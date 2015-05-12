Erle-Copter ilk uygulama destekli insansız hava aracı olacak

İlk etapta askeri amaçlar için kullanıma sunulan insansız hava araçları son kullanıcıya inmeye başlaayınca önemli geliştirmelere uğradı. Uzun kontrol mesafeleri, bağımsız uçuşlar, birlikte hareket derken şimdi de uygulama destekli drone'lar geliyor.





Erle Robotics tarafından geliştirilen Erle-Copter özel bir Ubuntu sürümü olan Snappy Ubuntu Core işletim sistemini bünyesinde barındırıyor ve uygulama desteği ile yeteneklerini geliştirebiliyor.





Erle-Copter işletim sistemine uygulamaları kurmak için herhangi bir cihazın web tarayıcısı üzerinden araca bağlanmanız yeterli. Uygulama geliştirmek için Robot Operating System (ROS) adı verilen platform kullanılacak. ROS pek çok üniversite ve endüstri uzmanlarının katkısıyla ortaya çıkmış.





Elbette uygulama derken mobil cihazlarımızda kullandığımız uygulamalar kastedilmiyor. Kod parçacığı tarzında olan bu uygulamalar drone'a bazı yetenekler kazandırabilecek. Örneğin konuma göre kendi kendine güzergah çizebilecek veya belirli bir mesafeden sonra kullanıcısına geri dönecek.





Erle-Copter'in tam olarak neler sunduğu bilinmiyor ancak bu haftaki IoT geliştirici konferansında katılımcılara bir demo yapılması düşünülüyor.

http://insights.ubuntu.com/2015/05/11/first-drone-with-apps-ubuntu-core-drone/