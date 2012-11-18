Erkan Deveci'den geliştiricilere yönelik Windows RT uygulaması : DevTracker





Windows 8 ile birlikte faaliyetine başlayan Windows uygulama mağazası Türk geliştiricilerinin de önemli yapımlarına evsahipliği yapıyor.





Erkan Deveci tarafından Windows RT işletim sistemi için geliştirilen DevTracker, Windows 8 ve Windows Phone uygulama geliştiricilerine uygulamalarını ayrıntılı olarak takip etmelerine imkan tanıyor.





Farklı platformlardan değil tek bir uygulama üzerinden yapımlarınızı takip edebileceğiniz uygulama, yeni değerlendirmeler yapıldığında görebilme, tek bir bakışta 60'dan fazla ülkeden yorum ve puanlamaları görebilme, yorumları İngilizce'ye çevirebilme, değerlendirmeleri grafik olarak görebilme, yorumları ülkelere ve etiketlere göre sıralayabilme şeklinde özellikler sunuyor. Uygulama bir uygulama takibi ücretsiz iken birden fazla takip için satın alma yapmak gerekiyor.





Erkan Deveci ayrıca Deveci Games altında Windows 8 ve Windows Phone için oyunlar geliştiriyor.





http://apps.microsoft.com/webpdp/en-US/app/devtracker/ba753e09-bb65-4110-8a21-6e45f9f23758