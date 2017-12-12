Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz."

Facebook'un eski yöneticilerinden olan ünlü girişimci Chamath Palihapitiya, sosyal ağların toplum üzerinde inanılmaz derin yaralara yol açtığını düşünüyor. Geçtiğimiz ay Stanford Üniversitesi'nde katıldığı bir konferans sırasında ilginç açıklamalarda bulunan Palihapitiya, Facebook'ta çalışmış olmaktan ve bu "canavarın" büyümesine katkıda bulunmuş olmaktan dolayı büyük suçluluk duyduğunu söylüyor
2005-2011 yılları arasında Facebook'ta yöneticilik yapan Chamath Palihapitiya, Facebook ve diğer tüm sosyal ağların toplumun temellerini yıktığını belirtiyor. Sosyal ağlardaki beğeniler, paylaşmalar, favoriler gibi etkileşimleri kastederek konuşan Palihapitiya,"İnsanlara küçük bir dopamin vuruşu yapan, kısa vadeli ve geçici bir tatmin duygusu oluşturan geribildirim döngüleri oluşturduk. Bu yapı toplumun çalışma şeklini temelden mahvediyor. Bu sadece Amerikanın problemi değil küresel bir sorun." ifadelerini kullanıyor.
"Programlandığınızın farkında değilsiniz."
Sosyal ağlar yoluyla insanların davranışlarının kolayca programlanabildiğini belirten Palihapitiya,"Farkında değilsiniz ancak davranışlarınız programlanıyor. Düşünsel özgürlüğünüzün ne kadarından vazgeçeceğinize karar vermeniz gerek." şeklinde konuşuyor.
Son olarak sosyal ağların insanların birbirleriyle olan iletişimini temelden yıprattığını da belirten Palihapitiya,"Bunun bir geri dönüşü olduğunu düşünmüyorum. Yapabileceğiniz tek şey bu saçmalıkları kullanmamak. Ben yıllardır ne kendim kullanıyorum ne de çocuklarımın kullanmasına izin veriyorum." sözlerini kullanıyor.
Facebook'un ilk başkanı da benzer ifadeler kullanmıştı
Facebook'un 2004-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Sean Parker da henüz birkaç hafta önce Chamath Palihapitiya'nın sözlerine benzer ifadeler kullanmıştı. Yine sosyal medyanın kısa vadeli dopamin etkisi yaratan özelliklerinden bahseden Sean Parker, özellikle de genç beyinler için büyük endişe duyduğunu belirtirek,"Çocuklarımızın beynine neler yaptığını ancak Tanrı bilir.'' sözlerini kullanmıştı.
http://fortune.com/2017/12/12/chamath-palihapitiya-facebook-society/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kafam çok daha rahat.
kullandığım tek yer burası.yetiyor şükür
Delirdik global olarak.
3 senedir facebook kullanmıyorum ki TR'de ilk kullananlardan sayılabilirim global olarak çıktığında. Çok mutluyum.