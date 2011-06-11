Epic Games sitesi ve forumu da hacklendi

Gears of War ve Infinity Blade oyunlarının arkasındaki firma Epic Games de hacker kurbanı oldu. Firma üyelerine yolladığı mesajda site ve forumun saldırıya uğradığını duyurdu. Bundan sonra akıllara şu soru geliyor : "Acaba saldırıya uğramayan oyun firması kaldı mı?".

Yine de saldırı Sony ve Codemasters'taki kadar ciddi değil. Üyelerin sadece mail adresleri ve kriptolu şifreleri çalındı. Site üzerinde kredi kartı bilgileri bulunmuyordu. Korsanların elinde şu an mail adresleri yani kullanıcı adları bulunuyor.





Kriptolu şifrelerin çözülmesi ise mümkün değil. Şifreleri elde etmek için brute atak yapılması gerekiyor. Firma tedbir olarak kullanıcılarına şifrelerini resetlemeleri konusunda uyardı ve otomatik olarak tüm üyelerin şifrelerini resetlemeye başladı.





Saldırıyı yapan grubun kimliği bilinmiyor. Unreal geliştirme ağı ise saldırıdan etkilenmedi.