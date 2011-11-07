Ericsson 2016 yılında 5 milyar mobil genişbant abonesi bekliyor, veri trafiği de on katına çıkacak

İlk zamanlarda sadece kablosuz olarak iletişim kurma ihtiyacı için hayatımızda yerini alan cep telefonları bugün evlerimizdeki internetten bile daha hızlı bir genişbant internet bağlantısı sunar hale geldi. Operatörlerin artması ve ücretlerin daha makul seviyelere inmesi abone sayılarının firlamasına sebep oldu. Son dönemlerde ivme kazanan abone artışları ilerleyen yıllarda katlanarak devam edecek.





Küresel olarak telekom operatörlerine teknoloji ve hizmet sunan Ericsson tarafından yapılan Trafik ve Pazar Verileri adlı araştırma önümüzdeki 5 yıl içerisinde veri trafiğinde on kat artış bekliyor. Artışın temel sebebi ise çevrimiçi video akışları.





Ericsson ayrıca 2016 yılında 5 milyar genişbant abonesi olacağını tahmin ediyor. 2011 yılı için 1 milyar abone bekleyen Ericsson tahminini 900 milyona indirdi. Mobil veri trafiği bu yıl ikiye katlanacak. Sadece akıllı telefonların oluşturduğu trafik de üç kat artış gösterecek.





Kullanım açısından ise ilginç istatistikler göze çarpıyor. 2016 yılında dünyanın yüzde birlik kesimi mobil veri trafiğinin yüzde 60'ını elinde tutacak. Gelişmekte olan ülkelerde GPRS ve Edge üzerinden yapılan bağlantılar araştırmaya dahil edilmediği için oran oldukça farklı oluyor.