Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek

Warcraft ve Overwatch gibi oyun dünyasına damga vuran pek çok video oyununun yapımcısı olan Blizzard, geçtiğimiz günlerde Diablo serisinin yeni mobil oyunu Diablo Immortal'ın yolda olduğunu duyurmuştu. Ancak Diablo takipçileri mobil oyun fikrine sıcak bakmadıkları için çok büyük hayal kırıklığına uğramış ve gelen olumsuz tepkilerden ötürü Blizzard bu planını belirsiz bir geleceğe ertelemişti.
Yapılan açıklamalarda “Diablo serisi için önümüzdeki yıla çok sayıda projemiz var. Sizinle projelerimiz hakkında daha fazla detay paylaşmak isterdik ancak bunları size hemen duyurmak yerine sizden biraz zaman istiyoruz. Ne yazık ki biraz beklemek zorunda kalacaksınız” ifadeleri de yer alıyor. Şirket ayrıca 2018 yılında Diablo hayranlarını çok fazla hayran kırıklığına uğrattıklarını, 2019'da bunu telafi edeceklerini ve internet kullanıcılarının yorumlarını dikkate aldıklarını dile getirdi.Görünüşe bakılırsa Blizzard bu yıl yapılması beklenen Diablo oyunlarının duyurularını 2019'a ertelemiş durumda ve bu yılı Diablo Immortal ile sonlandırmış olacak.
https://www.digitaltrends.com/gaming/multiple-diablo-projects-revealed-next-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
haberde konsol oyunu bekleyen oyuncu cümlesini düzeltip yeni diablo oyunu bekleyen oyuncular derseniz daha anlamlı olur ve tepki çekmez.
son olarak blizzard kendini ateşe attı, blizzcon gibi büyük bir etkinlikte mobil diablo oyununu tanıtarak. kendisine olan güveni sarstı, artık her attıkları hatalı adım daha çok tepki çeker.