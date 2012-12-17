Eset, gelecek yıl Android platformunu hedefleyen zararlı yazılımların artacağını belirtiyor





Android platformunun yıllık bazda yüksek büyüme oranlarına ulaşması, güvenlik yazılımı firmalarının da analiz ağırlıklarını buraya kaydırmasına sebep oldu. BitDefender ve Lookout'tan sonra Eset de gelecek yıl için kendi tahminlerini yayınladı.





Android işletim sisteminin pazar payının giderek artması ve her geçen gün daha çok insanın internette işlemlerini bu cihazlardan hallediyor olması, artışın en önemli sebebi. Eset, gelecek yıl 530 milyon kişinin akıllı telefonlarından bankacılık hizmetlerine bağlanacağını tahmin ediyor. Geçen yıl 300 milyon olan bu sayı yüzde 76 artış gösteriyor. Bu büyüme siber suçluların da iştahını kabartıyor.





Tipik bir Android zararlı yazılımı üç kötü niyetli ödeme şekillerinden mutlaka birisini bünyesinde barındırıyor. Tüm Android zararlı yazılımlarının yüzde 40'ı kurbanlarını ücretli SMS servislerine yönlendiren versiyonlardan oluşuyor. Yüzde 32'si cihazı bir zombiye çeviriyor ve hırsızlık dahil farklı işlemler için kullanıcısından habersiz kontrol edebiliyor. Yüzde 28'i ise akıllı telefonlardan önemli kişisel bilgileri çalıyor.





Eset ayrıca zararlı yazılım bulaşmış web siteleri vasıtasıyla yapılan kötü niyetli ödeme olaylarının sayısında da artış yaşanacağını vurguluyor.





Kullanıcıların zararlı yazılımdan korunması için gerekli tedbirleri sağlayan bir anti-virüs uygulaması kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan yüklenen uygulamalarda dikkatli olmaları ve uygulama izinlerini titizlikle incelemeleri isteniyor.

http://www.androidauthority.com/eset-says-more-android-malware-2013-details-most-important-malware-types-140488/