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Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek

Blizzard Entertainment'ın Diablo hayranlarını çok sevindirecek planları var gibi gözüküyor. Şirket önümüzdeki yıl pek çok yeni Diablo oyunu ile geri dönecek.
5 ay
9,5b
1
18
Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Warcraft ve Overwatch gibi oyun dünyasına damga vuran pek çok video oyununun yapımcısı olan Blizzard, geçtiğimiz günlerde Diablo serisinin yeni mobil oyunu Diablo Immortal'ın yolda olduğunu duyurmuştu. Ancak Diablo takipçileri mobil oyun fikrine sıcak bakmadıkları için çok büyük hayal kırıklığına uğramış ve gelen olumsuz tepkilerden ötürü Blizzard bu planını belirsiz bir geleceğe ertelemişti.
Blizzard topluluk yöneticisi Brandy Camel, 2019 yılında Diablo serisi için planlarının yalnızca tek bir oyundan ibaret olmadığını açıkladı. Camel'ın açıklamalarına göre şirket 2019 yılında birden fazla Diablo oyunu ile karşımıza çıkacak. 
Yapılan açıklamalarda “Diablo serisi için önümüzdeki yıla çok sayıda projemiz var. Sizinle projelerimiz hakkında daha fazla detay paylaşmak isterdik ancak bunları size hemen duyurmak yerine sizden biraz zaman istiyoruz. Ne yazık ki biraz beklemek zorunda kalacaksınız” ifadeleri de yer  alıyor. Şirket ayrıca 2018 yılında Diablo hayranlarını çok fazla hayran kırıklığına uğrattıklarını, 2019'da bunu telafi edeceklerini ve internet kullanıcılarının yorumlarını dikkate aldıklarını dile getirdi. 
Görünüşe bakılırsa Blizzard bu yıl yapılması beklenen Diablo oyunlarının duyurularını 2019'a ertelemiş durumda ve bu yılı Diablo Immortal ile sonlandırmış olacak.
https://www.digitaltrends.com/gaming/multiple-diablo-projects-revealed-next-year/ Yorum Yaz
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maxmania 5 ay en beğenilen
editör keşke azıcık da olsa araştırma yapsaydı. diablo serisinin hayranları hiç bir zaman konsol versiyonu beklemedi. diablo 3' e bile tepki ile yaklaştılar. nedeni hem konsola uyarlansın diye skill ağacının aşırı basitleştirilmesi hem de stat denilen seçeneklerin kaldırılmasıydı.
haberde konsol oyunu bekleyen oyuncu cümlesini düzeltip yeni diablo oyunu bekleyen oyuncular derseniz daha anlamlı olur ve tepki çekmez.
son olarak blizzard kendini ateşe attı, blizzcon gibi büyük bir etkinlikte mobil diablo oyununu tanıtarak. kendisine olan güveni sarstı, artık her attıkları hatalı adım daha çok tepki çeker.
editör keşke azıcık da olsa araştırma yapsaydı. diablo serisinin hayranları hiç bir zaman konsol versiyonu beklemedi. diablo 3' e bile tepki ile yaklaştılar. n...
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Denorath 5 ay
D3’e şöyle adam gibi bir PVP arena eklemediniz ya iki elim yakandadır Blizzard :)
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Nerevarine 5 ay
D4 nasıl gelirse gelsin. PoE ile sürgün yolumuza devam.
Dip not: hayatımda hiç h&s oynamadım mobil oyun haricinde.
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Ac1DBuRN 5 ay
Diablo, diablo 3 ile öleli çok oldu. Diablo hayranlarının geliştirdiği POE (Path of Exile) atı aldı üsküdarı geçti ve Diablo 4 un nasıl olması gerektiğini gösterdi. Diablo 4, diablo 2 deki tadı geri getiremediği sürece POE'ye devam
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312 . 5 ay
Ya hiçbirşey yapma git diablo 2'nin aynısını görevleri müzikleri oynanışını elleme sadece grafiklerini günümüz standartlarına güncelle çıkar yeter.
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Redunay 5 ay
Tokadı yiyince tabi
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Piêr Dé Sans 5 ay
Yıllarca sıkılmadan oynadığım, halen daha arada bir açıp baktığım Diablo 2 den sonra Diablo 3 bana hayal kırıklığı getirdi.
Statların elle dağıtılmadığı, Paladin in olmadığı, Rune birleştirme olayının iyice basitleştirildiği, Daha sıkıcı görevler ve level kısıtlamasının olduğu, kısacası öde kazana dönmeye başlayan bir oyun oldu Diablo.
İşin kötü yanı Starcrafttan sonra çıkan starcraft 2 gibi diablo 3 de hayal kırıklığına uğratınca Blizzard dan pek bir şey beklemez oldum. zaten 10 yılda bir oyun çıkartıyorsun bari sevilen, beğenilen şeyleri yakıp yıkmayaydın.
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selamiyen 5 ay Piêr Dé Sans
"kısacası öde kazana dönmeye başlayan bir oyun oldu Diablo." Diablo 3 ve öde kazan ?? Senin için özel bir versiyon mu çıkardı Blizzard. Evet, oyun belli bir yerden sonra can sıkıyor, hep aynı şeyleri yapmak durumunda kalıyorsun, bazı kısıtlamalar ve tek düzelik var. Ancak öde kazan D3'e hiç uğramadı. Bunu yaklaşık 5k oyun saati olan birisi olarka söylüyorum. Kozmetik haricinde hiç bir zaman ptw olmadı, işkembeden sallama. Kozmetik ptw ise o da ayrı bir konu tabi.
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Amore 5 ay
Blizzard pazarlama hatası yaptı, önce PC için yeni Diablo gelecek demelilerdi, teaserları verdikten sonra da bu oyun PC'den kısa bir zaman sonra konsollara ve cep telefonlarına da gelecek diyebilirlerdi; işte o zaman tepki çekmezdi.
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MALTHAEL 5 ay
Yetenek ağacının adam edildiği , level atladıkça statları bizim dağıttığımız zira insanlar sığır değil sen niye bu özelliği ellerinden alıyorsun ... Atmosfer olarak karanlık ve kasvetli bir ortam , rengarenk cıvıl cıvıl olmayan efektler ekleyin .
Üstüne de artık adam gibi ne eklerseniz onları ekleyin tamamdır . Diablo 3 ilk çıktığında ne kadar kötüydü ne kadar boştu öyle hatırlamak dahi istemiyorum .
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maxmania 5 ay en beğenilen
editör keşke azıcık da olsa araştırma yapsaydı. diablo serisinin hayranları hiç bir zaman konsol versiyonu beklemedi. diablo 3' e bile tepki ile yaklaştılar. nedeni hem konsola uyarlansın diye skill ağacının aşırı basitleştirilmesi hem de stat denilen seçeneklerin kaldırılmasıydı.
haberde konsol oyunu bekleyen oyuncu cümlesini düzeltip yeni diablo oyunu bekleyen oyuncular derseniz daha anlamlı olur ve tepki çekmez.
son olarak blizzard kendini ateşe attı, blizzcon gibi büyük bir etkinlikte mobil diablo oyununu tanıtarak. kendisine olan güveni sarstı, artık her attıkları hatalı adım daha çok tepki çeker.
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furandor 5 ay
Yeni bir konsol oyunu beklemek ne demek ????!@!
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Fuat.Kamis 5 ay
Oyuncuyu dinleyip ona göre şekillendirmek ne kadar zor olabilir? Bence Blizz zor olanı başarıp elinde telefon olan herkese oyuncu muamelesini yapıp Diablo'yu ayaklar altına alıyor.. Gerçekten bravo!
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