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    Epic Games CEO'su, Trump'a yanaşan teknoloji liderlerini ikiyüzlülükle suçluyor

    Epic Games CEO'su Tim Sweeney, yeniden başkan seçildikten sonra Donald Trump'a yanaşmaya çalışan teknoloji liderlerini sert bir dille eleştirdi ve ikiyüzlü olmakla suçladı.
    Epic Games CEO'su teknoloji liderlerini ikiyüzlülükle suçluyor Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması, özellikle teknoloji dünyasında dengelerin hızla değişmesine sebep oldu. Biden döneminde Trump'a karşı cephe alan Google, Meta, Amazon gibi şirketler bir anda politikalarında ciddi değişiklikler yapmaya başladı. Hatta Apple, Google, Meta ve Amazon, seçimlerden iki ay sonra Beyaz Saray'a dönecek olan Trump'ın geçiş sürecindeki faaliyetlerini finanse etmek için oluşturulan fona birer milyon dolar bağışta bulundular.

    Son dönemde epey konuşulan bu değişim, sektörün geri kalanının da gözünden kaçmadı elbette. Nitekim Epic Games CEO'su Tim Sweeney, bu hafta verdiği bir demeçte, Trump'a yanaşmaya çalışan bu teknoloji liderlerini sert bir dille eleştirdi.

    Epic Games CEO'su: Yıllarca Demokrat Numarası Yapanlar Şimdi Cumhuriyetçi Numarası Yapıyorlar

    Tim Sweeney, son dönemde Donald Trump'a karşı çok daha sıcak davranmaya başlayan teknoloji lidelerini hedef aldığı X paylaşımında şöyle diyor: "Yıllarca Demokrat numarası yapan 'Büyük Teknoloji' liderleri şimdi yeni yönetime yaranmak için Cumhuriyetçi numarası yapıyorlar. Rekabet hukukunu ayaklar altına alarak tüketicileri soyup soğana çeviren ve rakiplerini ezen tekellerin yürüttüğü kirli kampanyalara dikkat edin."

    Tim Sweeney'nin bu paylaşımında Apple ve Google gibi şirketlerin tekel kurma eğilimine atıfta bulunması tesadüf değil. Epic yıllardır bu dev şirketleri haksız rekabetle suçluyor. Hatta App Store ve Google Play Store gibi uygulama mağazalarında kendi ödeme sistemlerini kullanabilmek için bu iki şirketle mahkemede karşı karşıya da geldi.

    Epic Games, Avrupa'da bu davayı kazandı ama ABD'de süreç devam ediyor. Bu yüzden Tim Sweeney'nin bu davada karşısına aldığı Apple ve Google'ın yeni yönetime yanaşmasından rahatsız olması gayet anlaşılır bir durum. Üstelik bu konuda haksız da sayılmaz. Son haftalarda teknoloji dünyasında yaşanan değişim son günlerde teknoloji basınında da sıkça gündeme taşınıyor. Hatta Trump'ın kendisi bile "İlk başkanlık dönemimde herkes benimle savaşıyordu. Bu sefer ise herkes arkadaşım olmak istiyor." diyerek bu duruma dikkat çekti.

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