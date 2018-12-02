Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek

Warcraft ve Overwatch gibi oyun dünyasına damga vuran pek çok video oyununun yapımcısı olan Blizzard, geçtiğimiz günlerde Diablo serisinin yeni mobil oyunu Diablo Immortal'ın yolda olduğunu duyurmuştu. Ancak Diablo takipçileri mobil oyun fikrine sıcak bakmadıkları için çok büyük hayal kırıklığına uğramış ve gelen olumsuz tepkilerden ötürü Blizzard bu planını belirsiz bir geleceğe ertelemişti.

Yapılan açıklamalarda “Diablo serisi için önümüzdeki yıla çok sayıda projemiz var. Sizinle projelerimiz hakkında daha fazla detay paylaşmak isterdik ancak bunları size hemen duyurmak yerine sizden biraz zaman istiyoruz. Ne yazık ki biraz beklemek zorunda kalacaksınız” ifadeleri de yer alıyor. Şirket ayrıca 2018 yılında Diablo hayranlarını çok fazla hayran kırıklığına uğrattıklarını, 2019'da bunu telafi edeceklerini ve internet kullanıcılarının yorumlarını dikkate aldıklarını dile getirdi.

https://www.digitaltrends.com/gaming/multiple-diablo-projects-revealed-next-year/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

topluluk yöneticisi, 2019 yılındaserisi için planlarının yalnızca tek bir oyundan ibaret olmadığını açıkladı. Camel'ın açıklamalarına göre şirket 2019 yılında birden fazla Diablo oyunu ile karşımıza çıkacak.Görünüşe bakılırsabu yıl yapılması beklenenoyunlarının duyurularını'a ertelemiş durumda ve bu yılıile sonlandırmış olacak.