer teknolojilerden düşük. Yenilenebilir enerji kaynaklarını istiyorsak bu tür çalışmalara acilen ihtiyacımız var. Dileriz bu çalışma önemli bir kilometre taşı olur ve üstüne konularak piyasada konulacak seviyede daha verimli çözümler üretilir.

Bu yazı Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 8. sayısında yayınlanmıştır.





Enerji depolama gerçekten de geleceğin öncelikli olarak çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Şu ana kadar bu iş odağında gerçekleştirilmiş belki de en iyi çözüm bir gölden daha yüksek bir gölete su aktarmak ve bunu geri almak olmuştu.Tabi bu tür projelerin çok ciddi sorunları var. Böylesi bir doğal ortamı bulmak bir yana, iş kapsamında yapılmak zorunda kalınacak olan inşaatın ekolojiye olumsuz etkileri çok ciddi bir soru işareti.Bu konuda çeşitli araştırmalar ve projeler yürüten Isentropic şirketi, bilenin çok iyi bildiği termodinamik kanunları çok iyi kullanan ve yüksek verimlilikte enerji depolayabilen bir makine yaptıklarını açıklamıştı. Hatta üçüncü taraf test şirketleri verimliliğin %90 seviyelerine çıktığını belirledi.

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