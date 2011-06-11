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Epic Games sitesi ve forumu da hacklendi

7 yıl
2,9b
1
9
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Gears of War ve Infinity Blade oyunlarının arkasındaki firma Epic Games de hacker kurbanı oldu. Firma üyelerine yolladığı mesajda site ve forumun saldırıya uğradığını duyurdu. Bundan sonra akıllara şu soru geliyor : "Acaba saldırıya uğramayan oyun firması kaldı mı?".
Yine de saldırı Sony ve Codemasters'taki kadar ciddi değil. Üyelerin sadece mail adresleri ve kriptolu şifreleri çalındı. Site üzerinde kredi kartı bilgileri bulunmuyordu. Korsanların elinde şu an mail adresleri yani kullanıcı adları bulunuyor.

Kriptolu şifrelerin çözülmesi ise mümkün değil. Şifreleri elde etmek için brute atak yapılması gerekiyor. Firma tedbir olarak kullanıcılarına şifrelerini resetlemeleri konusunda uyardı ve otomatik olarak tüm üyelerin şifrelerini resetlemeye başladı.

Saldırıyı yapan grubun kimliği bilinmiyor. Unreal geliştirme ağı ise saldırıdan etkilenmedi.   

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séquestre 7 yıl
Hackerlar mesai yapıyor herhalde bu aralar..
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napolyon94 7 yıl
Hepsinin arkasında Citizen var!!!!!!
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alpa07 7 yıl
crytek gidebilir demedi demeyin :)
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Castiel 7 yıl
Knight Online i haklemesınler aman hacklerlerse gerı alamaz k2 sıteyı bı o kadar becerıksız zaten kullanıcı ıd pw lerı alsalar ne olur +10 dan ötemı var o da bebelerde bıle var
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Hobo. 7 yıl
Önce Codemasters şimdi Epic Games..

Bakalım sıradaki hangi büyük firma.
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SupermanPrime 7 yıl
RoyaLGuarD
Sıkıyorsa Blizzardı hackleyin la


hacker okanı tanımıyosun galiba?
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devrimdoga 7 yıl
Tamam açıklıyorum bütün bu işlerin altında ben varım :D
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RoyaLGuarD 7 yıl
Sıkıyorsa Blizzardı hackleyin la

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murat2098 7 yıl
bence amerikalı ve japon hacker lar savasıyor yada hepsinin arkasında ruslar var :)
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