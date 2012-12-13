Eric Schmidt: Apple'a karşı olan savaşı açıkça kazanıyoruz

Steve Jobs'ın "Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar harcarım. Android'i bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bu konuda bir termonükleer savaş başlatmaya hazırım." sözleriyle hafızalara kazınan Apple ile Google arasındaki savaş, Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt'e göre sona erdi; hem de Microsoft'un Apple'a 20 yıl önce yaptığı gibi.

Bloomberg'e verdiği röportajda 20 yıl önce masaüstü bilgisayar alanında Microsoft'un Apple'a karşı üstlendiği rolü kendilerinin devam ettirdiğini söyleyen Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt, kullanıcıların günde 1.3 milyon adet Android cihazını aktifleştirdiklerini örnek göstererek, Apple ile yaşadıkları savaşı açıkça kazandıklarını ifade etti.

Modellerinin temelinde daha büyük pasta yaratmak olduğunu ifade eden Dr. Schmidt, Android'in açık modelinin Samsung gibi donanım üreticilerinin büyük gelir elde etmesini sağladığını, bu durumun Google için dezavantaj değil, reklamlar ve internet tabanlı servislere olan talebi arttırdığından Google'a fayda sağladığını dile getirirken; açık modelin getirdiği dezavantajı kabul ederek ortaya mükemmel şekilde kontrol edilmeyen ve yönetilmeyen büyük bir pastanın ortaya çıktığını söyledi.

2010 yılında "1984'teki gibi bir dünya istemiyoruz." sloganıyla Apple'ın pazar üzerindeki baskısını azaltmak için geliştirildiği açıklanan Android, Gartner'ın son araştırmasına göre, akıllı cihaz pazarında %72'lik bir payı kontrol ederken, Apple'ın pazardaki payı ise %14 seviyelerinde.

Son olarak, 2001 yılından 2011'e kadar Google'ın icra kurulu başkanlığını yürüten, son iki senedir ise firmanın başkanlık koltuğunda oturan Dr. Eric Schmidt'in 2006 - 2009 yılları arasında Apple'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatalım.

http://www.bloomberg.com/news/2012-12-12/google-chairman-says-android-winning-mobile-war-with-apple-tech.html