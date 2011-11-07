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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ericsson 2016 yılında 5 milyar mobil genişbant abonesi bekliyor, veri trafiği de on katına çıkacak

7 yıl
2,4b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk zamanlarda sadece kablosuz olarak iletişim kurma ihtiyacı için hayatımızda yerini alan cep telefonları bugün evlerimizdeki internetten bile daha hızlı bir genişbant internet bağlantısı sunar hale geldi. Operatörlerin artması ve ücretlerin daha makul seviyelere inmesi abone sayılarının firlamasına sebep oldu. Son dönemlerde ivme kazanan abone artışları ilerleyen yıllarda katlanarak devam edecek. 

Küresel olarak telekom operatörlerine teknoloji ve hizmet sunan Ericsson tarafından yapılan Trafik ve Pazar Verileri adlı araştırma önümüzdeki 5 yıl içerisinde veri trafiğinde on kat artış bekliyor. Artışın temel sebebi ise çevrimiçi video akışları. 

Ericsson ayrıca 2016 yılında 5 milyar genişbant abonesi olacağını tahmin ediyor. 2011 yılı için 1 milyar abone bekleyen Ericsson tahminini 900 milyona indirdi. Mobil veri trafiği bu yıl ikiye katlanacak. Sadece akıllı telefonların oluşturduğu trafik de üç kat artış gösterecek. 

Kullanım açısından ise ilginç istatistikler göze çarpıyor. 2016 yılında dünyanın yüzde birlik kesimi mobil veri trafiğinin yüzde 60'ını elinde tutacak. Gelişmekte olan ülkelerde GPRS ve Edge üzerinden yapılan bağlantılar araştırmaya dahil edilmediği için oran oldukça farklı oluyor. 

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dreamblue35 7 yıl
dünyada en son 7 milyar insan yaşıyordu; ne oldu insaoğlunun akibeti?
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xxxx1 7 yıl
bir çok Baz istasyonu altyapıları Ericsson donanımına sahiptir,çoğu kimse bilmez bunu mesela...birde şu geyik var son günlerde Sony,Ericssonu satın aldı diye. :D
Ericsson fiziksel telefon üretiminde çekilmesi gerçekten büyük bir kayıptır...sektör bir uzmanını kaybetmiştir.
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sahoron 7 yıl
"Ericsson ayrıca 2016 yılında 5 milyar genişbant abonesi olacağını tahmin ediyor."
5 milyar abone derken hemde 2016 yılında? Dünyada fakir heralde 2 milyar felan insan kalıyor geriye kalan 5 milyarın bebegi, çocugu genci orta yaşlısı, yaşlısı hep geniş bant abonesi olacak, hımm...
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Lepanto 7 yıl
Ericsson'un Sony Ericsson şirketindeki hisselerini Sony'ye devretmesi üzerine, Ericsson'un başka iş yapmadığını, şirketin kapanacağını falan düşünen arkadaşları aydınlatmıştır bu haber tahminimce. Ericsson akıllı telefon üretimine de kendi adıyla devam ederse güzel olacak.
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teddybear01 7 yıl sahoron
sahoron
"Ericsson ayrıca 2016 yılında 5 milyar genişbant abonesi olacağını tahmin ediyor."
5 milyar abone derken hemde 2016 yılında? Dünyada fakir heralde 2 milyar felan insan kalıyor geriye kalan 5 milyarın bebegi, çocugu genci orta yaşlısı, yaşlısı hep geniş bant abonesi olacak, hımm...

4-5 hatti olanlarda var genel olarak insan basina zaten 1.5 2 hat dusuyor.kulananlar arasinda
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