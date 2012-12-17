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Eset, gelecek yıl Android platformunu hedefleyen zararlı yazılımların artacağını belirtiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android platformunun yıllık bazda yüksek büyüme oranlarına ulaşması, güvenlik yazılımı firmalarının da analiz ağırlıklarını buraya kaydırmasına sebep oldu. BitDefender ve Lookout'tan sonra Eset de gelecek yıl için kendi tahminlerini yayınladı.

Android işletim sisteminin pazar payının giderek artması ve her geçen gün daha çok insanın internette işlemlerini bu cihazlardan hallediyor olması, artışın en önemli sebebi. Eset, gelecek yıl 530 milyon kişinin akıllı telefonlarından bankacılık hizmetlerine bağlanacağını tahmin ediyor. Geçen yıl 300 milyon olan bu sayı yüzde 76 artış gösteriyor. Bu büyüme siber suçluların da iştahını kabartıyor.

Tipik bir Android zararlı yazılımı üç kötü niyetli ödeme şekillerinden mutlaka birisini bünyesinde barındırıyor. Tüm Android zararlı yazılımlarının yüzde 40'ı kurbanlarını ücretli SMS servislerine yönlendiren versiyonlardan oluşuyor. Yüzde 32'si cihazı bir zombiye çeviriyor ve hırsızlık dahil farklı işlemler için kullanıcısından habersiz kontrol edebiliyor. Yüzde 28'i ise akıllı telefonlardan önemli kişisel bilgileri çalıyor.

Eset ayrıca zararlı yazılım bulaşmış web siteleri vasıtasıyla yapılan kötü niyetli ödeme olaylarının sayısında da artış yaşanacağını vurguluyor. 

Kullanıcıların zararlı yazılımdan korunması için gerekli tedbirleri sağlayan bir anti-virüs uygulaması kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamalarda dikkatli olmaları ve uygulama izinlerini titizlikle incelemeleri isteniyor. 

http://www.androidauthority.com/eset-says-more-android-malware-2013-details-most-important-malware-types-140488/ Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
ne yapalım yani gidip hemen bi eset anti virüsmü alalım kendileri yapıpı kendileri oynuyor peh
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V4LKyR 6 yıl
Eset derken bizim Suriye lideri Esed sandım salkdjsşopfaikpğopğoekwgepkwsgq :D:D:D:D
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12 Angry Men 6 yıl
ekrem çukurcu aynı tür haberi vaşık değiştirip içeriğiyle oynayıp tekrar reklam amaçlı veriyor yakışmıyor.
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OverClocK1ng 6 yıl
Windows Phone platformu da masaüstünde olduğu gibi virüs vs. dolar her halde..
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
ne yapalım yani gidip hemen bi eset anti virüsmü alalım kendileri yapıpı kendileri oynuyor peh
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