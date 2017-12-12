Eski Facebook yöneticisi: "Programlandığınızın farkında değilsiniz, toplumun temellerini yıkıyoruz."

Facebook'un eski yöneticilerinden olan ünlü girişimci Chamath Palihapitiya, sosyal ağların toplum üzerinde inanılmaz derin yaralara yol açtığını düşünüyor. Geçtiğimiz ay Stanford Üniversitesi'nde katıldığı bir konferans sırasında ilginç açıklamalarda bulunan Palihapitiya, Facebook'ta çalışmış olmaktan ve bu "canavarın" büyümesine katkıda bulunmuş olmaktan dolayı büyük suçluluk duyduğunu söylüyor

"Programlandığınızın farkında değilsiniz."

Facebook'un ilk başkanı da benzer ifadeler kullanmıştı

"Çocuklarımızın beynine neler yaptığını ancak Tanrı bilir.'' sözlerini kullanmıştı. Facebook'un 2004-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Sean Parker da henüz birkaç hafta önce Chamath Palihapitiya'nın sözlerine benzer ifadeler kullanmıştı. Yine sosyal medyanın kısa vadeli dopamin etkisi yaratan özelliklerinden bahseden Sean Parker, özellikle de genç beyinler için büyük endişe duyduğunu belirtirek,sözlerini kullanmıştı.

http://fortune.com/2017/12/12/chamath-palihapitiya-facebook-society/

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2005-2011 yılları arasında Facebook'ta yöneticilik yapan Chamath Palihapitiya, Facebook ve diğer tüm sosyal ağların toplumun temellerini yıktığını belirtiyor. Sosyal ağlardakigibi etkileşimleri kastederek konuşan Palihapitiya,"İnsanlarayapan,geribildirim döngüleri oluşturduk. Bu yapı toplumun çalışma şeklini temelden mahvediyor. Bu sadece Amerikanın problemi değil." ifadelerini kullanıyor.Sosyal ağlar yoluylabelirten Palihapitiya,"Farkında değilsiniz ancak davranışlarınız programlanıyor." şeklinde konuşuyor.Son olarak sosyal ağların insanların birbirleriyle olan iletişimini temelden yıprattığını da belirten Palihapitiya,"Bunun bir geri dönüşü olduğunu düşünmüyorum.Ben yıllardır ne kendim kullanıyorum ne de çocuklarımın kullanmasına izin veriyorum." sözlerini kullanıyor.