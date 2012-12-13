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Eric Schmidt: Apple'a karşı olan savaşı açıkça kazanıyoruz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
5,9b
1
218
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs'ın "Hırsızlığın dik alası bu. Bu haksızlığı düzeltmek için gerekirse son nefesime kadar savaşır, Apple'ın bankadaki 40 milyar dolarını sonuna kadar harcarım. Android'i bitireceğim, çünkü o çalıntı bir ürün. Bu konuda bir termonükleer savaş başlatmaya hazırım." sözleriyle hafızalara kazınan Apple ile Google arasındaki savaş, Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt'e göre sona erdi; hem de Microsoft'un Apple'a 20 yıl önce yaptığı gibi.

Bloomberg'e verdiği röportajda 20 yıl önce masaüstü bilgisayar alanında Microsoft'un Apple'a karşı üstlendiği rolü kendilerinin devam ettirdiğini söyleyen Google'ın başkanı Dr. Eric Schmidt, kullanıcıların günde 1.3 milyon adet Android cihazını aktifleştirdiklerini örnek göstererek, Apple ile yaşadıkları savaşı açıkça kazandıklarını ifade etti.

Modellerinin temelinde daha büyük pasta yaratmak olduğunu ifade eden Dr. Schmidt, Android'in açık modelinin Samsung gibi donanım üreticilerinin büyük gelir elde etmesini sağladığını, bu durumun Google için dezavantaj değil, reklamlar ve internet tabanlı servislere olan talebi arttırdığından Google'a fayda sağladığını dile getirirken; açık modelin getirdiği dezavantajı kabul ederek ortaya mükemmel şekilde kontrol edilmeyen ve yönetilmeyen büyük bir pastanın ortaya çıktığını söyledi.

2010 yılında "1984'teki gibi bir dünya istemiyoruz." sloganıyla Apple'ın pazar üzerindeki baskısını azaltmak için geliştirildiği açıklanan Android, Gartner'ın son araştırmasına göre, akıllı cihaz pazarında %72'lik bir payı kontrol ederken, Apple'ın pazardaki payı ise %14 seviyelerinde.

Son olarak, 2001 yılından 2011'e kadar Google'ın icra kurulu başkanlığını yürüten, son iki senedir ise firmanın başkanlık koltuğunda oturan Dr. Eric Schmidt'in 2006 - 2009 yılları arasında Apple'ın yönetim kurulu üyeliği yaptığını hatırlatalım.


http://www.bloomberg.com/news/2012-12-12/google-chairman-says-android-winning-mobile-war-with-apple-tech.html Yorum Yaz
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jaykay88 6 yıl en beğenilen
işim gücüm yok geleyim de apple veya google'ı savunayım hemen
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tempestatem 6 yıl
Renoda bentleyden fazla satıyor
4 Yanıt Yanıtla +26
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nibbleArt 6 yıl Dorota
Darkevil_26

apple savaşmaya bile tenezül etmedi.. neyin zaferi bu ?

rakamlar ortada arkadaşım :)

dilimin %74 'ünü oluşturan insanlar tercihleri yüzünden geri zekalı değil herhalde. Tabi ki %14'üde de değil.Kişisel terichler farklılık gösterir.
Asıl soru şu. Hangimiz telefonlarımızı hakkını vererek son raddesine kadar kullandık da, ceplerimizde ki parayı sömüren firmalara sürekli yeni telefonlar alarak para kaptırdık ?
Darkevil_26apple savaşmaya bile tenezül etmedi.. neyin zaferi bu ?rakamlar ortada arkadaşım :)dilimin %74 '...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 6 yıl
Holy Templar
ozgur106
Holy Templar
ozgur106 android honda toyota , apple ise bmw mercedes tutmuş satış rakamı söylüyor mal herif
oww bir elmacı gördüm sanki
bmw ci mercedesci kaliteci gördün .....takım tutmuyoruz burada gerçeği olanı yazıyorum ..... siz ne kadar yırtınırsanız yırtının bu böyle bir gerçek kalacak mercedes gibi
ne alaka yav ? yani bende bmw 3.20d kullanıyorum ama bunu belirtmendeki amaç ne anlamış değilim

adam iphone kullanıyor ya kesin zengin olmalı, bmwci mercedesci olmalı.
bu ülkede asgari ücretle çalışanların gösteriş olsun diye taksitle en üst seviye telefonları satın aldığından pek haberi yok galiba. bence note 2 mercedes ise iphone anca wolkswagen scirocco olur, yani parasını haketmeyen gösteriş için alınan nane. 2000 e iphone alacağıma aynı paraya note 2 alınır, her açıdan da üstün bir telefona sahip olurum.
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Godvater 6 yıl
Yalnız 700 liraya bulduğun iphone apple'in elinden 700 tl'ye cikmiyor.. Ben sadece apple'in fiyatlarinin cok yuksek oldugunu soyluyorum... Ve urunlerinden cok fazla kar ettigini Ben de android kullaniyorum. Ve ayni zamanda Ipadim de var. IOS android arasinda bir karsilastirma yapmiyorum. Apple yuksek karla satiyor ve bu urunleri satabiliyor olmasinin nedeni de marka algisi ve kalitesine olan guvendir bence.. Urun o fiyati hak etmese de Apple hak ediyor. Cok yasa Steve Jobs :D
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DH Misafiri 6 yıl
iphone denen çöpe para veren enayiler olduğu sürece google ne yapsa boş :))
ios stabil diye çığırıyodunuz, google jelly bean sürümünü çıkartıp stabillik konusunda da ios un eline verdi. bir gün ios da imkan kısıtlamaları giderilir de bişeyler yapabilir hale gelirseniz o zaman gelin ötün burda. daha aşağıdaki olayı bile yapamıyosunuz, pardon sizde bluetooth bağlantı imkanı yoktu dimi, acımak lazım :D:D:D
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__Nikolaus__ 6 yıl
bugun samsung cihazlari ios isletim sistemini kullansaydi bu konu hicbir zaman acilmazdi. alin size konunun ozeti daha da tartismayin.
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fukox 6 yıl
İphoneum ve android tabletim var. Yanlış anlaşılmasın,hava atmak için söylemiyorum;soyleyememde.
Elimdeki telefon zamanının 1 numarası. Fiyatı 1000 tl ustuydu. Tablet ise 250 tllik hiçbir özelliği olmayan dandik bir tablet. Şimdi burada karsilastirdigimiz şey önemli. Kullanıcı dostu olup olmaması mı?eğer bu ise android bu konuda daha iyi. Hernekadar illegal olsada olsun istediğimiz uygulamayı yukleyebiliyoruz.
AppStore ve googleplay e baktığımızda isler tamamen değişiyor. AppStore daha kaliteli,hoş uygulamalar barındırıyor. Googleplay ise ne olduğu bilinmeyen,saçma,hatta viruslu uygulamalara bile ev sahipliği yapıyor.
Evet,android çok daha fazla satıyor olabilir. Niye?çünkü her türlü telefon bunu kullanabiliyor. 250 tlye hatta 150 tlye bile android cihaz bulunabiliyor. 250 tlye android almak varken niye iPhone a 3000 tl vereyim?seklinde bir mantık oluşuyor.
Eğer iOS ta her markanın kullanabileceği bir işletim sistemi olsaydı ne olurdu?tabiiki isler ters donerdi. %75 lik kısım iOS ken %20 android olurdu.
Benim burada fanboyluk yapmak gibi bir niyetim yok. Görünen koy kılavuz istemez. iOS Androidten üstün bir işletim sistemidir.
Ben de iste bisey biliyormuş gibi yazdım,vaktinizi aldım. Saygılar...
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DarkGuardian-53 6 yıl
apple mi symbian mı ?
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Zordion 6 yıl
Toplasan 4 farkli tur cihazi olan Apple (iOS) ile 48274927 tur cihazda kullanilan Android arasinda savas mi?
Applein bu orani yakalayabilmesi bile cok buyuk basaridir. Android tarafinda Apple in tek rakibi Samsung, belki bir de HTC. Kalani cop.

iPadin rakibi yok zaten. Nexus 10 vb. demeyin Android tablet konusunda cop. Windows 8 bir umut.

iPod touch ayarinda bir Android cihaz yok.
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-Freedom- 6 yıl Zordion
Zordion
Toplasan 4 farkli tur cihazi olan Apple (iOS) ile 48274927 tur cihazda kullanilan Android arasinda savas mi?
Applein bu orani yakalayabilmesi bile cok buyuk basaridir. Android tarafinda Apple in tek rakibi Samsung, belki bir de HTC. Kalani cop.

iPadin rakibi yok zaten. Nexus 10 vb. demeyin Android tablet konusunda cop. Windows 8 bir umut.

iPod touch ayarinda bir Android cihaz yok.


Galaxy s wifi ya bak derim ben
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faruk_17 6 yıl
En büyük Symbian!
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Android in kazanacağı açıktı zaten. Linux kendisini tablet ve telde buldu. Linux uydu alıcı pazarını enigma yazılımı ile ele geçirmişti. Ios bir titan yazılımı yani carklar sadece para ile dönmekte. Linux ise daha farklı tamam burada da para var ama ios daki kadar değil. Linux a herkes birşey katabiliyor. Bu ise her alanda fayda sağlıyor. Örneğin linux işletim sistemli bir uydu alıcı ile istediğiniz kanalı izleyebiliyorsunuz. Uydu firması size çözücü yazılımı vermiyor ama yazılım yükleme konusunda kısıtlamada getirmiyor. Kullanıcı lar çeşitli platformlar oluşturup aralarında sifre çözücü yazılımlar geliştiriyor. Bunlaridu alıcıya yükleyip binlerce kanalı free izliyorsunuz. Yakin zamanda windows ve windowsun teldeki uzantısı Ios un devri tamamen bitecek. Çünkü kullanıcı kisitlanamayi artık sevmiyor. Linux gibi özgür platformda buna zemin sağlıyor. Linux un değeri artık bilinmeye başladı
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fth-bsky 6 yıl
ücretsiz olan hep kazanır firmalar buna para harcamak istemez kullanıcılar para harcamak istemez olay bu kadar basit
aynı ürününün birisi paralı birisi bedava ise statü göstergesi dışında kimse o ürüne para verme gereği duymaz
bana göre ios un android e göre öyle ahım şahım bir üstünlüğü yok en azından para edecek bir özelliği
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KeepItGreasy 6 yıl
Bir iphone kullanicisi olarak sunu soyleyebilirim bir dahaki telefonum kesinlikle android olacak. Bi daha iphone alabilmem icin iphone un beni stratosfere cikarip canli olarak yere indirirse belki dusunuebilirim
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MaSSive 6 yıl
Windows Phone a geçmekmi?

Microsoft ,

Windows 8 deki bu arayüzü ile dizüstü ve masaüstü segmentindeki müşterilerini kaybetmesinde.
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alikiziltoprak 6 yıl MaSSive
MaSSive

Windows Phone a geçmekmi?

Microsoft ,

Windows 8 deki bu arayüzü ile dizüstü ve masaüstü segmentindeki müşterilerini kaybetmesinde.

Yeni arayüzü bir çok kişi sevmedi. Ama bence zamanla sevilecek ve WP tutalacak. Tabi bu biraz uzun sürebilir. Millet daha 2010'a kadar N73 lere N95lere oyun indiriyordu forumlardan. 2015 gibi Nokia'nın yeni geliştirmeleriyle WP bambaşka bir boyut kazanabilir. Üstelik Windows Phone ve Windows RT olayına Samsung da soğuk bakmıyor yani.. (Samsung olmasaydı Google zor görürdü bu günleri, he Android olmasaydı da Samsung zor görürdü, orası apayrı. Uyanık şirket Samsung - seviyorum ya adamları)

Microsoft ve Nokia uygulama olarak da boş durmayacaktır. Ben WP nin tutacağını düşünüyorum.
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