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Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz."

2005-2011 yılları arasında Facebook'ta yöneticilik yapan Chamath Palihapitiya, sosyal ağların insanların davranışlarını ve düşüncelerini programladığını söylüyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
14,9b
1
30
sosyal medya
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Facebook'un eski yöneticilerinden olan ünlü girişimci Chamath Palihapitiya, sosyal ağların toplum üzerinde inanılmaz derin yaralara yol açtığını düşünüyor. Geçtiğimiz ay Stanford Üniversitesi'nde katıldığı bir konferans sırasında ilginç açıklamalarda bulunan Palihapitiya, Facebook'ta çalışmış olmaktan ve bu "canavarın" büyümesine katkıda bulunmuş olmaktan dolayı büyük suçluluk duyduğunu söylüyor

2005-2011 yılları arasında Facebook'ta yöneticilik yapan Chamath Palihapitiya, Facebook ve diğer tüm sosyal ağların toplumun temellerini yıktığını belirtiyor. Sosyal ağlardaki beğeniler, paylaşmalar, favoriler gibi etkileşimleri kastederek konuşan Palihapitiya,"İnsanlara küçük bir dopamin vuruşu yapan, kısa vadeli ve geçici bir tatmin duygusu oluşturan geribildirim döngüleri oluşturduk. Bu yapı toplumun çalışma şeklini temelden mahvediyor. Bu sadece Amerikanın problemi değil küresel bir sorun." ifadelerini kullanıyor.

"Programlandığınızın farkında değilsiniz."


Sosyal ağlar yoluyla insanların davranışlarının kolayca programlanabildiğini belirten Palihapitiya,"Farkında değilsiniz ancak davranışlarınız programlanıyor. Düşünsel özgürlüğünüzün ne kadarından vazgeçeceğinize karar vermeniz gerek." şeklinde konuşuyor.

Son olarak sosyal ağların insanların birbirleriyle olan iletişimini temelden yıprattığını da belirten Palihapitiya,"Bunun bir geri dönüşü olduğunu düşünmüyorum. Yapabileceğiniz tek şey bu saçmalıkları kullanmamak. Ben yıllardır ne kendim kullanıyorum ne de çocuklarımın kullanmasına izin veriyorum." sözlerini kullanıyor.

Facebook'un ilk başkanı da benzer ifadeler kullanmıştı


Facebook'un 2004-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Sean Parker da henüz birkaç hafta önce Chamath Palihapitiya'nın sözlerine benzer ifadeler kullanmıştı. Yine sosyal medyanın kısa vadeli dopamin etkisi yaratan özelliklerinden bahseden Sean Parker, özellikle de genç beyinler için büyük endişe duyduğunu belirtirek,"Çocuklarımızın beynine neler yaptığını ancak Tanrı bilir.'' sözlerini kullanmıştı.


http://fortune.com/2017/12/12/chamath-palihapitiya-facebook-society/ Yorum Yaz
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TIME 1 yıl en beğenilen
1 yıldır facebook ve instagram kullanmıyorum.
kafam çok daha rahat.
kullandığım tek yer burası.yetiyor şükür
1 Yanıt Yanıtla +33
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astegon 1 yıl
Özellikle Facebook'un ben büyük bir canavar olduğunu düşünenlerdenim. Tam bir "röntgencilik" arayüzü olarak kullanılıyor. Listenizdeki bir arkadaşınızı güzel bir şey yapmışsa siz de "like" etmişseniz beyninizde onun yaptığının daha iyisini yapmak gibi bir kod ekleniyor bucket list'e. Yapar yapmaz da mutlaka paylaşmak.
Delirdik global olarak.
3 senedir facebook kullanmıyorum ki TR'de ilk kullananlardan sayılabilirim global olarak çıktığında. Çok mutluyum.
Özellikle Facebook'un ben büyük bir canavar olduğunu düşünenlerdenim. Tam bir "röntgencilik" arayüzü olarak kullanılıyor. Listenizdeki bir arkadaşınızı güzel b...
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dizel hastası 1 yıl
İnsanlar artık kalıba girdi , özgür düşünce yok , taklitcilik var. Popüler kişileri görüp özenme var , bireyselcilik artarken yanlızlıkta artmaya başladı
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1 Avatar
hadjimurat 1 yıl
İnstagram ve tweterım hiç olmadı bu zamana kadar da olmaması hiç sorun yaratmadı facebook kullanıyorum nerdeyse hiç paylaşım yapmam kapatsam aramam bile belki ama youtube benim için bambaşka çünkü bir çok şey öğreniyorum bir çok şey hakkında bilgi sahibi oldum ingilizcemi bile youtube sayesinde level atlattım çok değerli güzel ve eğitici videolar aratıp bulabilirsiniz hatta şuan babamla gokart yapıyoruz çizimleri projesini bile youtube dan bulduk
Bir platformu nasıl kullanmak istediğimiz önemli ancak sosyal medyada özelikle instagram artık tamamen reklam dan para kazanma yeri bir çarşı pazar mantığı ile çalışmaya başlamış
Eşim instagramı çok uzun zamandır kullanan belki ilk kullanıcılarındandır o bile artık moku çıktı buranın diye çok fazla gezinmiyor
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WarSaw 1 yıl
kendine pay biçme prim kopartma derdinde kimse kimseyi programlamıyor millet kendine tırıvırı oyuncak arıyor sizlerde sadece millete tırıvırı oyuncaklar üretiyorsunuz okadar. bizde fb çıktığı ilk seneler kullandık sonrada sildir ettik bıraktık. vadesi dolana kadar kullandık çöp olduğunu anladık sıkılınca bıraktık herkes üç aşağı beş yukarı aynı süreçten geçince aynı sonuca çıkıyor kimisi 3 ay kimisi 3 yıl sonra
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RaptorFX 1 yıl
Bilişim öğretmeniyim. Facebook hesabım yok diyebilirim (var ama kullanılmıyor), twit mivit hak getire. Öğrencilerim çok şaşırıyor. Ben de onlara ailelerin akşamları ne yaptığını soruyorum. Genelde dizi ve genel olarak internette vakit geçirme cevabını alıyorum. "Bense çocuklarımla vakit geçiriyorum" dediğimde öğrencilerin gözleri doluyor.
Çocuklarınızla vakit geçirin sevgili büyükler, daha büyükler torunlarınızı ziyaret edin. Abiler ablalar kardeşlerinizin elinden tutun, büyümelerine yardımcı olun.
İnternet 1. önceliğiniz olmasın. Lütfen.
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RaptorFX 1 yıl
Artık toplum olarak ya röntgenciyiz ya da teşhirci.
Ya birilerini takip ediyoruz ya da bizi takip etsinler derdine düşüyoruz.
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Giresunlufuk 1 yıl
Adam çok haklı. Ama bunu sosyal medya kullananlara anlatmaya çalışsak bir kılıfına uyduruyorlar.
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technic26 1 yıl
Çalışırken iyiydi ayrılınca mı facebook kötü oldu?
Gerçi tanımlanamayacak kadar aşağılık yaratıkları bi şekilde öğreniyoruz. Gittiği umumi tuvaleti, can çekişirken babasını ve bulunduğu morgu paylaşıp beğeni alanları anlayamıyorum bile.
Malum arap baharı da bunların bir projesiydi. Facebook sayesinde yayıldı.
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yeraltiedebiyat00 1 yıl
Evet sosyal medyanın bir çok zararı var fakat eğer onu kullanmazsak insanları unutuyoruz bana yıllardır görmediğim yahut göremediğim insanların simalarını unutmamamı sağlıyor eğer onları uzun süre görmezsem zaten simalarını unutacağım en azından fotoğraflarını görüyor ve onları hatırlıyorum ...
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sniper23 1 yıl yeraltiedebiyat00
yeraltiedebiyat00
Evet sosyal medyanın bir çok zararı var fakat eğer onu kullanmazsak insanları unutuyoruz bana yıllardır görmediğim yahut göremediğim insanların simalarını unutmamamı sağlıyor eğer onları uzun süre görmezsem zaten simalarını unutacağım en azından fotoğraflarını görüyor ve onları hatırlıyorum ...

Aslında en başta Facebook'un amacı buydu; MSN'de bulunamayan eş ve dostu bulmaktı. Tabi sonra para gelince genişlemeye başladı ve şimdiki halini aldı.
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kar98-k 1 yıl


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BatuhanXxX 1 yıl
Facebook Twitter Google gibi hesapları ancak Telefon uygulamaları için bulunduruyorum. Neredeyse yüzlerine baktığım yok. Birde şu Donanımhaber den kurtulduk mu tamamdır. Huzura erecegiz.
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the flying dutchman 1 yıl
Ahiretliğini yapıp sonra böyle açıklamalar yapmak tam bir yüzsüzlük. Allah'ın çifte kavrulmuş pötibör suratlı Hintlisi seni.
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