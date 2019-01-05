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Eski Hearthstone yapımcıları yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor

Blizzard Entertainment'den ayrılan geliştiricilerinin açtığı “Second Dinner” stüdyosu sıcağı sıcağına bir anlaşmaya imza attı. Çiceği burnunda stüdyo yeni bir Marvel oyunu hazırlayacak.
4 ay
4,6b
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4
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Blizzard Entertainment’in Hearthstone oyununun geliştirilmesi sürecinde görev yapmış firmanın 5 eski üyesi, adına “Second Dinner” verdikleri yeni bir stüdyo kurdular ve sıcağı sıcağına Marvel ile bir oyun anlaşması imzaladılar. Stüdyo, adı henüz açıklanmayan oyun için Çinli internet firması NetEase’den de 30 milyon dolarlık mali yardım almış durumda.

Second Dinner stüdyosu, Hearthstone’un oyun yönetmeni Ben Brode ve baş yapımcı Hamilton Chu tarafından kurulmuş. 2018 yılında Blizzard’dan ayrılmalrını müteakip kendilerine Mike Schweitzer (World of Warcraft, Hearthstone), Yong Woo (Starcraft 2, Hearthstone) ve Jomaro Kindred (Call of Duty: Black Ops serisi) gibi tecrübeli programcılar katılmış.

Yeni bir kart oyunu gelebilir

Blizzard’ın içinde olduğu mali sıkıntının ortasında duyurulan stüdyonun yeni oyununun NetEase ile yapılan anlaşma da göz önünde bulundurulduğunda, bir Marvel kart oyunu olabileceği konuşuluyor. Bu arada firma, iki kişilik kadro için de ilan vermiş durumda. Pozisyonlardan ilki istemci mühendisi (Unity oyun motoru), diğeri de teknik ressam kadrosu için.

Söz konusu girişimin, uzun yıllarını Blizzard şirketine vermiş çalışanların da kendi kaderlerini çizmeye başlamasına vesile olabileceği ifade ediliyor. Yeni kurulan stüdyodan haberler geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.


https://www.polygon.com/2019/1/3/18167154/former-hearthstone-devs-marvel-game-second-dinner Yorum Yaz
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MANGUTAY 4 ay
Aman eksik kalsın...
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delpieroalk 4 ay
Res.
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mhrUca 4 ay
Loldeki poro bula
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maxmania 4 ay
işin içinde netease varsa gelsin mikro gitsin mikro. kahraman açmak için para, yetenek için para, günlük 10 dkdan fazla oynamak istiyorsan para.
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